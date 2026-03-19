Danny Armstrong a pus tunurile pe Feșnic după Dinamo – U Craiova 0-1: „Nu mi-am putut imagina!”. Cum s-a încheiat conflictul cu Baiaram

Danny Armstrong (28 de ani) a răbufnit la flash-interviu după Dinamo – Universitatea Craiova 0-1. Mijlocașul scoțian a dat vina pe Horațiu Feșnic (36 de ani) pentru al 5-lea eșec consecutiv al „câinilor”. Dinamovistul a fost în prim plan la derby-ul de pe Arena Națională, mai ales că a intrat și în conflict cu Ștefan Baiaram.

Cum l-a criticat Armstrong pe Feșnic după Dinamo – Universitatea Craiova

U Craiova a revenit provizoriu pe locul 1 în SuperLiga după ce a învins-o cu 1-0 pe Dinamo. Echipa lui Zeljko Kopic a pierdut deși a evoluat timp de o repriză în superioritate numerică. . Cu toate acestea, dinamoviștii au avut motive în plus de nemulțumire. În minutul 52,

„Dezamăgire, furie, frustrare, am primit un gol foarte ușor. E destul de dificil când joci împotriva unei echipe în 10. Au jucat în felul lor, iar, în final, au câștigat și e o dezamăgire mare pentru noi. Cred că toată lumea poate vedea că e penalty, e frustrant că nici măcar nu se verifică, nu îmi dau seama cum nu s-a dat penalty.

Nici măcar nu mi-am putut imagina că nu se duce la monitor. Nu putem folosi ca scuză acest penalty că am pierdut”, a declarat mijlocașul scoțian al lui Dinamo, care a suferit al cincilea eșec consecutiv în SuperLiga.

Ce s-a întâmplat, de fapt, între Armstrong și Baiaram

Danny Armstrong a vorbit și despre conflictul cu Ștefan Baiaram (23 de ani) de la finalul primelor 45 de minute. Atunci, mijlocașul dinamovist a fost la un pas de o altercație cu vedeta oltenilor. La flash-interviu, Armstrong a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, între el și Baiaram. „Eu nu am făcut nimic la faza cu Baiaram, o fază pe care arbitrul a interpretat-o greșit. Au fost foarte multe întreruperi, Craiova s-a descurcat foarte bine și a câștigat cele trei puncte. Orice aș spune, nu mai putem schimba nimic, pentru că am pierdut.

Mai avem opt meciuri de jucat, mai avem și o semifinală de Cupă, avem o perioadă foarte proastă. În ultimele două meciuri, am jucat bine, însă nu am reușit să câștigăm”, a declarat Danny Armstrong, după Dinamo – Universitatea Craiova 0-1.