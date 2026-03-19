Sport

Danny Armstrong a pus tunurile pe Feșnic după Dinamo – U Craiova 0-1: „Nu mi-am putut imagina!”. Cum s-a încheiat conflictul cu Baiaram

Cristian Măciucă
19.03.2026 | 23:26
ULTIMA ORĂ
ADVERTISEMENT

Danny Armstrong (28 de ani) a răbufnit la flash-interviu după Dinamo – Universitatea Craiova 0-1. Mijlocașul scoțian a dat vina pe Horațiu Feșnic (36 de ani) pentru al 5-lea eșec consecutiv al „câinilor”. Dinamovistul a fost în prim plan la derby-ul de pe Arena Națională, mai ales că a intrat și în conflict cu Ștefan Baiaram.

Cum l-a criticat Armstrong pe Feșnic după Dinamo – Universitatea Craiova

U Craiova a revenit provizoriu pe locul 1 în SuperLiga după ce a învins-o cu 1-0 pe Dinamo. Echipa lui Zeljko Kopic a pierdut deși a evoluat timp de o repriză în superioritate numerică. Nicușor Bancu a fost eliminat în prelungirile primei reprize. Cu toate acestea, dinamoviștii au avut motive în plus de nemulțumire. În minutul 52, gazdele au cerut penalty pentru un duel dintre Romanchuk și Armstrong. 

ADVERTISEMENT

„Dezamăgire, furie, frustrare, am primit un gol foarte ușor. E destul de dificil când joci împotriva unei echipe în 10. Au jucat în felul lor, iar, în final, au câștigat și e o dezamăgire mare pentru noi. Cred că toată lumea poate vedea că e penalty, e frustrant că nici măcar nu se verifică, nu îmi dau seama cum nu s-a dat penalty.

Nici măcar nu mi-am putut imagina că nu se duce la monitor. Nu putem folosi ca scuză acest penalty că am pierdut”, a declarat mijlocașul scoțian al lui Dinamo, care a suferit al cincilea eșec consecutiv în SuperLiga.

ADVERTISEMENT
Ce s-a întâmplat, de fapt, între Armstrong și Baiaram

Danny Armstrong a vorbit și despre conflictul cu Ștefan Baiaram (23 de ani) de la finalul primelor 45 de minute. Atunci, mijlocașul dinamovist a fost la un pas de o altercație cu vedeta oltenilor. La flash-interviu, Armstrong a dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, între el și Baiaram. „Eu nu am făcut nimic la faza cu Baiaram, o fază pe care arbitrul a interpretat-o greșit. Au fost foarte multe întreruperi, Craiova s-a descurcat foarte bine și a câștigat cele trei puncte. Orice aș spune, nu mai putem schimba nimic, pentru că am pierdut.

ADVERTISEMENT

Mai avem opt meciuri de jucat, mai avem și o semifinală de Cupă, avem o perioadă foarte proastă. În ultimele două meciuri, am jucat bine, însă nu am reușit să câștigăm”, a declarat Danny Armstrong, după Dinamo – Universitatea Craiova 0-1.

Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
Radu Banciu s-a convins în SuperLiga: 'Este cea mai bună echipă din play-off'
iamsport.ro
Radu Banciu s-a convins în SuperLiga: 'Este cea mai bună echipă din play-off'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!