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Ce cadou şi-a făcut Danny Armstrong după prestaţia excelentă din Csikszereda – Dinamo 1-3. Foto exclusiv

Cum a celebrat Danny Armstrong golul superb marcat în meciul Csikszereda - Dinamo 1-3. Unde și în compania cui a fost surprins fotbalistul scoțian al „câinilor”
Gabriel-Alexandru Ioniță
13.09.2026 | 16:44
Ce cadou sia facut Danny Armstrong dupa prestatia excelenta din Csikszereda Dinamo 13 Foto exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Ce cadou şi-a făcut Danny Armstrong după prestaţia excelentă din Csikszereda - Dinamo 1-3. Sursa: sportpictures.eu
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Danny Armstrong (28 de ani) este fără îndoială cel mai în formă jucător al lui Dinamo în acest moment și posibil chiar cel mai în formă fotbalist din SuperLiga în acest start de sezon. Cel mai recent, fotbalistul scoțian a marcat un gol superb vineri seară în meciul câștigat de echipa sa cu scorul de 3-1 pe terenul celor de la Csikszereda în etapa cu numărul 9.

Danny Armstrong, cel mai bun jucător de pe teren în meciul Csikszereda – Dinamo 1-3

El a reușit astfel să egaleze în minutul 26 după ce gazdele deschiseseră scorul în minutul 5 prin Eppel. Ulterior, „câinii” au mai punctat de două ori până la pauză, prin Zandbergen în minutul 37 și prin Soro în minutul 45+1, stabilind de altfel și scorul final al partidei. Armstrong a înscris cu o execuție superbă cu interiorul piciorului stâng la colțul lung din partea dreaptă, fază devenită deja clasică în ceea ce îl privește pe scoțian.

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De asemenea, Danny Armstrong a furnizat și pasa decisivă la golul lui Soro, fiind vorba mai exact despre o centrare perfectă cu efect spre poartă cu piciorul stâng din flancul drept. Astfel, el a fost practic cel mai bun jucător de pe teren în acest meci. După această prestație, a ajuns la patru goluri marcate și șapte pase decisive în primele nouă meciuri jucate în acest sezon de SuperLiga.

Cum a sărbătorit Danny Armstrong după evoluția excelentă din Csikszereda – Dinamo

După meciul de la Miercurea Ciuc, mai exact în cursul zilei de duminică, Danny Armstrong a mers alături de soție și de câțiva prieteni la o cafenea din București, pentru a urmări „Old Firm Derby” dintre Rangers și Celtic, din sferturile de finală ale Cupei Ligii Scoției. Antrenorul lui Rangers, Derek McInnes, l-a pregătit pe Armstrong la Kilmarnock, echipa de la care Dinamo l-a adus pe fotbalistul scoțian în vara anului trecut, în perioada ianuarie 2022 – mai 2025.

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A fost de bun augur pentru Rangers și McInnes, întrucât echipa de pe „Ibrox Park” a reușit să își învingă marea rivală în acest meci într-o manieră extrem de clară, scor 3-0. La cafeneaua respectivă, Armstrong s-a întâlnit și cu fostul arbitru internațional Cristi Balaj, iar fotbalistul lui Dinamo chiar a făcut și o poză cu această ocazie alături de analistul FANATIK. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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