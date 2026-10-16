Danny Armstrong are bonusuri la gol și assist-uri la Dinamo! De ce a fost schimbat cu Sepsi

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Danny Armstrong (29 de ani) a prins doar 62 de minute în ultimul meci al lui Dinamo, cel cu Sepsi, deși aportul său a fost din nou decisiv. „Câinii” au câștigat cu 2-0, iar scoțianul a dat două pase decisive, prima pentru Martin Pascual, a doua pentru Alberto Soro. Totuși, Nuno Campos l-a schimbat devreme, iar el s-a arătat nemulțumit. La FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a făcut o glumă legată de schimbarea britanicului și bonusurile pe care fotbaliștii lui Dinamo le primesc pentru gol și assist.

Danny Armstrong a dat iama în bonusurile oferite de Dinamo! De ce a fost schimbat în meciul cu Sepsi

După 11 etape, SuperLiga României nu are un fotbalist care să se detașeze în clasamentul golgheterilor, însă există un jucător care are foarte multe contribuții decisive. În acest moment, pe locul unu la numărul de goluri se află Alibek Aliev, cu 6 reușite, însă Danny Armstrong, fotbalistul lui Dinamo, are deja 14 contribuții la gol (4 goluri și 10 pase decisive).

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Andrei Nicolescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că toți fotbaliștii de la Dinamo au bonusuri consistente pentru astfel de performanțe. Chiar dacă nu a vrut să dezvăluie suma, cel mai probabil Atunci când a fost întrebat despre faptul că Nuno Campos l-a înlocuit în minutul 62, președintele clubului a glumit și a legat schimbarea scoțianului de aceste clauze.

„Cred că a fost schimbat modulul de joc și intenția de joc după ce a ieșit Armstrong. (n.r. – a părut nemulțumit când a ieșit) Asta, ca o glumă, cred că a vorbit Cosmin (n.r. – Mihalescu) cu Mister și a zis să-l scoată, să nu mai plătim atâtea bonusuri personale. Are bonusuri la fiecare eveniment, normal. Noi avem un sistem prin care încercăm ca jucătorii să fie foarte focusați pe succesul echipei. Assist, gol sau 11 metri. Toate sunt tratate la fel, nu diferit, pentru că ele toate pot genera un bine pentru echipă. Nu pot să vă spun nimic despre suma primită”, a declarat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.

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Cum a reușit Nuno Campos să schimbe Dinamo într-o echipă ce se poate lupta la campionat

După ce în ultimii doi ani a fost o echipă ce s-a luptat până la final pentru locurile de cupe europene, După victoria fără emoții de la Sfântu Gheorghe, Andrei Nicolescu, președintele celor de la Dinamo, a dezvăluit o discuție din interiorul vestiarului echipei, care dovedește faptul că portughezul a impus o mentalitate de campion în familia dinamovistă.

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„Apropo de lucruri ce țin de bucătăria internă. Cred că toți dinamoviștii au fost mulțumiți după meciul cu Sepsi, mai ales de maniera în care s-a obținut victoria. Mister are o mentalitate extraordinară și crește o mentalitate extraordinară. Vă spun în premieră. Nu ar trebui să spun, dar spun. Noi, în vestiar, am avut o discuție despre cum puteam să facem lucrurile mai bine, chiar dacă putea să aibă un discurs triumfal după un meci fără emoții. Este un pedagog foarte bun”, a dezvăluit Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.