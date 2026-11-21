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Dinamo este la egalitate cu liderul Universitatea Craiova, la finalul turului. „Câinii” au avut un start pe care nu îl anticipa nimeni după plecarea lui Zeljko Kopic. Portughezul Nuno Campos a transformat echipa, care joacă un fotbal ofensiv. Iar unul dintre oamenii cheie din acest start de sezon este Danny Armstrong. Scoţianul care tocmai a împlinit 29 de ani a marcat 6 goluri şi are nu mai puţin de 10 pase decisive, în primele 11 etape.

Danny Armstrong, interviu pentru FANATIK : „Am surprins mulți oameni cu startul pe care l-am avut”

Fotbalistul a ieşit în evidenţă şi prin stilul prin care reuşeşte să îşi scoată din minţi adversarii, provocând eliminările lui Andre Duarte, cu FCSB, respectiv Denis Alibec, cu Farul. Danny Armstrong a dat un amplu interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre startul exploziv al lui Dinamo, despre faptul că e considerat „argentinianul” primei ligi, dar şi despre viaţa în Bucureşti.

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Danny, au fost multe schimbări în acest sezon la Dinamo, și au fost schimbări bune. Cum ai simțit tot ce s-a întâmplat, pentru că pare să te fi ajutat mult?

– Mă simt foarte bine, cred că a fost o schimbare foarte pozitivă. Multe lucruri s-au schimbat aici, atât pe teren, cât și în afara lui, iar băieții s-au adaptat bine. A durat câteva săptămâni în presezon, dar cred că acea perioadă ne-a ajutat cu adevărat și am învățat multe într-un timp scurt. Totul se datorează antrenorului și staff-ului său. Au fost fermi în privința a ceea ce au vrut să facă și ne-au ajutat enorm pe teren și în afara lui.

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Mulți oameni, chiar și suporterii voștri, au fost surprinși că echipa s-a schimbat atât de mult și într-un mod pozitiv, pentru că mulți analiști nu o plasau pe Dinamo printre favorite.

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– Cred că probabil am surprins mulți oameni cu startul pe care l-am avut. Am pierdut primul meci în care am fost, probabil, echipa mai bună, dar am primit gol. De atunci nu ne-am mai uitat înapoi. Am continuat să ne îmbunătățim și am avut câteva rezultate bune, dar suntem la începutul sezonului. Mai avem mult de oferit, de învățat și de îmbunătățit, așa că suntem pe un drum bun, dar trebuie să continuăm să muncim din greu și, sperăm, să obținem în continuare victorii.

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Nuno Campos vs Kopic: „Acum e o atmosferă complet diferită și un stil de joc prin care toți ne știm sarcinile”

Ce a adus Nuno Campos după mandatul de succes al lui Kopic aici?

– Cred că antrenorul a fost uimitor pentru noi, a adus o atmosferă complet diferită și un stil de joc prin care toți ne știm sarcinile. Este mereu la obiect, știe ce vrea și ne antrenează în fiecare zi. De la meci la meci totul este diferit, a adus o energie complet diferită, pe care cu toții o iubim, iar pentru mine este mult mai bine.

Te-a surprins faptul că domnul Kopic a plecat în această vară, având în vedere că a fost un lucru neașteptat pentru majoritatea dintre noi?

– Nu m-am gândit prea mult la asta. Antrenorii merg mai departe, jucătorii merg mai departe, a fost timpul lui să se mute în altă parte. Așa cum am spus, așteptăm cu nerăbdare schimbarea; a fost una de succes până acum, iar personal este un loc mult mai bun în care să fiu. Este un loc de care mulți jucători se bucură cu adevărat și trebuie să continuăm să ne îmbunătățim.

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Un început excelent de sezon pentru tine. Care este secretul formei tale?

– Întotdeauna am fost capabil să produc cifre, iar cu noul antrenor, sistemul și modul în care mă antrenează zilnic, simt că învăț constant. Fac mult mai des lucrurile potrivite, ajung mai mult în zonele corecte, iar asta se datorează antrenorului și staff-ului care mă ajută în fiecare zi. Nu sunt niciodată mulțumiți, cer mereu mai mult, ceea ce pentru mine este un lucru grozav. Pentru un jucător ca mine este bine să nu mă relaxez și să încerc mereu să obțin numere tot mai mari. Cifrele vorbesc de la sine până acum, dar simt că mai am multe de oferit și mă pot îmbunătăți și mai mult.

„Dacă ar fi un meci important, o finală de Cupă, cred că ar fi acelaşi număr de fani. Aceste derby-uri sunt mereu grele, competitive şi faimoase în cele două ţări. Este mereu frumos să joci într-un derby” – Danny Armstrong despre comparaţia FCSB – Dinamo cu Rangers – Celtic

Prelungește cu Dinamo? „E o discuție ce va trebui purtată”

Ai opțiunea de a continua la Dinamo pentru încă un an. A fost activată până acum?

– Nu, nu au existat discuții deloc. Mă concentrez doar pe meciuri, le iau rând pe rând, iar orice se va întâmpla legat de asta va fi rezolvat de alte persoane.

Dar cum apreciezi șansele ca tu să rămâi aici și din sezonul viitor?

– Orice se poate întâmpla. Nu pot prezice viitorul, este o discuție care va trebui purtată la momentul potrivit, dar deocamdată o luăm meci cu meci.

„Lucrurile provocatoare fac parte din personalitatea mea”

Danny, mulți oameni din fotbal, inclusiv fotbaliști, au spus că nu au văzut niciodată un jucător mai șiret decât tine pe teren. Ai un mesaj pentru ei?

– Acesta este felul în care am jucat întotdeauna, încercând să dau tot ce am mai bun. Aștept cu nerăbdare meciurile, este lucrul meu preferat, sunt norocos să fiu în această poziție și iubesc să câștig. Încerc să dau tot ce pot pe teren; a fost o călătorie de-a lungul carierei mele, iar cât timp sunt aici încerc să dau absolut tot ce e mai bun în fiecare meci, la fel cum am făcut-o de când eram copil.

Este un lucru bun din punctul tău de vedere? Pentru că poți obține maximum din provocările și duelurile cu adversarii tăi…

– Poți controla doar efortul pe care îl depui. Poți avea meciuri bune sau proaste, se întâmplă, dar atât timp cât depui efort 100%, nimeni nu te poate învinovăți. Asta am încercat mereu să fac, chiar dacă tehnic nu am cele mai bune meciuri. Lucrurile provocatoare fac probabil parte din personalitatea mea și din fotbal. Dacă unora nu le place de mine pe teren, asta este. Dar când oamenii mă cunosc, văd că sunt o persoană diferită în afara terenului. Pe teren totul se rezumă la dorința de a câștiga.

Armstrong, luat la ochi de arbitri? „S-a întâmplat cu Farul”

Ești considerat unul dintre cei mai inteligenți jucători scoțieni, tocmai datorită acestei abilități de a obține totul din latura provocatoare și de a face adversarii să piardă sau să fie eliminați.

– Oamenii pot spune că este inteligență, dar demonstrează și că unii se pun singuri în situații greșite. Poate au o anumită animozitate față de mine pentru că nu sunt din această țară, iar unora nu le place ca străinii să vină și să facă treabă bună. Așa a fost și la meciul cu Farul, câștigam, iar jucătorul lor a fost frustrat! A fost doar un duel de partea mea.

Te consideri un „băiat rău” pe teren?

– Nu, sunt un băiat foarte bun (n.r. – râde).

Nu crezi că într-o zi oamenii vor vorbi prea mult despre aceste provocări, iar arbitrii te vor penaliza pe nedrept doar din cauza reputației?

– S-a întâmplat la ultimul meci, am primit un cartonaș galben pentru că am fost lovit cu capul. Nu poți face nimic, nu am fost de acord cu asta. Alibec m-a confruntat și m-a atacat, iar eu am primit galben, dar nu știu dacă acestea sunt regulile. Majoritatea arbitrilor, însă, îmi vorbesc înaintea meciurilor, îmi spun să rămânem calmi și să ne înțelegem bine. Dacă te uiți la istoricul cartonașelor mele galbene, vei vedea că aceiași arbitri mi le acordă, dar majoritatea înțeleg că este fotbal și nu e ușor. Încerc să nu mă concentrez prea mult pe arbitri și pe cartonașe, dar sunt sigur că arbitrii din această ligă sunt suficient de buni și de profesioniști încât să nu mă penalizeze doar din cauza unei reputații.

„Ajungem în play-off, iar de acolo vom vedea”

Simți că acesta e anul în care Dinamo poate obține în sfârșit un titlu după 20 de ani?

– Este foarte devreme, au trecut doar 11 meciuri. Au fost 11 meciuri bune, cu un nivel ridicat de performanță, dar mai sunt 29 de jucat. Obiectivul nostru principal trebuie să fie meci de meci, să ajungem în play-off, iar de acolo vom vedea unde suntem la finalul sezonului. Nivelul de performanță a fost ridicat, atmosfera este bună, avem o echipă și un staff foarte bune, alături de cei mai buni fani din România. Sperăm să terminăm cât mai sus în clasament.

Deci, practic, aveți toate ingredientele succesului acum?

– Avem totul pregătit, dar ține de noi, jucătorii, să producem rezultate. Trebuie să ne respectăm sarcinile, să continuăm să muncim din greu și mai mult decât adversarii noștri, ascultând de antrenor și de staff.

„Dacă nu asculţi un antrenor ca Nuno Campos, nu ar trebui să fii fotbalist!”

Ați jucat împotriva marilor echipe în acest sezon și le-ați învins. Care a fost cel mai dificil adversar din punctul tău de vedere?

– Toate meciurile sunt dificile, pentru că toată lumea își aduce cel mai bun joc împotriva lui Dinamo. Echipele se așază diferit pe teren și își schimbă stilul pentru a juca împotriva noastră, pentru că știu că suntem o echipă ofensivă. Fiecare joc a fost greu, nu există meciuri ușoare în acest campionat, dar dacă suntem la nivelul nostru maxim, putem câștiga. Abordăm fiecare partidă cu aceeași mentalitate.

Ne-ai spus că Nuno Campos vă spune să trageţi în fiecare zi la antrenament. Cum l-ai caracteriza ca antrenor?

– Este grozav, energia sa și atenția la detalii arată că știe exact ce vrea. De aceea a antrenat la cel mai înalt nivel și are o vastă experiență. Dacă nu asculți un antrenor ca el, nu ar trebui să fii fotbalist! Suntem norocoși să avem un astfel de staff și e bine că jucătorii îl ascultă. Cred că se potrivește cu jucătorii, iar noi îl ascultăm, deci este o combinație bună în acest moment. Are multă experiență la nivel înalt, așa că trebuie să învăț cât mai mult de la el. Până acum simt că am învățat foarte multe; a fost un stil nou, o formație nouă și o poziție nouă pentru mine, și a trebuit să mă implic total.

„Iubesc să fiu aici, iubesc orașul și oamenii”

Ți-a oferit vreun sfat după ce aceste dueluri și provocări te-au pus în lumina reflectoarelor în ultimele luni?

– Mă cunoaște până acum. A văzut asta, și la pauză (n.r. – cu Farul) mi-a spus doar să fiu atent, pentru că aveam un cartonaș galben. Mi-a zis să îmi fac jocul, fiind suficient de experimentat ca să gestioneze situația. Antrenorul știe exact ce poate obține de la mine, iar faptul că am făcut cele mai bune meciuri sub conducerea lui demonstrează asta.

După un an și jumătate aici, cum ai fost primit de oameni, nu de cei din club, ci de restul?

– Iubesc să fiu aici, iubesc orașul și oamenii. Nu am avut parte de experiențe neplăcute. Fanii lui Dinamo sunt minunați cu mine. Cred că din prima zi erau încântaţi că vine un jucător din Regatul Unit. Relaţia mea cu ei a fost excelentă de la primul meci cu FCSB (n.r. – când a marcat un hattrick). Dar nu m-am delăsat după acel moment. Muncesc ca să dau goluri şi să produc pase decisive pentru echipă. Până acum e foarte bine în acest sezon, dar sunt înfometat să câştig mai mult.

„Sunt norocos că joc pentru Dinamo, sunt foarte fericit că am luat această decizie acum un an și jumătate”

Ce îți place și ce nu îți place la viața din București?

– Nu îmi place traficul și cât timp durează să ajungi dintr-un loc în altul. Dar, în rest, viața familiei mele aici este uimitoare, este un loc foarte plăcut și sigur pentru a-mi crește fiica. Sunt norocos că joc pentru Dinamo, mă bucur de această experiență și sunt foarte fericit că am luat această decizie acum un an și jumătate.

Deci eşti foarte mulţumit cu alegerea făcută…

– Absolut. A fost dificil în momentul respectiv să iau decizia. Am avut multe lucruri de luat în considerare. Dacă îmi spuneai în urmă cu un an şi jumătate tot ce s-a întâmplat, ar fi fost mult mai uşor de semnat contractual, dar sunt foarte fericit cu decizia pe care am luat-o. Îmi doresc să performez împreună cu clubul şi să reuşim ceva special aici.

„Ştiu că aveţi un antrenor faimos, unul dintre cei mai mari jucători care au jucat vreodată, și jucători buni. Poate e nevoie doar de acel clic și de timp pentru a se înțelege, iar odată ce o vor face, sunt sigur că vor începe să aibă rezultate” – Danny Armstrong despre naţionala României

Obiectivul „argentinianului” Armstrong: „Sunt pregătit pentru orice când începe meciul!”

Mulți au spus după Cupa Mondială că ești singurul jucător „argentinian” din SuperLigă datorită acestui stil de joc, de provocare și de luptă pentru fiecare minge.

– Cred că „a provoca” e un cuvânt cam puternic. Dacă mă lupt și asta îi provoacă pe oameni, așa să fie. Argentinienii ar face orice ca să câștige și nu aș spune că provoc oamenii într-un mod negativ, dar dacă unora le place să se lupte și să se dueleze cu mine, o fac cu plăcere. Sunt pregătit pentru orice când începe meciul!

Ai clarificat situația după meciurile cu jucătorii cu care ai intrat în conflict, Alibec sau Nicușor Bancu anul trecut la Craiova?

– Pentru mine nu contează, odată ce meciul s-a terminat, e terminat. Oamenii pot continua să aibă probleme, dar pe mine nu mă deranjează, nu mă gândesc la alți jucători când îmi joc meciul. Când vom juca data viitoare cu Craiova sau Farul, nu mă voi gândi deloc la asta, mă concentrez doar pe jocul meu și al echipei. Nu intru într-un meci gândindu-mă la ce s-ar putea întâmpla.

Și dacă poți scoate ceva dintr-un duel, o vei face…

– Sunt mereu în dueluri cât de bine pot. Toată lumea știe că în situația cu Alibec el a greșit, iar faza cu Bancu de acum mult timp a ajuns la VAR și a confirmat ce s-a întâmplat. Avem VAR pentru a dovedi aceste lucruri, iar dacă oamenilor nu le place de mine, asta este situația. Pentru mine contează doar Dinamo și voi încerca mereu să fac tot posibilul pentru echipă.

Impresionat de ceea ce înseamnă Cătălin Hîldan: „Asta e magia familiei Dinamo”

Danny Armstrong a fost alături de colegi la mormântul lui Cătălin Hîldan pe 5 octombrie, ziua în care s-au împlinit 26 de ani de la dispariţia „Unicului Căpitan”. Întrebat despre modul în care dinamoviştii nu şi-au uitat simbolul, Armstrong a declarat:

„Asta este magia familiei Dinamo. O dată ce faci parte din ea, nu te vor lăsa niciodată. Respectul arătat de toată lumea pentru el, o legendă a clubului și un eveniment atât de tragic, este incredibil. Va rămâne mereu în memoria lui Dinamo. Faptul că toată lumea încă îl privește cu admirație arată forța fotbalului și a suporterilor săi”.

Se gândeşte la naţionala Scoţiei: „Nu voi putea sta deoparte mult timp”

Danny Armstrong a evoluat la naţionala U16 a Scoţiei şi se gândeşte şi la naţionala mare, care în această vară a jucat la Cupa Mondială. Fotbalistul lui Dinamo a spus că nu va putea sta mult deoparte dacă va continua să aibă evoluţii excelente la echipa de club şi speră ca la Euro 2028 să poată să îşi reprezinte ţara,

„M-am gândit că evoluțiile mele m-ar fi putut aduce în discuție, dar nu am fost selectat, așa că nu voi lăsa asta să mă afecteze prea mult. Mă voi concentra pe Dinamo, iar dacă voi continua să joc bine, nu voi putea sta deoparte mult timp. Am spus mereu că orice vine în urma performanțelor bune la club este un bonus, dar trebuie să mențin acest nivel ridicat, pentru că nu se știe niciodată ce se poate întâmpla”, spune Armstrong pentru FANATIK.

„Când mă vede la televizor, fiica mea strigă «tati» și «gol»!”

, în cantonamentul din Antalya, Danny Armstrong a spus că scopul lui este să îşi facă mândră fetiţa. Fotbalistul a declarat că de fiecare dată când îl vede la televizor îl strigă:

„Când mă vede la televizor,fiica mea strigă «tati» și «gol» și lovește mingea de fotbal prin casă. Iubește și tricoul lui Dinamo. Se bucură când mă vede la televizor și urmărește meciurile. Acesta rămâne scopul meu principal în viață, să o fac pe ea și pe familia mea mândri”, a declarat Armstrong. Fotbalistul scoţian stă alături de familie la Bucureşti, fiind foarte mulţumit de faptul că e un oraş sigur şi în care ai foarte multe de făcut.

Flash Danny Armstrong

Care este idolul tău în sport?

– Messi.

Locul ideal de vacanță?

– Nashville, America, pentru că îmi place muzica country și berea.

Mâncarea preferată?

– Italiană.

Personalitatea sportivă din România pe care o admiri?

– Cătălin Cîrjan, căpitanul meu.

Ce alte sporturi mai urmărești în afară de fotbal?

– Îmi plac darts și cursele de cai. Urmăresc tot felul de sporturi, lucruri tipice britanice, dar în principal darts și curse de cai.

„Există o limită când oamenii spun că provoc, eu nu sunt cel care a primit cartonașul roșu. Suntem bărbați în toată firea, dacă ei nu pot face față unei lupte pe teren, atunci poate n-ar trebui să joace” – Danny Armstrong, despre atitudinea de provocator

Danny Armstrong, "argentinianul" lui Dinamo! Avertisment pentru rivali, adevărul despre Nuno Campos vs. Kopic și mesajul pentru selecționerul Scoției