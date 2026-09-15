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Transferat de Dinamo de la Kilmarnock în vara anului 2025, Danny Armstrong a devenit un jucător extrem de important în angrenajul ”câinilor”. Prestațiile sale solide au atras atenția și în Scoția, iar jucătorul ar putea ajunge la națională.

Danny Armstrong, șanse mari să ajungă la naționala Scoției

Fără doar și poate că unul dintre cei mai buni jucători de la Dinamo în acest start de sezon este Danny Armstrong. și a dat șapte pase decisive, iar fanii scoțieni i-au cerut selecționerului Sebastien Pocognoli să-l aducă la națională.

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”Ce start de sezon pentru Danny Armstrong! Statistic, unul dintre cei mai buni creatori din fotbalul mondial. Trebuie să fie prezent pe lista lui Sebastien Pocognoli”, a scris un suporter pe rețelele de socializare.

La finalul lui septembrie și începutul lui octombrie, Scoția va juca patru meciuri în Grupa 1 din Divizia B a Ligii Națiunilor. Pocognoli va anunța marți, 15 septembrie, lotul pentru partidele cu Slovenia (26 septembrie), Elveția (29 septembrie), Macedonia de Nord (3 octombrie) și din nou Slovenia (6 octombrie).

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Armstrong, susținere tot mai mare în Scoția

Pagina Scotball, care oferă informații despre reprezentativa Scoției, consideră, de asemenea, că Danny Armstrong ar merita o șansă și ar trebui convocat după .

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”Danny Armstrong a ajuns la 24 de contribuții la goluri în 46 de meciuri de campionat de când s-a transferat la Dinamo de la Kilmarnock, în vara trecută. Este un jucător de bandă care ar fi meritat să fie convocat la națională de Steve Clarke la un moment dat. Mă întreb dacă Pocognoli ar fi dispus să-l ia în considerare”, se arată pe contul de socializare.

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That’s now 24 goal involvements in 46 league appearances for Danny Armstrong (28) since joining Dinamo Bucharest from Kilmarnock last summer. He’s a wide player who I think deserved a call-up under Steve Clarke at some point. I wonder if Pocognoli could fancy a look at him. — SCOTBALL 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@scotball_)

Ce a spus Armstrong despre o convocare la națională

După ce s-a aflat în atenția fostului selecționer Steve Clark pentru Cupa Mondială 2026, Danny Armstrong speră să-și facă debutul la naționala Scoției sub comanda tehnicianului Sebastien Pocognoli.

”Să joc pentru Scoția va fi întotdeauna un vis pentru mine, până voi renunța la fotbal. Acum, că selecționerul s-a schimbat, este diferit, să vedem. Tot ce pot face este să joc bine pentru Dinamo și să dau totul.

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Dacă aș fi convocat de Scoția, m-aș simți în al nouălea cer! Este adevărat că în trecut am avut discuții și cu naționala Irlandei, pentru că bunica mea este de acolo, în fotbal nu știi niciodată”, a declarat scoțianul născut în Anglia.