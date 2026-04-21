Danny Armstrong de la Dinamo a sărit la bătaie cu un fost fotbalist de la Steaua într-un restaurant din București: „Nu știu ce avea”

Gabriel-Alexandru Ioniță
21.04.2026 | 20:30
Danny Armstrong, jucătorul lui Dinamo. Foto: Sport Pictures
Danny Armstrong (28 de ani) a avut recent un conflict într-un restaurant din București cu Bogdan Stancu (38 de ani), fost atacant, printre altele, la Steaua. Acest episod tensionat s-a petrecut în urmă cu doar câteva săptămâni în apropiere de Piața Universității. În vreme ce fostul fotbalist a confirmat incidentul, scoțianul „câinilor” a negat acuzațiile la adresa sa.

Danny Armstrong de la Dinamo și Bogdan Stancu, fost la Steaua, conflict într-un restaurant din București

Potrivit golazo.ro, cei doi s-au intersectat în mod întâmplător în restaurantul respectiv. Iar totul ar fi început din cauza faptului că Stancu, în momentul în care a trecut pe lângă masa la care se aflau Armstrong și coechipierul său Eddy Gnahore, în drumul său spre ieșire, ar fi atins în mod accidental scaunul pe care stătea britanicul. Chestiune care l-a deranjat extrem de tare pe acesta din urmă.

Conform sursei citate, el ar fi reacționat agresiv și astfel s-a ajuns în primă fază doar la un conflict la nivel verbal între cei doi, situație care însă a escaladat destul de rapid. Se pare că în momentele respective s-au produs câteva îmbrânceli, și chiar și anumite lovituri. În cele din urmă, Bogdan Stancu a plecat, iar Danny Armstrong s-a angrenat într-o nouă ceartă, de data aceasta cu angajații firmei de pază de la acel restaurant.

Armstrong ar fi fost dat afară în cele din urmă din restaurant

Conform anumitor relatări făcute ulterior de către persoane care au asistat la această scenă, fotbalistul lui Dinamo ar fi avut „viață grea” cu bărbații respectivi. Contactat pentru a oferi o reacție pe seama acestui subiect, Armstrong a infirmat ferm tot: „Nu, nu e nimic adevărat. Nu știu despre ce vorbești, nu știu ce conflict. Chiar nu e nimic adevărat din ce ți-au spus sursele tale”. 

În schimb, Bogdan Stancu a confirmat într-o anumită măsură această relatare: „Da, a existat un conflict, dar nimic serios până la urmă. Au fost câteva vorbe spuse pe un ton mai răstit, dar atât. Eu am trecut pe lângă masa lor, dar nu l-am atins. Nu știu ce avea, poate era nervos. I s-a părut lui ceva. Până la urmă ne-am calmat, totul e fost ok. Probabil că a fost mai recalcitrant cu oamenii de pază. Dar după ce am plecat eu, fiindcă, din câte am auzit, l-ar fi dat afară din locație”. 

Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
