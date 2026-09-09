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Danny Armstrong (28 de ani) și-a pus în cap fotbalul românesc pentru gestul pe care l-a făcut la derby-ul Dinamo – FCSB 2-1, când a „cerșit” cartonaș roșu pentru Andre Duarte, după duelul portughezului cu Mărginean. La câteva zile după partidă, scoțianul a explicat de ce a reacționat, de fapt, așa.

Danny Armstrong explică gestul de la eliminarea lui Andre Duarte

Danny Armstrong a avut rolul lui la faza din minutul 22, care a dinamitat derby-ul Dinamo – FCSB, terminat cu victoria „câinilor”, scor 2-1. Scoțianul a fost singurul jucător din tabăra gazdelor care a reclamat gestul lui Andre Duarte. În urma unei împingeri cu Mărginean, stoperul lusitan l-a atins cu degetele peste față pe mijlocașul dinamovist. Până ca Istvan Kovacs să fie chemat la VAR ,

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„Eram șocat, nu puteam să cred ce a făcut tipul. Dacă aș fi fost eu, eram eliminat, aș fi… Stai, pot să înjur în direct? Nu? (n.r. râde și continuă) Eu aș fost trimis la vestiare în maximum 30 de secunde dacă aș fi făcut așa ceva. De-asta eram atât de șocat. Dar eu nu fac asta, nu-s atât de prost. Nu vorbim aici de împingeri, de îmbrânceli. Să plesnești pe cineva peste față, nu poți scăpa cu așa ceva. A fost o nebunie.

Familia mea a râs de reacția pe care am avut-o. Și fața lui Karamoko a fost amuzantă, a fost gen ‘Ooooh, shit! Ce naiba se întâmplă?!’. Duarte e un tip ok. Kara mi-a zis că au fost colegi la Ujpest. Știa și el că a greșit, era tăcut, știa că a comis-o. A fost un moment de nebunie, sigur va învăța din asta. Unul dintre motivele reacției mele e că am avut multe decizii împotriva noastră și am fost destul de moi în această privință. Le-am cam lăsat să treacă și nu prea am vrut s-o las și pe asta”, a spus Danny Armstrong la

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Scoțianul e tot mai antipatizat de rivali

Britanicul din echipa lui Nuno Campos a devenit „persona non grata” printre rivalii din SuperLiga. Unul dintre cei mai mari „hateri” pe care îi are Danny Armstrong este Nicușor Bancu. În sezonul trecut, . Atunci, Armstrong l-a călcat pe Bancu, care a răspuns cu un gest golănesc. Arbitrul Cojocaru l-a dat însă afară doar pe fundașul stânga al oltenilor.

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„(n.r. – Ai capacitatea de a-i înnebuni pe adversari. De exemplu, Bancu e un jucător care când te vede îi e teamă de tine, a vorbit mult despre tine) Cred că mă învinuiește pentru acel cartonaș roșu de la meciul nostru cu Craiova. Eu nici nu vorbesc cu el, nu știu ce spune. Oricum nu înțeleg ce spune lumea despre mine, așa că e bine. Dacă oamenii mă vorbesc de rău în română, habar n-am (n.r. râde)”, a conchis mijlocașul dinamovist.