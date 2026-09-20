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Danny Armstrong a avut un discurs extrem de dur la finalul meciului Dinamo – Farul. Scoțianul l-a pus la zid pe Denis Alibec după scandalul de la pauză. Dinamovistul a spus că atacantul Farului este complet vinovat pentru cele întâmplate și că nu are motive să caute scuze.

Scandal în toată regula la pauza meciului Dinamo – Farul. Alibec, eliminat după ce l-a lovit pe Opruț

a început în drumul spre vestiare. Denis Alibec și Danny Armstrong au avut un schimb tensionat de replici, iar Raul Opruț a intervenit inițial pentru a calma spiritele. Situația a degenerat însă rapid. Potrivit informațiilor apărute după incident, Alibec și Opruț au ajuns față în față, iar atacantul Farului l-ar fi lovit cu capul pe fundașul dinamovist, care a căzut.

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. Danny Armstrong a fost avertizat cu cartonașul galben. Farul, care era deja condusă cu 2-0, a început astfel repriza secundă în inferioritate numerică și s-a văzut învinsă cu 4-0 de bucureșteni.

Danny Armstrong nu l-a iertat pe Denis Alibec! Cuvinte grele după scandalul din Dinamo – Farul 4-0: „Un adult să vorbească așa despre mama mea”

La finalul meciului, Danny Armstrong l-a criticat dur pe Denis Alibec pentru gestul care a dus la eliminarea atacantului Farului. Scoțianul a catalogat momentul drept „o stupizenie” și a subliniat că un jucător profesionist nu ar trebui să reacționeze în acest mod. Armstrong a fost deranjat și de explicațiile adversarului. Dinamovistul a susținut că Alibec l-a înjurat de mamă, iar apoi l-a acuzat că l-ar fi provocat și că ar fi căutat scandalul.

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„Am revenit de pe teren. S-a văzut. Nu am vorbit cu nimeni. M-a lovit cu capul. Și-a pus capul în fața mea. E cea mai mare stupizenie pe care am văzut-o în fotbal. Nu-mi vine să cred că un jucător profesionist poate face așa ceva. Nu are pe cine să dea vina decât pe el. Ce să mai zic?

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E un motiv pentru care a fost eliminat. Arbitrul a fost acolo. A zis că l-am provocat, dar e un adult. Un adult să vorbească așa despre mama mea… E o prostie din partea lui. Ar trebui să-i fie rușine. Și-a lăsat echipa la greu. Nu are 9 ani. Nu am nimic să-i zic. A fost o prostie făcută de el. Acum, la final, a încercat să caute din nou scandal. Noi i-am distrus în seara asta. Sunt trei puncte perfecte pentru noi.

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Pauza vine într-un moment bun. E o perioadă în care ne putem concentra pe ce avem de făcut. Încă nu suntem în cea mai bună formă. Mai e de lucru. Ne bucurăm acum de câteva zile libere”, a declarat Danny Armstrong, conform