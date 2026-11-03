Danny Armstrong, legătură specială cu fiica sa, care a fost prima dată pe stadion: „Acesta e visul meu în fotbal”

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Danny Armstrong a fost încurajat din tribune de fiica lui, aflată pentru prima dată pe un stadion la meciul dintre Dinamo şi UTA Arad, scor 2-0. Într-un interviu pentru FANATIK, scoţianul a dezvăluit legătura specială pe care o are cu fetiţa, spunând că joacă fotbal pentru a-i oferi o viaţă bună şi speră să fie mândră de el.

Danny Armstrong, încurajat din tribune de fiica lui

Atacantul de la Dinamo traversează un sezon de graţie. În primele 14 etape, Danny Armstrong a marcat şase goluri şi a oferit nu mai puţin de 14 pase decisive. Astfel, locul 1 ocupat de Dinamo i se datorează şi scoţianului.

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În meciul cu UTA Arad, Danny Armstrong a intrat în braţe cu fiica lui pe teren. Cea mică a fost la primul meci de fotbal pe care l-a văzut pe viu şi a venit cu noroc, pentru că Armstrong a deschis scorul, în minutul 44, cu un şut superb. Imediat după reuşită, Danny Armstrong a mers la marginea terenului şi s-a uitat după familie în tribune, cărora le-a dedicat golul.

Legătura specială a fotbalistului cu familia: „Am o fetiţă, vreau să o fac mândră de mine”

Într-un interviu acordat pentru FANATIK , Danny Armstrong a dezvăluit legătura puternică pe care o are cu fiica lui, spunând că visul lui ca fotbalist e să îşi facă familia mândră de el, nimic altceva:

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„Să joc la cel mai înalt nivel posibil. Să câştig cât mai multe trofee este posibil. Să îmi fac familia mândră şi să le ofer o viaţă bună. Am o fetiţă, vreau să o fac mândră de mine, să îi ofer o viaţă bună. Acesta este visul meu în fotbal”, a spus Danny Armstrong.

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Cum reacţionează fiica lui Armstrong când îl vede la televizor

În discuţia cu FANATIK, Danny Armstrong a povestit şi cum reacţionează fiica lui când îl vede la televizor. Cea mică iubeşte tricoul lui Dinamo şi reacţionează ori de câte ori apare pe ecran tatăl ei:

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„Când mă vede la televizor, strigă „tati” și „gol” și lovește mingea de fotbal prin casă. Iubește și tricoul lui Dinamo. Se bucură când mă vede la televizor și urmărește meciurile. Acesta rămâne scopul meu principal în viață, să o fac pe ea și pe familia mea mândri”, a spus Danny Armstrong.

Aşteaptă şi convocarea la echipa naţională: „Nu voi putea sta deoparte mult timp”

Fotbalistul a intrat în ultimul an de contract cu Dinamo, dar clubul are opţiune de prelungire pe încă un sezon, iar la ce evoluţii are scoţianul cu siguranţă ea va fi activată. Armstrong e cu gândul şi , el mai fiind la prima reprezentativă la nivelul juniorilor:

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„M-am gândit că evoluțiile mele m-ar fi putut aduce în discuție, dar nu am fost selectat, așa că nu voi lăsa asta să mă afecteze prea mult. Mă voi concentra pe Dinamo, iar dacă voi continua să joc bine, nu voi putea sta deoparte mult timp. Am spus mereu că orice vine în urma performanțelor bune la club este un bonus, dar trebuie să mențin acest nivel ridicat, pentru că nu se știe niciodată ce se poate întâmpla”, a spus Armstrong pentru FANATIK.