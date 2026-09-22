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Danny Armstrong (28 de ani) a devenit unul dintre cei mai controversați fotbaliști din SuperLiga. Scoțianul lui Dinamo a început să se remarce prin conflictele în care este implicat, iar adversarii care își pierd cumpătul în fața lui ajung să plătească scump. Denis Alibec este cel mai recent nume de pe lista care îi mai cuprinde pe Nicușor Bancu și pe Andre Duarte. FANATIK a pus cap la cap episoadele care l-au transformat pe mijlocaș într-un personaj antipatizat de rivalele dinamoviștilor.

Denis Alibec n-a scăpat! A fost și el eliminat după un conflict cu Danny Armstrong

Cel mai recent episod s-a consumat duminică, 20 septembrie, la partida Dinamo – Farul 4-0, de pe Arena Națională. La pauză, când gazdele conduceau cu 2-0, Denis Alibec și Danny Armstrong au fost protagoniștii unui conflict care a continuat dincolo de gazon.

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Potrivit versiunii prezentate de Alibec, totul a pornit de la o înjurătură adresată de scoțian pe teren. Atacantul Farului a mers să îi ceară explicații la vestiare, iar cei doi s-au pus cap în cap. Armstrong a căzut la pământ, iar arbitrul Marian Barbu l-a eliminat pe Alibec. Fotbalistul lui Dinamo a primit doar cartonașul galben.

La finalul partidei, căpitanul constănțenilor l-a acuzat pe adversarul său că a provocat conflictul și a negat că l-ar fi lovit. „Cu siguranță m-a provocat, asta face și el”, a declarat Denis Alibec. Armstrong a prezentat o versiune diferită. . Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a vorbit și el la FANATIK SUPERLIGA

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„În timp ce Armstrong trecuse de culoarul comun spre intrarea spre vestiar, am înțeles că Alibec a intrat de pe culoarul comun înspre noi, în vestiar, aproape de vestiarul nostru și acolo a avut loc altercația. Armstrong s-a întors pentru că el alerga spre vestiar. Alibec a venit spre el. Unul dintre asistenți mi-a spus că în momentul acela Alibec a avut gestul ăsta de a-l lovi (n.r. cu capul în gură?). Da. Armstrong, cumva, el spune că a exagerat și a căzut. Și în momentul ăla a intervenit arbitrul.

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Arbitrul a dat cartonaș roșu pentru Alibec, cartonaș galben pentru Armstrong. Armstrong s-a ridicat foarte repede și atunci l-a avertizat: ‘Ce vrei? Vrei să faci spectacol, să-ți dau și ție roșu?’. Și atunci Armstrong s-a potolit. S-a întors și a plecat. Asta este… (n.r. l-a lovit?) Mi s-a spus că a avut un gest, un gest de lovire. Asta mi-au povestit arbitrii”, a povestit Andrei Nicolescu.

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Nicușor Bancu a fost prima „victimă” a scoțianului de la Dinamo

Primul episod cu Armstrong în rol de provocator s-a petrecut în urmă cu un an, pe 26 septembrie 2025, la duelul U Craiova – Dinamo 2-2. În minutul 65, când oltenii conduceau cu 2-1, Nicușor Bancu și Danny Armstrong au fost implicați într-un duel care a schimbat soarta partidei. Scoțianul l-a faultat pe căpitanul Universității Craiova și, în timp ce încerca să se ridice, l-a călcat cu crampoanele pe piept. Bancu și-a pierdut cumpătul și a ripostat cu o lovitură între picioarele scoțianului.

„Centralul” Adrian Cojocaru a fost chemat la monitorul VAR și Armstrong a rămas pe teren fără să primească nici măcar cartonașul galben. Decizia lui Cojocaru a stârnit controverse, iar specialiștii în arbitraj s-au pus de acord că ambii fotbaliști ar fi trebuit să vadă cartonașul roșu. Dinamo a profitat de superioritatea numerică și a reușit să egaleze în minutul 90, prin Alex Pop.

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„(n.r. Ai capacitatea de a-i înnebuni pe adversari. De exemplu, Bancu e un jucător care când te vede îi e teamă de tine, a vorbit mult despre tine) Cred că mă învinuiește pentru acel cartonaș roșu de la meciul nostru cu Craiova. Eu nici nu vorbesc cu el, nu știu ce spune. Oricum nu înțeleg ce spune lumea despre mine, așa că e bine. Dacă oamenii mă vorbesc de rău în română, habar n-am (râde)”, a spus Danny Armstrong, despre Bancu, într-un interviu pentru

Andre Duarte a văzut roșu în Dinamo – FCSB 2-1. Gestul lui Armstrong a stârnit un scandal uriaș

Al doilea episod a avut loc pe 5 septembrie 2026, în derby-ul Dinamo – FCSB 2-1. În prima repriză, la 0-0, Andre Duarte și Andrei Mărginean s-au îmbrâncit, iar fundașul portughez l-a atins cu mâna peste față pe mijlocașul dinamovist. Armstrong, aflat în apropiere, a reacționat imediat și „Centralul” din Carei a analizat incidentul la monitorul VAR, iar Duarte a primit cartonașul roșu în minutul 31. FCSB a rămas cu un om mai puțin pe teren, iar Dinamo s-a impus cu 2-1.

Cazurile lui Bancu, Duarte și Alibec nu sunt însă identice. În Bănie, Armstrong a fost implicat într-un conflict fizic și au existat opinii că ar fi trebuit eliminat la rândul său. În derby-ul cu FCSB, scoțianul a cerut sancționarea unui adversar care își lovise un coechipier. În partida cu Farul, conflictul a început pe gazon și a continuat în zona vestiarelor. Cu toate acestea, rezultatul a fost însă același: trei adversari au fost eliminați, în timp ce Danny Armstrong a rămas pe teren.