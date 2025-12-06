Danny Armstrong, recuperare miraculoasă pentru derby-ul cu FCSB! Doctorii anunțau că riscă să nu mai joace în 2025

ADVERTISEMENT

Pe 24 noiembrie, la Botoșani, Daniel Armstrong s-a prăbușit pe teren atunci când a încercat să se demarce. Extrema dreapta a acuzat dureri musculare teribile la coapsa piciorului drept. După ce a primit îngrijiri medicale, fotbalistul a fost schimbat cu Georgi Milanov, în minutul 70. Camerele TV l-au surprins pe scoțian urlând de durere, imediat ce a ajuns pe banca de rezerve, semn că accidentarea era una serioasă.

Ce anunța Andrei Nicolescu despre accidentarea lui Daniel Armstrong

La câteva ore distanță, despre problemele medicale ale lui Daniel Armstrong. Anunța că extrema dreapta nu va evolua, cel mai probabil, cu FCSB.

“Nici nu poate să calce normal. Are o zonă de inflamație. Îi facem azi sau mâine RMN. Din ce se vede, e mai grav decât o simplă întindere. Cred că sută la sută nu va juca cu FCSB. O să vedem după RMN dacă mai joacă în 2025. Fiind o problemă musculară, e clar că trebuie să așteptăm puțin”, a spus oficialul lui Dinamo la FANATIK SUPERLIGA.

Ce partide a ratat Daniel Armstrong de când s-a accidentat

Daniel Armstrong s-a refăcut, însă, miraculos și este titular în derby-ul cu FCSB, de pe Arena Națională. Cu siguranță, staff-ul medical a făcut mari eforturi în așa fel încât scoțianul, autorul unui hattrick în meciul tur cu campioana României, să fie apt pentru partida cu roș-albaștrii.

De la accidentarea din meciul cu FC Botoșani, Daniel Armstrong a ratat două partide ale lui Dinamo, cu Oțelul în SuperLiga, respectiv Farul, în Cupa României Betano. În 17 meciuri în acest sezon, extrema a reușit patru goluri. De asemenea, are și trei assist-uri.

Echipele de start în FCSB – Dinamo

Analizând echipele de start, observăm că . Totuși, ne așteptăm la un meci cu faze de poartă, ținând cont că ambele formații au ca obiectiv victoria.

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Crețu, Ngezana, Graovac, Radunovic – Șut, Lixandru – Cisotti, Olaru (cpt.), M. Toma – Tănase. Rezerve: Udrea, Zima – Dăncuș, Edjouma, Pantea, Oct. Popescu, Stoian, Thiam. Antrenor: Elias Charalambous

DINAMO (4-3-3): Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruț – Gnahore, Mărginean, Cîrjan (cpt.) – Armstrong, Soro, Caragea. Rezerve: Roșca, Din-Licaciu – Tabuncic, Milanov, Perica, Mazilu, Cr. Mihai, Soare, Kyriakou, Toader, Bărbulescu, Al. Pop. Antrenor: Zeljko Kopic