Danny Armstrong s-a simțit vânat în Slobozia – Dinamo 0-1: „M-au căutat tot meciul să-mi dea galben pentru faza de săptămâna trecută”

Danny Armstrong a fost în centrul atenției în derby-ul de săptămâna trecută dintre Dinamo și Universitatea Craiova. Deși multă lume consideră că el ar fi meritat eliminarea la fel de mult ca Nicușor Bancu, scoțianul a rămas, totuși, pe teren, fără ca măcar să fie avertizat. Atacantul „câinilor” este sigur că arbitrul l-a vânat în meciul cu Slobozia tocmai din această cauză.

ADVERTISEMENT

Danny Armstrong, vânat de Rareș Vidican? Ce a spus scoțianul la finalul partidei Unirea Slobozia – Dinamo 0-1: „M-au căutat să-mi dea galben”

Dinamo București a obținut încă trei puncte pe un teren execrabil, plin de apă, la Clinceni, împotriva Unirii Slobozia. La finalul partidei, scoțianul a părut că iese puțin frustrat de pe teren, fiind schimbat de Kopic, dar a explicat că nu a fost supărat pe decizia antrenorului croat, ci pe cartonașul galben pe care Vidican i l-a arătat. El susține că „centralul” l-a vânat cu acel avertisment din cauza incidentelor din etapa trecută.

„Cred că azi m-au căutat să-mi dea cartonaș galben, după ce s-a întâmplat săptămâna trecută, dar nu am ce să fac. Știam că trebuie să fiu schimbat din cauza cartonașului. Dacă nu le place de mine, asta e situația, dar eu nu caut să fiu dat afară, ci să joc fotbal. E treaba lor dacă se lasă provocați (n.r. – A jucătorilor). Avem o mică pauză acum, vrem să ne relaxăm după câteva meciuri complicate. Vrem să fim pregătiți de derby după pauza națională.

ADVERTISEMENT

Am fost supărat din cauza arbitrului, nu din cauza schimbării, pentru că mi-a dat cartonaș galben de pomană. Știam că m-a scos pentru că aveam cartonaș galben. În repriza a doua am simțit că terenul a fost ceva mai bun. Golul ne-a adus un sentiment fantastic”, a spus Danny Armstrong, conform

Danny Armstrong, venit din ținutul ploios al Scoției, a dat verdictul: „La mine acasă nu s-ar fi jucat acest meci”

Danny Armstrong a ținut să-i contrazică. Fotbalistul lui Dinamo a declarat că în Scoția, dacă un teren de joc s-ar fi prezentat în acest fel, partida ar fi fost amânată:

ADVERTISEMENT

„Este un sentiment fantastic să câștigăm trei puncte după acest meci. Toată lumea mi-a spus că m-am simțit ca acasă, dar acasă nu s-ar fi jucat niciodată în condițiile astea nebune. Este complicat, nu știi niciodată unde se oprește, încotro se duce mingea. E doar luptă.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Ești un tip provocator?) Dacă te uiți la meciurile mele, veți vedea de câte ori sunt eu lovit și de câte ori lovesc eu. Nu sunt un jucător provocator”, a adăugat scoțianul.

Ce s-a întâmplat cu Danny Armstrong în Dinamo – U Craiova 2-2

Incidentul despre care vorbește Danny Armstrong datează din etapa precedentă, când Dinamo și Craiova s-au întâlnit într-un derby extrem de încins. În urma unui duel cu Nicușor Bancu, cei doi fotbaliști au căzut pe gazon, iar în momentul în care Armstrong s-a ridicat și-a sprijinit, în mod intenționat, piciorul pe abdomenul căpitanului din Bănie.

ADVERTISEMENT

Aflat în transa meciului, Bancu a reacționat nervos și l-a lovit la rândul său pe Armstrong, iar Adrian Cojocaru a decis ca doar fotbalistul oltenilor să fie eliminat, în timp ce scoțianul nu a primit nici măcar un avertisment,