Danny Armstrong, steag personalizat după hattrick-ul cu FCSB! Surpriză pentru scoțianul de la Dinamo. Foto

Danny Armstrong a devenit un adevărat idol la Dinamo după ce a marcat trei goluri în derby-ul cu FCSB, iar fanii i-au făcut un steag special.
Marian Popovici
08.08.2025 | 23:21
Danny Armstrong steag personalizat dupa hattrickul cu FCSB Surpriza pentru scotianul de la Dinamo Foto
Fanii lui Dinamo, steag special pentru Danny Armstrong. Sursă foto: Fanatik

După ce a sărbătorit alături de PCH hattrick-ul realizat împotriva marii rivale, Danny Armstrong a fost surprins să vadă că suporterii l-au întâmpinat cu un steag la meciul Metaloglobus – Dinamo.

Fanii lui Dinamo i-au făcut steag lui Danny Armstrong

Realizările avute de scoțian în runda precedentă au fost de ajuns pentru a deveni un idol în rundul fanilor lui Dinamo, iar aceștia au arborat un steag special dedicat fotbalistului la partida cu Metaloglobus, din etapa a 5-a a SuperLigii.

Pe gardul de la peluză a fost pus un steag al Scoției, iar pe liniile albe ale acestuia stătea scris ”Armstrong Hattrick”. În prima repriză, jucătorul s-a oprit la un moment dat să citească ce scrie înainte să execute un corner.

Fără doar și poate că cele trei goluri marcate pe Arena Națională au făcut ca scoțianul să devină unul dintre favoriții suporterilor și un mic fan al lui Dinamo prezent la Clinceni a afișat o pancartă în care îi cerea tricoul de joc lui Armstrong.

PCH, scandări controversate

Dinamo a avut parte de o susținere extraordinară la întâlnirea cu Metaloglobus. Fanii ”câinilor” au venit în număr mare, au umplut arena de la Clinceni și au creat o atmosferă extraordinară.

Înainte de începerea jocului, suporterii au așteptat în fața stadionului sosirea favoriților. În momentul în care a coborât din autocar, antrenorul Zeljko Kopic a fost luat în brațe și pupat de unul dintre fani.

Însă, nu toate lucruri au fost frumoase. Suporterii dinamoviști și-au dat din nou în petec și după ce au avut scandări la adresa rivalei CSA Steaua, l-au înjurat pe fostul președinte al României, Ion Iliescu, decedat în urmă cu câteva zile.

