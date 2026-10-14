Sport

Danny Armstrong, vedeta lui Dinamo, rupe tăcerea despre convocarea la naţionala Scoţiei după controversa din ultimele zile

Marian Popovici
14.10.2026 | 09:23
Danny Armstrong vedeta lui Dinamo rupe tacerea despre convocarea la nationala Scotiei dupa controversa din ultimele zile
EXCLUSIV FANATIK
Danny Armstrong rupe tăcerea despre convocarea la naţionala Scoţiei după controversa din ultimele zile: "Nu voi putea sta deoparte mult timp!". Sursa: colaj Fanatik
Danny Armstrong a fost în mijlocul unei controverse privind convocarea la naţionala Scoţiei. Într-un interviu pentru FANATIK, fotbalistul a vorbit şi despre prezenţa la prima reprezentativă.
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Danny Armstrong are un start de sezon fulminant la Dinamo. Fotbalistul a marcat patru goluri a oferit nu mai puţin de 10 pase decisive în primele 11 etape din SuperLiga. După aceste prestaţii, Basarab Panduru consideră că Armstrong ar fi trebuit convocat la naţionala Scoţiei, iar presa din insulă a reacţionat dur. Ce spune fotbalistul despre prezenţa la prima reprezentativă.

Danny Armstrong, despre prezenţa în naţionala Scoţiei: „Nu voi putea sta deoparte mult timp”

Într-un interviu acordat pentru FANATIK, Danny Armstrong a recunoscut că s-a gândit că evoluţiile sale ar putea să îl aducă în atenţia selecţionerului Scoţiei, dar e de părere că nu va putea sta multe deoparte dacă aceste prestaţii vor continua:

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“M-am gândit că evoluțiile mele m-ar fi putut aduce în discuție, dar nu am fost selectat, așa că nu voi lăsa asta să mă afecteze prea mult. Mă voi concentra pe Dinamo, iar dacă voi continua să joc bine, nu voi putea sta deoparte mult timp. Am spus mereu că orice vine în urma performanțelor bune la club este un bonus, dar trebuie să mențin acest nivel ridicat, pentru că nu se știe niciodată ce se poate întâmpla”, a spus Armstrong pentru FANATIK.

Declaraţiile lui Panduru i-au făcut pe scoţieni să reacţioneze: „Critică dur Scoţia pentru snobism fotbalistic”

În ultimele zile, Basarab Panduru a analizat prestaţiile lui Danny Armstrong din campionat şi a declarat că e sub demnitatea scoţienilor să îl cheme la naţionala mare de la un club din România:

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„Armstrong e bun pentru campionatul nostru, e un jucător bun, pune presiune pe toată lumea, dar cred că e sub demnitatea scoţienilor să cheme un jucător din România. Zic: «Bă, stai acolo!»”, a declarat Panduru la Prima Sport după Sepsi – Dinamo 0-2.

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Declaraţiile au provocat valuri în presa din Insulă: „Scoția, acuzată de o legendă din România de snobism în fotbal după neconvocarea lui Danny Armstrong”, a titrat Daily Record, care au publicat declaraţia fostului internaţional român. Herald Scotland a scris: „Un comentator sportiv, uluit, critică dur Scoția pentru snobism fotbalistic în urma ignorării unui jucător la convocare”.

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Danny Armstrong a evoluat la naţionala U16 a Scoţiei, acolo unde a bifat patru prezenţe în anul 2013. A fost transferat de Dinamo în vara anului 2025 după ce a evoluat la Kilmarnock între 2021 şi 2025, club la care a marcat 19 goluri.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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