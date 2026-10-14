Danny Armstrong, vedeta lui Dinamo, rupe tăcerea despre convocarea la naţionala Scoţiei după controversa din ultimele zile

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Danny Armstrong are un start de sezon fulminant la Dinamo. Fotbalistul a marcat patru goluri a oferit nu mai puţin de 10 pase decisive în primele 11 etape din SuperLiga. După aceste prestaţii, Basarab Panduru consideră că Armstrong ar fi trebuit convocat la naţionala Scoţiei, iar presa din insulă a reacţionat dur. Ce spune fotbalistul despre prezenţa la prima reprezentativă.

Danny Armstrong, despre prezenţa în naţionala Scoţiei: „Nu voi putea sta deoparte mult timp”

Într-un interviu acordat pentru FANATIK, Danny Armstrong a recunoscut că s-a gândit că evoluţiile sale , dar e de părere că nu va putea sta multe deoparte dacă aceste prestaţii vor continua:

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“M-am gândit că evoluțiile mele m-ar fi putut aduce în discuție, dar nu am fost selectat, așa că nu voi lăsa asta să mă afecteze prea mult. Mă voi concentra pe Dinamo, iar dacă voi continua să joc bine, nu voi putea sta deoparte mult timp. Am spus mereu că orice vine în urma performanțelor bune la club este un bonus, dar trebuie să mențin acest nivel ridicat, pentru că nu se știe niciodată ce se poate întâmpla”, a spus Armstrong pentru FANATIK.

Declaraţiile lui Panduru i-au făcut pe scoţieni să reacţioneze: „Critică dur Scoţia pentru snobism fotbalistic”

În ultimele zile, Basarab Panduru a analizat prestaţiile lui Danny Armstrong din campionat şi a declarat că e sub demnitatea scoţienilor să îl cheme la naţionala mare de la un club din România:

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„Armstrong e bun pentru campionatul nostru, e un jucător bun, pune presiune pe toată lumea, dar cred că e sub demnitatea scoţienilor să cheme un jucător din România. Zic: «Bă, stai acolo!»”, a declarat Panduru la Prima Sport după Sepsi – Dinamo 0-2.

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: „Scoția, acuzată de o legendă din România de snobism în fotbal după neconvocarea lui Danny Armstrong”, a titrat Daily Record, care au publicat declaraţia fostului internaţional român. Herald Scotland a scris: „Un comentator sportiv, uluit, critică dur Scoția pentru snobism fotbalistic în urma ignorării unui jucător la convocare”.

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Danny Armstrong a evoluat la naţionala U16 a Scoţiei, acolo unde a bifat patru prezenţe în anul 2013. A fost transferat de Dinamo în vara anului 2025 după ce a evoluat la Kilmarnock între 2021 şi 2025, club la care a marcat 19 goluri.