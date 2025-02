Dănuț Lupu a explodat după FCSB – Dinamo 2-1: „De ce e FCSB mai bună, că are VAR-ul de partea ei?”. Exclusiv

într-un meci crâncen. Discuțiile au apărut imediat după meci în legătură cu . Dănuț Lupu a contestat vehement decizia arbitrajului de a lăsa jocul să continue.

Dănuț Lupu, revoltat după FCSB – Dinamo 2-1. Ce a spus despre arbitraj

Meciul dintre FCSB și Dinamo a fost unul strâns, cu ocazii mari de gol la ambele porți. Roș-albaștri au fost însă cei care au obținut toate cele 3 puncte puse în joc, dar au scăpat de încasarea unui penalty, după ce hențul comis de Ngezana în careu în minutul 34 a fost trecut cu vederea.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Dănuț Lupu a comentat pe seama episodului controversat care putea schimba soarta partidei. Fostul mare jucător român consideră că fundașul sud-african trebuia eliminat, iar Dinamo trebuia să primească penalty.

„Dinamo avea șanse și să câștige, nu doar să facă egal!”

„De ce are forță FCSB? Că are VAR-ul cu ei? Am spus și repet, dar trebuie să recunoaștem că FCSB are acum o echipă mult mai bună. Aseară, totuși… au avut și mulți absenți. Dinamo a jucat bine prima repriză.

Acolo a fost 11 metri și galben, mai avea unul, deci roșu. Dacă FCSB juca în 10 oameni din minutul 34, în formula de aseară, Dinamo avea șanse și să câștige, nu doar să facă egal.

Eu nu văd cu ce te ajută acest VAR. Normal, cei care se uită, trebuiau să anunțe arbitrul să vină să se uite. A fost 11 metri 100%”, a spus Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

Dinamo a încasat astfel al doilea eșec consecutiv și este fără victorie de 3 meciuri. Cu 45 de puncte după 28 de etape, „câinii” ocupă locul 5, însă se tem acum în privința păstrării acestui loc. Rapid, care urmează să joace cu Farul, se află pe locul 6, la doar 3 puncte în spate.