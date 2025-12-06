Sport

Dănuț Lupu a fost la un pas să semneze cu Steaua: „Tatăl meu, stelist înrăit!" Cum a ajuns, de fapt, la Dinamo

Dănuț Lupu a povestit cum a fost la un pas să ajungă la Steaua, dar destinul și întâlnirea cu Mircea Lucescu l-au purtat spre Dinamo, unde a scris istorie.
Andrei David
06.12.2025 | 13:16
De ce a refuzat Dănuț Lupu să meargă la Steaua. Cum a ajuns la rivala Dinamo.
De ce a refuzat Dănuț Lupu să meargă la Steaua. Cum a ajuns la rivala Dinamo. Foto: colaj Fanatik
Când a ajuns Dănuț Lupu la Dinamo? În decembrie 1986, după cum și-a amintit el însuși, în direct la FANATIK DINAMO, emisiunea online moderată de Cristi Coste. Și totuși, n-a fost departe de Steaua, care l-a dorit cu insistență.

Dănuț Lupu, de la Galați la Dinamo București

Dănuț Lupu a povestit cum l-a dorit Steaua înainte de transferul la Dinamo. Dar presiunea de a merge la echipa care tocmai câștigase Cupa Campionilor i s-a părut prea mare. La 19 ani împliniți, n-a avut încredere că se poate impune într-un vestiar cu greii Loți Boloni sau Tudorel Stoica.

„Am fost la Luceafărul din 1981 până în 1985. Am terminat junioratul și cei de la Steaua au vrut să mă ia în Armată. M-am mutat la seral numai ca să nu mă duc în Armată. S-au chinuit vreun an să mă duc la Steaua. Mi-a fost frică atunci. Tocmai câștigaseră Cupa Campionilor. Mi-era frică să nu mă dea pe la Mizil sau cine știe unde”, a dezvăluit el la FANATIK DINAMO.

După perioada de juniorat, Lupu a ajuns la Galați, unde a jucat un an în Divizia B pentru Dunărea.

Întâlnirea pe ceață cu Mircea Lucescu

De la Dunărea Galați putea face pasul spre Oltenia, la FC Olt Scornicești, unde evolua marele Ilie Balaci, cel ce avea să-i devină ulterior naș. Reprezentanții Partidului Comunist au blocat mutarea. I s-a ivit apoi ocazia de a merge la echipa fanion a Galațiului natal, Oțelul. Chiar a mers în cantonament cu lotul oțelarilor. Însă și de această dată mutarea i-a fost blocată. A rămas la Dunărea, de unde avea să fie „cules” din ceață de Mircea Lucescu.

„În vara lui 1986 a vrut să mă ia Oltul. Era nașul Balaci acolo. Nu m-a lăsat prim-secretarul, cum era atunci. Tot în vara lui 1986 am plecat în cantonament cu Oțelul, dar nici acolo nu m-au lăsat și am rămas la Dunărea. Și la un meci acasă, pe o ceață de nu vedeam tribunele, vine domnul antrenor Spiridon Niculescu la mine și îmi face cunoștință cu domnul Lucescu. Și m-a întrebat direct dacă vreau să merg la Dinamo”, a rememorat Dănuș Lupu.

Decizia a fost luată pe loc. Lupu a mers la tatăl său, prezent la fiecare meci și chiar la antrenamente. „I-am spus: ‘uite, tovarășul Lucescu. Mă duc la Dinamo’. Și tata mi-a spus să fac ce vreau. ‘Când te-am întrebat dacă te duci la Steaua, mi-ai zis că nu vrei. Dacă vrei să te duci, du-te!’”.

Tatăl stelist, fiul dinamovist

Nicio secundă nu s-a împotrivit tatăl său unui transfer la Dinamo. Deși el ținea cu… Steaua. „Tatăl meu – până acum 10 ani, eu nu am știut – era stelist înrăit! Vorbesc serios. Toată perioada cât am jucat la Dinamo, eu nu am știut că e stelist. Acum 10 ani, m-am dus la el și se uita la un meci, juca Steaua. Și îmi spune mama: «tu n-ai știut? Taică-tu e stelist!». Eu jucam la Dinamo și el ținea cu Steaua”, a mărturisit fostul mijlocaș dinamovist.

Dănuț Lupu a făcut hochei și fotbal. Cum a ales balonul în locul pucului

Înainte de a se dedica exclusiv fotbalului, Lupu a oscilat între două balon și puc. Făcea în paralel și hochei. Până la urmă, a ales să urmeze visul tatălui său.

„De la 10 la 14 ani, zi de zi, dimineața mă duceam la antrenamente la fotbal și seara la hochei. Zi de zi, timp de patru ani! Și în 1981, prin mai, nu m-am dus vreo două săptămâni la fotbal. Nu mai puteam, se acumulase oboseală. Tata era foarte supărat. Mama mi-a spus: ‘Știi, când te-a adus barza, a zis că dacă îi aduce băiat, îl face fotbalist’.

M-am dus la el și i-am spus: ‘Te rog frumos, du mâine sacul cu echipament la patinoar și îți promit că nu mă mai duc la hochei. Mă duc înapoi la fotbal’. Și mi-a spus: ‘Ieși afară, ia-ți sacul și fă ce vrei!’. Am dus sacul la hochei și după o lună s-a făcut selecție la Luceafărul. Și așa am plecat de la Galați la București”, a recunoscut Dănuț Lupu.

Mircea Lucescu, omul i-a marcat cariera lui Dănuț Lupu

Întâlnirea cu Mircea Lucescu a fost decisivă pentru cariera lui Dănuț Lupu. Dincolo de tactică și antrenamente, relația cu Mircea Lucescu a fost una de respect, încredere și motivație. Iar sub comanda lui Il Luce, Lupu a dat tot. Și la Dinamo, și la Rapid, și la Brescia.

„Când eram copil, nu eram nici dinamovist, nici stelist. Eram gălățean. N-aveam treabă cu Dinamo, dar am rămas surprins de nea Mircea, de felul lui de a se comporta și de a fi. Foarte multă lume mi-a spus că eu doar cu nea Mircea am jucat. El a fost singurul care a știut să mă facă să joc fotbal.

Îmi spunea: ‘mâine la 5 ai meci. Nu mă interesează ce faci, dar mâine ai meci’. Dacă ziceam că mă doare piciorul, mă lua de gât și îmi arăta alți jucători: ‘uite la ăla. Nu știe să se încalțe în ghete și aleargă. Tu nu mai poți să faci o tură?’. Puneam ghetele înapoi și mai făceam 5 ture! Nu era de rușine, era din respect”, a mai spus Dănuț Lupu la FANATIK DINAMO.

Dănuț Lupu ar fi putut să lucreze cu Mircea Lucescu și la Pisa, dar Vasile Ianul nu l-a lăsat să plece de la Dinamo în 1990.

De ce a refuzat Dănuț Lupu Steaua și cine l-a dus la Dinamo

