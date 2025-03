Dănuț Lupu a intermediat venirea lui Mircea Lucescu la Rapid: „Eu i-am făcut cunoștință cu George Copos!”. Poză de colecție din urmă cu peste 25 de ani. Exclusiv

Dănuț Lupu a colaborat cu Mircea Lucescu la trei echipe de-a lungul carierei de fotbalist: Dinamo, Brescia și Rapid. Fostul internațional român a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre contextul în care tehnicianul a ajuns pe banca echipei patronate la acea vreme de George Copos.

Dănuț Lupu i-a făcut cunoștință lui Mircea Lucescu cu George Copos

Mircea Lucescu a revenit în fotbalul românesc în 1997, la Rapid, după șapte ani petrecuți în Italia, iar Dănuț Lupu a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA că tehnicianul l-a cunoscut pe patronul giuleștenilor de la acea vreme, George Copos, prin intermediul său.

ADVERTISEMENT

„M-am întors eu și el a venit pentru mine. Eu am venit în 1994 la Rapid, datorită domnului Taher, pentru că altfel mă lăsam de fotbal. Îi mulțumesc încă o dată pe această cale domnului Taher, din păcate nu mai e, Dumnezeu să-l ierte. Așa l-a cunoscut nea Mircea pe George Copos, prin mine, eu le-am făcut cunoștință. Prima întâlnire a lui Copos cu Mircea Lucescu a fost la restaurantul domnului Taher.

Cel mai mare lucru pe care l-a făcut domnul Copos a fost să-l aducă pe Lucescu la Rapid. Datorită prieteniei dintre el și nea Mircea, l-a adus la Rapid după ce a fost antrenor la Inter. Să aduci la Rapid un antrenor care pleacă de la Inter…e ceva. Puțină lume știe, nea Mircea nu a fost dat afară de la Inter, el a plecat. Domnul Moratti nu a fost de acord, nu a vrut ca el să plece” a declarat Dănuț Lupu.

ADVERTISEMENT

Povestea transferului lui Dănuț Lupu la Brescia: „Au râs de nea Mircea, l-au întrebat dacă și-a luat bodyguard”

Dănuț Lupu a revenit în România, la Rapid, în 1994 după patru ani petrecuți în fotbalul grec, iar la scurtă vreme a fost transferat de Mircea Lucescu în Italia, la Brescia. Fostul internațional a rememorat perioada petrecută în Serie A. „Eu îmi doream foarte mult să ajung în Italia, iar nea Mircea mi-a spus ‘Eu te iau la Brescia. Depinde de tine dacă rămâi, dar eu îți dau o șansă’. Când m-am dus prima dată și am ajuns la stadion, au râs de nea Mircea, l-au întrebat dacă și-a luat bodyguard. El a zâmbit și a spus ‘Da, mi-am luat bodyguard’.

În trei săptămâni am slăbit 12 kilograme. Am mâncat doar conopidă, morcovi și cartofi și am băut apă. Ultima dată când m-a cântărit nea Mircea, l-a trimis pe doctor și a cumpărat trei cântare. A spus ‘Nu cred, ăsta a umblat la cântare’. Poate și de asta am avut o relație extraordinară cu el, fiindcă dacă m-a ajutat, nu l-am dezamăgit niciodată. Așa am rămas la Brescia. Din păcate pentru mine, după nouă luni s-a certat cu domnul Corioni (n.r. patronul echipei) și a plecat. El mi-a zis să stau, că mă ia cu el, dar eu dacă nu jucam două meciuri, îmi făceam geanta și plecam.

ADVERTISEMENT

N-am jucat două meciuri cu antrenorul nou și am plecat. Am venit acasă, la Rapid. Tot dintr-o ambiție și un pariu al meu făcut cu domnul Corioni. Mi-am dorit extraordinar de mult să revin la echipa națională și i-am spus că am șanse mult mai mari dacă mă duc acasă decât dacă stau la Brescia. Ei în acel an au și retrogradat, au câștigat un singur meci, 1-0, cu un gol marcat de mine” a afirmat Dănuț Lupu la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

„Nu cred că domnul Șucu va face nici jumătate din ce a făcut domnul Copos la Rapid”

Fostul fotbalist al Rapidului a făcut și o comparație între și actualul patron al clubului, .

„Vorbesc mai mult acum cu domnul Copos decât când eram jucător și mă apreciază mai mult acum decât atunci când eram jucător. Eu îi doresc domnului Șucu mult succes, dar nu cred că va face nici jumătate din ce a făcut domnul Copos la Rapid. Nu e vorba doar de trofee, a făcut o bază care a fost a Rapidului. Domnul Șucu face baza și când se duce antrenorul acolo, plătește chirie. Bazele sunt ale Mobexpert, nu ale Rapidului” a transmis Dănuț Lupu.