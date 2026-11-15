Dănuț Lupu a luat foc în direct pe Ianis Hagi: “A fost gladiator!” / “Serios? Să se ducă la lupte, atunci!”

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Nu este pentru prima dată când Dănuț Lupu (59 de ani) contestă convocarea lui Ianis Hagi (28 de ani) la echipa națională. În direct la FANATIK SUPERLIGA, fostul mare internațional a spus răspicat că fiul selecționerului nu ar fi trebuit chemat pentru că nu evoluează la echipa de club.

Dănuț Lupu, discurs furibund la adresa lui Ianis Hagi

Așa cum s-a întâmplat tot timpul de când tatăl său a preluat postul de selecționer, Ianis Hagi a fost în centrul unor discuții aprinse. Unii au considerat că nu ar trebui convocat deoarece nu prinde minute la club, dar alții l-au apărat și l-au lăudat pentru munca depusă în .

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”Ianis? Eu nu l-am văzut niciodată așa, cu atâta ardoare să joace cum a jucat aseară. Nu a avut realizări tehnice extraordinare, pentru că meciul a fost… În prima repriză, Ianis a fost unul dintre cei mai motivați. (n.r. – Unul dintre cei 11 gladiatori?) Exact”, a declarat Mihai Stoichiță, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

”Gladiator în ce sens? (n.r. – Adică că a luptat) Păi să se ducă la lupte”, a replicat imediat Dănuț Lupu, dar directorul tehnic al FRF i-a răspuns: ”Nu vorbi așa, ești rău dacă spui așa ceva. Și tu te-ai luptat când erai pe la Dinamo, pe acolo, când erau alții mai buni ca voi. Fiecare din noi, ca fotbaliști, am avut momente în care doar ne-am luptat și n-am reușit să fim spectaculoși. Reține ce îți spun. Fiecare am fost obligați să suferim”.

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A refuzat Stanciu să mai vină la națională?

Dialogul dintre cei doi invitați de la FANATIK SUPERLIGA a continuat pe aceeași temă. ”Nea Mihai, toți ne iubim copiii”, a spus Dănuț Lupu. ”Nu, nu fiți răi. Aici nu e vorba de iubire, aici e vorba de…”, a răspuns Stoichiță. ”Eu cred că în momentul când ajungem la echipa națională a României ar trebui să ne protejăm copiii dacă putem, nu să-i forțăm în continuu. Nu sunt rău. E un jucător foarte bun, și mie îmi place, dar nu joacă la echipa de club. Nu are meciuri”, a afirmat Lupu.

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”Dar Bîrligea, care a fost aseară, în opinia ta, cel mai bun jucător, joacă la echipa de club?”, a întrebat oficialul FRF. ”Uite că a început să joace. Sunt alții care nu joacă de doi ani. Eu spun așa: nici Man nu joacă. Dar alții nu joacă de 4-5 ani. Și joacă doar la echipa națională. Cum facem? Nea Mihai, îți spun ceva: Stanciu nu e accidentat. N-a vrut să vină”, a concluzionat Lupu.

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De ce nu joacă Ianis Hagi la Alanyaspor

În discuția dintre cei doi a intervenit și fostul mare atacant Adrian Ilie, care a explicat faptul că Ianis Hagi a refuzat diminuarea salariului și a intrat în ultimul an de contract, acestea fiind cauzele pentru care joacă foarte puțin la Alanyaspor.

”Ianis trece și printr-o situație mai dificilă la echipa de club. În primul rând a venit președintele clubului și i-a zis să își diminueze contractul. (n.r. – Cât i-a cerut diminuare?) Cred că vreo 30-40%. Nu a vrut, pentru că este în ultimul an de contract.

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Mai are șase luni și sper să se transfere acum, în această fereastră. Sper să meargă oriunde. Din cauza asta nu joacă la echipa de club, pentru că nu a vrut să renunțe la diminuarea de contract și a intrat în ultimele șase luni. Din cauza asta nu are meciuri la echipa de club, nu că nu este în formă.

Aseară, dacă punem echipa din prima repriză, toți au jucat la fel de bine. Toți. Niciunul, nici în plus, nici în minus. Din punctul meu de vedere, cuplul de fundași centrali ieri este un mare câștig pentru echipa națională. Dar în rest au jucat bine, organizat, cu cei trei în mijlocul terenului, dar niciunul nu a avut realizări”, a precizat Adi Ilie, la FANATIK SUPERLIGA.

De ce a riscat foarte mult Ianis Hagi în meciul cu Polonia

Apoi, discuția s-a mutat mai mult pe . ”A greșit foarte multe mingi încercând să paseze filtrant printre jucători. Dar dacă nu joci, n-ai jocuri în picioare, ți-e greu, nu poți”, a declarat Dănuț Lupu.

”Ianis e un băiat foarte inteligent și are o inteligență și emoțională. Ianis a știut aseară că trebuie să facă ceva decisiv. A știut. De aia a ieșit atât de dezamăgit, pentru că el a știut. Pentru el în primul rând, dar și pentru taică-său. A știut că poate că e ultima șansă, că există posibilitatea ca la următoarele meciuri să nu mai înceapă titular. Există și posibilitatea asta.

Dar el a știut că trebuie să facă ceva decisiv, de asta a și riscat. Știa că taică-său din nou îl… Taică-său, că acuma vezi, sună urât cum zic. Nu, selecționerul naționalei îi mai dă încă o șansă, a cincea din preliminariile astea. De aia a riscat și a pierdut multe mingi. Și când a fost schimbat, a știut că nu i-a ieșit”, a spus Horia Ivanovici.

”Știi că Ianis ieri dă șutul cel mai sănătos din echipa națională? Ăla din lovitura aia liberă care trece pe lângă vinclu. Ai văzut vreun șut de la noi ieri? Eu zic cum lovește mingea”, a precizat și Adrian Ilie.

Banderola de căpitan, din nou subiect de discuții aprinse

În final, a fost abordat și subiectul banderolei de căpitan. Și aici Dănuț Lupu s-a arătat contrariat că aceasta a ajuns pe brațul lui Ianis Hagi, în timp ce Horia Ivanovici, moderatorul FANATIK SUPERLIGA, a considerat această alegere ca fiind una normală.

”A pus și povară pe el, că l-a mai pus și căpitan. (n.r. – Lucescu i-a dat banderola) Se schimbă antrenorul, se schimbă căpitanul”, a afirmat Lupu, dar răspunsul a venit imediat de la Horia Ivanovici: ”Nu, în primul și în primul rând, hai să privim lucrurile nu doar ca Hagi selecționerul. Și ca tată, nu poți să vii la echipa națională și primul tău gest față de băiatul tău e să îi iei banderola.

Dacă era băiatul tău și tu veneai selecționerul naționalei și îl găseai pe băiatul tău pus de Mircea Lucescu căpitan cu banderolă, nu-i luai tu banderola băiatului tău. Nu contează că a avut sau nu dreptate Mircea Lucescu. Mircea Lucescu, pe care îl divinizăm și îl considerăm toți cel mai mare antrenor din istorie i-a dat banderola lui Ianis.

Tu dacă erai Dănuț Lupu și veneai selecționer și băiatul tău primise banderola de la Mircea Lucescu, tu veneai și prima ta hotărâre era să iei banderola lui fiu-tău, care i-o dăduse marele Mircea Lucescu? Tu asta făceai? Mă, te întreb, tu asta făceai?”.

Este banderola de căpitan o povară pentru Ianis Hagi?

Dialogul în contradictoriu a continuat între Lupu și ceilalți invitați din platoul FANATIK SUPERLIGA. ”Cred că Ianis e singurul fotbalist din cariera lui Lucescu care juca la echipa națională și nu juca la echipa de club. Hai să fim serioși. Dacă nu era băiatul lui Hagi, nea Mircea nu-l convoca la echipa națională”, a declarat Lupu.

”Respect ce spui, e părerea ta, eu nu sunt de părerea ta. Mi se pare că ești mult prea drastic. De ce? Pentru că Ianis a jucat pe alocuri excelent cu Edi Iordănescu. A avut cel puțin minimum două meciuri care mi le aduc aminte când echipa nu juca și el pe niște chestii individuale a scos un penalty, a dat un șut, a făcut diferența.

Stai, nu e Gică Hagi. Clar, știm asta, dar a făcut ceva. Aici nu-s de acord, dar îți respect părerea. Eu te întreb tu, Dănuț Lupu, băiatului tău, dacă îi dăduse Mircea Lucescu banderola, tu l-ai moștenit cu banderolă, tu îi luai banderola fiului tău? Primul gest?”, l-a întrebat Horia Ivanovici. ”Sută la sută. Nici nu-l convocam”, a venit răspunsul prompt al lui Dănuț Lupu.

”În primul rând, Stanciu e căpitanul echipei. Hagi e al doilea căpitan al echipei. Chiar și sub Gică Hagi, când Stanciu a jucat, el a avut banderola. Nu trăim din amintiri. Banderola a venit la Ianis pentru că a avut acele meciuri și cu Edi și cu Luce. Când dă centrarea la golului lui Ghiță cu Austria”, a încheiat subiectul Marius Mitran.