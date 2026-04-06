Dănuț Lupu a plâns în direct! Întrebarea despre Mircea Lucescu care l-a bulversat până la lacrimi pe fostul fotbalist

CE TREBUIE SĂ ȘTII Dănuț Lupu, în lacrimi din cauza situației lui Mircea Lucescu

Clipe emoționante din cauza situației lui Mircea Lucescu (80 de ani). Dănuț Lupu (59 de ani) a izbucnit în lacrimi la FANATIK SUPERLIGA.

Dănuț Lupu este unul dintre oamenii afectați teribil de situația în care a ajuns Mircea Lucescu. . „Big L” a fost extrem de emoționat în momentul în care a fost întrebat despre antrenorul său preferat.

„(n.r. – De ce te iubește Lucescu? De ce aveți conexiunea asta specială?) Nu știu. Poate m-a iubit că l-am iubit eu foarte mult. A fost alături de mine în cam toate momentele mele cred. Mi-a întins o mână de ajutor și când m-am dus la Brescia. Mi-a zis Știu că visul tău e să joci în Italia. Gândește-te că aveam 94 de kilograme când m-am dus la Brescia. Când am intrat în vestiar au început ăia să râdă și i-au zis lui nea Mircea ‘Ți-ai adus bodyguard?’

Cred că și felul lui de a fi mi-a dat tăria. Altul cred că pleca, nu stătea. Mi-a dat tăria. A început să râdă și a spus ‘O să vedeți voi bodyguard’. Am făcut și niște eforturi enorme. Pentru mine, nu pentru el. Am slăbit în 2 săptămâni jumătate 12,5 kilograme. Am venit la un turneu la Cluj, când m-au văzut mama și soția s-au speriat Ce ai, mă, ești bolnav?

M-a iubit foarte mult și pentru că n-am avut niciun interes la el. A plecat de la Brescia, i-am spus că plec acasă. Mi-a zis Ești nebun? Visul tău era să joci în Italia. Da, dar visul meu era să joc în Italia cu tine! Am vrut să merg la Rapid. Mi-a zis ‘Ești nebun? Ai 800.000 pe an. Te duci la Rapid pe 30.000?’ ‘Nea Mircea pentru mine fotbalul nu are farmec. Ai plecat? Plec acasă!’ Și așa am ajuns la Rapid în 1996 când m-am întors.

Sunt jucători care au fost mai iubiți de el. Iubiți în ghilimele. I-a ajutat mai mult decât pe mine. Îl cunosc din 1986. Nu am permis nimănui să vorbească urât de el. Și cred că a apreciat chestia asta. (n.r. – îi dau lacrimile) Era tânăr aici și el și eu (n.r. – văzând o poză cu Lupu și Mircea Lucescu de la Rapid)”, a declarat, emoționat, Dănuț Lupu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Dănuț Lupu a fost antrenat de Mircea Lucescu la trei echipe diferite. În România, la granzii Dinamo și Rapid, iar în străinătate, la Brescia. „Mi-a spus că Dănuț are două calități. Dintre toți elevii lui era cel mai sensibil și cu cel mai mult bun simț”, a dezvăluit jurnalistul Marius Mitran.