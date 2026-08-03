Dănuț Lupu a plâns în direct povestind despre Gogu Covaciu: „Te duci la antrenament și mori! Tu, singur, din tot autocarul!”

ADVERTISEMENT

O nouă tragedie a lovit clubul Dinamo București. Vineri, 31 iulie, echipa secundă a grupării din Ștefan cel Mare a fost implicată într-un tragic accident rutier. În urma impactului microbuzului în care se aflau mai mulți tineri și membri ai staff-ului, Constantin (Gogu) Covaciu, în vârstă de 58 de ani, a murit. Dănuț Lupu a fost extrem de emoționat, luni, la FANATIK, când a vorbit despre această dramă.

Dănuț Lupu a plâns în direct povestind despre Gogu Covaciu: „Un băiat extraordinar, un om deosebit”

În ultima zi a lunii iulie, o veste teribilă a lovit comunitatea dinamovistă și tot fotbalul românesc. Vineri, la orele dimineții, echipa secundă a ”câinilor roșii” a fost implicată într-un accident rutier în județul Argeș. S-a întâmplat în zona Câmpulung Muscel. Acolo, microbuzul în care se aflau 11 copii și 7 adulți a părăsit carosabilul și a lovit un copac.

ADVERTISEMENT

Din păcate, evenimentul rutier s-a soldat și cu un deces. Maseurul de la Dinamo, . Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Luni, 3 august, în emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Dănuț Lupu, care îl cunoștea bine pe regretatul membru al echipei secunde a lui Dinamo, a fost extrem de emoționat când a vorbit despre această tragedie. Acestuia chiar i-au dat lacrimile când a început să vorbească.

„Îl știam foarte bine pe Gogu Covaciu. (n.r. Ce ai simțit?) Ce pot să simt, când cunoști un om și apoi… Eu știam, înainte, că fiecare club, când trimite un autocar, pleacă cu autocarul lor, nu închiriază… (n.r. Ți-au dat lacrimile?) Da, era un băiat extraordinar, un om deosebit. A avut și niște probleme de sănătate acum 2-3 ani. Era un băiat extraordinar, un maseur foarte profesionist. Băiatul lui e tot maseur”, a spus Lupu.

ADVERTISEMENT

Lupu, șocat de felul în care a murit Gogu Covaciu: „Te duci la antrenament și mori! Tu, singur, din tot autocarul!”

Întrebat dacă a fost șocat de această tragedie care a zguduit fotbalul românesc, Dănuț Lupu a mărturisit că felul în care și-a pierdut viața Gogu Covaciu l-a cutremurat. „Șocat am fost de felul în care a murit. E greu să te duci la antrenament, te urci într-o mașină și mori. Numai tu, din tot autocarul.

ADVERTISEMENT

Șoferul, nimic. Se întâmplă să îți mai rupi o mână, un picior, dar supraviețuiești. Să mori în asemenea mod… e foarte tragic”. Lupu nu a înțeles . „A făcut pre-infarct șoferul. De aceea s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Îți dai seama, la 83 de ani, ce Doamne iartă-mă să mai conduci la vârsta asta”, mai adaugă fostul fotbalist.

ADVERTISEMENT

Cât de mare putea fi tragedia de vineri: „Dacă nu se oprea microbuzul în copac, puteau muri cu toții. Cădeau în râpă”

Zona în care s-a petrecut accidentul în care a fost implicat microbuzul celor de la Dinamo 2 este una extrem de periculoasă. Același Dănuț Lupu mai punctează că, dacă mașina nu se oprea într-un copac, risca să cadă într-o râpă adâncă. În aceste circumstanțe, drama ar fi fost una și mai mare.

„Noroc că microbuzul s-a oprit în copacul respectiv, că acolo e o râpă. (n.r. Puteau muri toți?) Da, cădeau într-o râpă, 20 și ceva de metri. Exista riscul să moară cu toții. Nu știu ce a căutat șoferul cu microbuzul să meargă prin zona aceea. Dar la 83 de ani să te mai urci la volan? Și într-un microbuz”.

ADVERTISEMENT