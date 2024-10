Gică Hagi a format de zeci de fotbaliști de top pentru SuperLiga la Academie de-a lungul timpului, însă rețeta „Regelui” nu a mai funcționat în ultimul timp. Dănuț Lupu a identificat cea mai mare problemă de la Constanța.

Dănuț Lupu a remarcat marea problemă pentru Academia Gheorghe Hagi: “Spune-mi și mie ce jucători a scos”

Dănuț Lupu este de părere că regulile FRF din ligiile inferioare i-au făcut misiunea mai grea lui la Academie. Fostul internațional român a spus de ce „Regele” nu a mai promovat la fel de mulți jucători în ultima perioadă.

„Dacă te obligă să joci în Liga 3 cu trei juniori și în Liga 2 cu doi juniori nu îi mai dă nimeni jucători. Înainte îi strângea din toată țara și acum de unde îi mai strânge dacă nu îi mai dă nimeni, pentru că trebuie să joace cu ei.

Spune-mi și mie ce jucători a scos la Academia lui Hagi. Mă refer la copii crescuți de la 8, 9 ani, nu să aduci jucători la 14, 15 ani, să îl ții 2 ani și să spui ca e al tău, că nu e copilul tău. Acum nu îi mai dau jucători, fiindcă cluburile sunt obligate să joace cu copii”, a spus Dănuț Lupu.

Robert Niță i-a dat dreptate lui Dănuț Lupu în cazul problemei de la Academia Gheorghe Hagi. Fostul atacant de la Rapid București a spus și că juniorii au mai multe variante în acest moment, iar din cauza acestui detaliu ajung din ce în ce mai greu sub comanda „Regelui”.

„În multe zone din țară au apărut alternative. Părinții nu îl lasă să plece la 10, 11 ani, stau acasă și își continuă școala, e supravegheat. Mă uit în Liga 2, cred că aproape echipele au jucători care au trecut pe la Academia Gică Hagi”, a spus Robert Niță.

Gică Hagi a investit încă 8 milioane de euro în Academie: „E cea mai fericită zi a vieții mele”

Gică Hagi a construit o academie de talie europeană la Ovidiu. „Regele” și-a la începutul lunii septembrie în cadrul unui eveniment uluitor la care au participat personalități celebre din sportul românesc.

„Eu nu lucrez din ajutoare. De sprijin am nevoie. Eu cred că la copii și juniori suntem cei cu cele mai multe trofee câștigate din țară. Am dat cei mai mulți jucători la echipele naționale din ultimii 15 ani. Și acum avem un procent destul de important.

Eu am arătat că se poate. Dacă în continuare se va lucra cum trebuie, nimic nu e imposibil. Noi ne-am atins deja toate obiectivele. Sunt mândru de acest lucru. E cea mai fericită zi a vieții mele. Sunt împlinit. Am făcut ce trebuia. Nimic nu lipsește. Dumnezeu mi-a dat de toate. Poate prea multe. Nu îmi lipsește nimic. Sper să mai am energie în continuare.

Dacă vrei să devii cel mai bun, trebuie să ai o strategie. Trebuie să creezi condiții. Am fost școliți de cluburile cele mai mari din lume, Real Madrid și Barcelona. Orice e posibil dacă ești pregătit de luptă și de muncă. Nimeni să nu zică că România nu are talent”, spunea Hagi.