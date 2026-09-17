Sport

Cum și-a riscat viața Dănuț Lupu ca să ajungă la antrenamente când era copil: „Puteam oricând să pățesc ceva”

Dănuţ Lupu și marea sa pasiune pentru fotbal. Gestul necugetat la care apela deseori pentru a-și îndeplini visul, deși familia îl îndrumase pe drumul studiilor.
Mihai Dragomir
17.09.2026 | 10:15
Cum sia riscat viata Danut Lupu ca sa ajunga la antrenamente cand era copil Puteam oricand sa patesc ceva
EXCLUSIV FANATIK
Dănuț Lupu a spus totul despre sacrificiile făcute pentru a ajunge fotbalist. Foto: Colaj FANATIK.
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Dănuţ Lupu, fostul mare fotbalist român, și-a deschis sufletul în direct la FANATIK EXCLUSIV. Pasiunea sa pentru fotbal în copilărie l-a împins către gesturi extreme pentru a-și vedea visul îndeplinit. Dezvăluirea făcută despre sacrificiile pe care le-a făcut în ciuda părinților care doreau să pună studiile pe primul plan.

Sacrificiile făcute de Dănuț Lupu pentru a merge la fotbal

Dănuț Lupu, cel care a povestit în exclusivitate la FANATIK DINAMO cum l-a dorit Steaua înainte de transferul la Dinamo, a făcut multe sacrificii înainte să ajungă fotbalistul talentat pe care și-l amintesc toți în prezent. El a rememorat cum părinții săi au ajuns chiar să îl încuie în casă la un moment dat, pentru a nu mai avea acces la antrenamente. Lupu a găsit însă varianta care să îl ducă către ceea ce și-a dorit, deși era extrem de periculos.

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„Pe vremea mea, generația mea, se duceau la facultate 10-20%… care terminau, aveau un loc de muncă asigurat. Acum fac facultate 95% și sunt pe drumuri. Eu cred că asta e o problemă foarte mare. Ai mei au vrut să fac școală, dar la un moment dat, poate și datorită faptului că am fost puțin mai talentat, m-au încuiat în casă o perioadă de timp să nu mă mai duc la sport, ca să mă duc la școală.

Săream de la etajul 3 la balconul vecinilor și fugeam la antrenament. Puteam oricând să pățesc ceva… Ei nu voiau să mă lase la sport, educația era și atunci pe primul loc. Săream la vecini și plecam la antrenament. Dar și atunci, primul lucru era școala. Pe vremea aia făceai o facultate și erai cât de cât realizat. Acum se fac 3 facultăți, 4 masterate și tot ospătari sunt…”, a povestit Dănuț Lupu la FANATIK EXCLUSIV.

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Dănuț Lupu își deschide propria academie de fotbal

Dănuț Lupu continuă să iubească fotbalul chiar și la ani buni după ce a renunțat la cariera de fotbalist profesionist. În prezent, el pregătește un proiect ambițios la nivel juvenil și este gata să investească o sumă importantă pentru a-și deschide propria academie. „Cred că-mi fac Academie, dar cu o condiție: iarna, toți copiii să meargă la patinoar. La hochei nu reziști decât 2-3 minute pe gheață.

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Am un prieten care mă ajută, investiția e mai mare de 200-300 de mii de euro, pentru că vreau să fac cu bază. Va fi cu numele meu, academia Dănuț Lupu și iarna, obligatoriu, la patinoar, la hochei. Cine nu vine, să stea acasă. Simplu“, a declarat Dănuț Lupu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Dănuț Lupu a fost unul dintre cei mai talentați și tehnici mijlocași din fotbalul românesc, remarcat prin viziunea de joc, inventivitate și forță, grație unui fizic impunător. El a adunat 15 selecții pentru naționala României între 1989 și 1998 și a făcut parte din lotul pentru Cupa Mondială din Italia 1990.

  • 6 trofee a câștigat în total în România
  • 27 august 2000 a fost data ultimului său meci (Dinamo București – Oțelul Galați 1-2)
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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