Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dănuț Lupu, acid după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1: “Ca dăruire n-am ce zice, dar fotbal puțin!”

Dănuț Lupu a analizat derby-ul Dinamo - Universitatea Craiova 1-1. Fostul internațional s-a arătat mulțumit de dăruirea jucătorilor, însă nu a fost impresionat de calitatea jocului.
Traian Terzian
10.02.2026 | 12:41
EXCLUSIV FANATIK
Analiza dură a lui Dănuț Lupu după Dinamo - Universitatea Craiova 1-1. Sursă foto: colaj Fanatik
Miza foarte importantă și-a pus amprenta asupra meciului Dinamo – Universitatea Craiova 1-1, iar Dănuț Lupu a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că se aștepta la mai mult din partea jucătorilor creativi.

Dănuț Lupu, reacție dură după Dinamo – Universitatea Craiova 1-1

Fostul internațional a făcut o analiză a partidei care a încheiat etapa a 26-a din SuperLiga și a observat că Dinamo are mari probleme la construcție în momentul în care echipa adversă face un presing avansat.

”Ca dăruire, jos pălăria pentru ambele echipe. Ca fotbal, mai puțin. Două echipe care au încercat tot ce pot. Dinamo cu un minus, pentru că atâta timp cât o echipă le face presing și îi ia de sus nu mai au posesia aia pe care o au în toate meciurile. N-au încă jucători să joace cu pasă lungă, un vârf care să o protejeze, să o dea înapoi și au avut puține probleme.

(n.r. – Foarte scurt timp scurtul de gândire pentru jucători din cauza presingului) Asta știi de ce? Au dispărut și fotbaliștii. Mă așteptam mai mult de la Baiaram sau de la Cîrjan de partea cealaltă, dar atâta timp  cât sunt luați de aproape și nu sunt lăsați să se întoarcă… Nu driblează unul, nu creează superioritate numerică”, a declarat Lupu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Glume pe seama golului marcat de Dinamo

Dinamo a deschis scorul prin Alberto Soro în startul reprizei secunde, însă Dănuț Lupu consideră că golul a fost unul norocos. El a glumit pe seama centrării excelente oferite de fundașul stânga Raul Opruț.

”Norocos rău de tot golul lui Dinamo. Îl pun 25 de ani pe Opruț să mai dea centrarea aia și nu o dă. Din alergare, mingea nu vine pe jos, e în aer și o nimerește direct în capul lui ăsta (n.r. – Alberto Soro)”, a spus Lupu, la FANATIK SUPERLIGA.

Cum a reușit Opruț centrarea de la golul lui Soro

Imediat după încheierea partidei de pe Arena Națională, Raul Opruț a explicat cât de greu i-a fost să dea centrarea de la golul înscris de Alberto Soro, însă s-a arătat dezamăgit că Dinamo a ratat victoria și șansa de a urca pe locul 1 în clasament,

”A fost un meci greu, cu multe dueluri. Per total, cred că ei au controlat mai mult jocul. Cea mai mare ocazie a fost a noastră totuși, a lui Daniel Armstrong. Am avut 1-0, am luat acel gol, dar per total a fost un meci greu. Ne-am anihilat unii pe alții.

Mă bucur că am dat acea pasă de gol. Era mai frumoasă dacă câștigam cu 1-0. E o execuție grea, ești în alergare, dar mă bucur că am reușit-o, iar Soro a izbutit să marcheze.

Ne gândim la meciul următor, trebuie să câștigăm. Va veni play-off-ul, iar punctele se vor înjumătăți. Nu cred că este foarte importantă distanța mică din clasament, ci meciul direct din play-off”, a afirmat Opruț.

