Dănuț Lupu, acuzații grave la adresa lui Ionuț Lupescu: „Îi aduc aminte de întâlnirile pe care le făcea cu Dragnea”

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Dănuț Lupu a lansat acuzații grave în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA la adresa lui Ionuț Lupescu și a readus în discuție modul în care fostul internațional și-ar fi construit susținerea înaintea alegerilor pentru șefia Federației Române de Fotbal. Lupu susține că Lupescu avea întâlniri cu Liviu Dragnea și mergea la Consiliile Județene pentru a-i chema pe oamenii de fotbal la discuții. În aceeași intervenție, fostul fotbalist a ridicat și problema Cupei României din perioada în care Lupescu se afla la Federație, iar FANATIK a aflat cine era firma care organiza competiția în acea perioadă.

Dănuț Lupu îl acuză pe Ionuț Lupescu că apela la sprijin politic

Dănuț Lupu a vorbit despre întâlnirile pe care Ionuț Lupescu le-ar fi avut cu Liviu Dragnea și despre modul în care oamenii din fotbal erau chemați la Consiliile Județene. Fostul internațional consideră că Lupescu ar fi trebuit să își caute susținerea direct în fotbal, nu prin intermediul oamenilor politici: „Îi aduc aminte lui Ionuț de întâlnirile pe care le făcea cu Dragnea și se ducea la Consiliile Județene, să cheme oamenii de fotbal și să vorbească cu el”, a declarat Dănuț Lupu.

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Fostul fotbalist a continuat atacul și a explicat de ce consideră că astfel de întâlniri erau nepotrivite. Lupu susține că un candidat la conducerea Federației trebuia să meargă direct la oamenii din fotbal pentru a le cere susținerea: „Trebuia să se ducă la stadion să vorbească cu oamenii, nu să-i cheme pe ei la CJ”.

Dănuț Lupu readuce în discuție Cupa României din perioada lui Lupescu

Lupu a ridicat apoi o altă problemă legată de perioada în care Ionuț Lupescu ocupa o funcție importantă în cadrul Federației Române de Fotbal. Fostul internațional i-a cerut în mod indirect lui Lupescu să explice cine organiza Cupa României în acea perioadă și a susținut că nu Federația se ocupa direct de competiție.

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„Vreau doar să vă interesați cine făcea Cupa României în perioada în care era Lupescu la Federație. Nu FRF o organiza, ci o firmă. Acum zice că e organizată prost Cupa României și nu înțeleg”, a declarat Dănuț Lupu.

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Informațiile FANATIK indică faptul că firma care s-a ocupat de organizarea Cupei României în perioada respectivă era firma lui Kiki (Cristian) Iancu, un prieten apropiat al lui Ionuț Lupescu. Astfel, acuzațiile lui Dănuț Lupu privind modul în care era organizată competiția se leagă de relația dintre Lupescu și Cristian Iancu. Lupu a readus subiectul în discuție în contextul criticilor pe care Ionuț Lupescu le-a lansat ulterior la adresa modului în care este organizată Cupa României.

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Lupu îi cere explicații lui Lupescu despre funcția de la CS Dinamo

Dănuț Lupu nu s-a oprit, însă, la episoadele cu Liviu Dragnea și Cupa României. Fostul internațional l-a provocat pe Ionuț Lupescu să explice și poziția pe care o ocupă în prezent la CS Dinamo. și faptul că acesta deține, la rândul său, o funcție de conducere într-o structură sportivă.

„Voiam să-l mai întreb ceva pe Ionuț Lupescu. E de vină Burleanu că echipa națională nu joacă nimic? E președinte la CS Dinamo, de ce nu-și dă demisia, că e președinte și el? E din fotbal domnul Ionuț, înțelege ce zic”, a spus Dănuț Lupu.

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Nu în ultimul rând, Lupu a criticat și a pus problema relației dintre criticile publice și eventualele beneficii profesionale obținute ulterior: „Dacă te duci și ești împotriva unui om, după, când îți dă un post, îl pupi? Nu e normal. Acum ce face, hai să mă iau de Burleanu, că dacă nu mă angajez la Federație pot să zic ce vreau”, a încheiat fostul jucător.