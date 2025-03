Dănuț Lupu are încredere în Dinamo la derby-ul cu FCSB: „Poate face surpriza! Nu va lua gol”

Dănuț Lupu are . Cele două rivale sunt adversare în etapa a 2-a din play-off, „Eternul Derby” fiind programat duminică, 30 martie, de la ora 20:30.

Dănuț Lupu, optimism la cote maxime înainte de Dinamo – FCSB

Dinamo are în campionat o serie de nouă meciuri la rând fără victorie în fața rivalei FCSB. În sezonul regulat, roș-albaștrii au câștigat ambele partide, cu 2-0 și cu 2-1. Dănuț Lupu, legenda clubului din „Ștefan cel Mare”, crede că roș-albii vor rupe blestemul în derby-ul de pe Arena Națională.

„Eu cred că Dinamo poate face o surpriză duminică seara și să câștige meciul cu FCSB. Din ce am înțeles și FCSB are foarte mulți accidentați. Contează și 2-3 într-o echipă. Nu cred că are importanță dacă au accidentați sau nu, important e ca Dinamo să aibă un joc bun și să reușească, de ce nu, să și câștige acest derby cu FCSB.

De-a lungul istoriei, în toate derby-urile Dinamo – Steaua, n-am putut spune niciodată că e o favorită. Steaua se bătea să câștige campionatul și Dinamo era pe 5-6 și nu a reușit niciodată să câștige, acum câțiva ani.

Eu cred că într-un derby Dinamo – Steaua, chiar dacă au fost diferențe mari în clasament, n-am putut spune că una e favorită”, a declarat Dănuț Lupu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

„Dinamo poate să câștige”

Ultima victorie a lui Dinamo cu FCSB datează din 16 februarie 2020. Atunci, golurile „câinilor” au fost marcate de Andrei Sin (37) și de Valentin Lazăr (62), în timp ce pentru roș-albaștrii a punctat Florin Tănase (49-pen.).

„Eu cred că la ora actuală, prin ceea ce au reușit să facă anul ăsta, Dinamo poate să facă o surpriză, să câștige. Un rezultat de egalitate e foarte ușor de obținut. Meciul pleacă de la 0-0. Deci au un punct, da? (n.r. – râde) Eu cred că vor reuși să nu primească gol în acest meci. Și, cu puțin noroc, poate o să și câștige”, a adăugat Lupu.

