Dănuț Lupu aruncă marea bombă din mercato: Alibec la Rapid!? Ce legătură ar avea Ianis Hagi

La FANATIK SUPERLIGA, Dănuț Lupu a dezvăluit scenariul prin care Denis Alibec ar putea să semneze cu Rapid București. Fostul internațional spune și că Ianis Hagi ar avea un rol decisiv în transferul vârfului de națională în Giulești.

Dănuț Lupu aruncă bomba: Alibec la Rapid?! Ce rol ar avea Ianis Hagi

Farul Constanța a primit oferte de la rivalele din SuperLiga pentru Denis Alibec. după prezentarea lui Mirel Rădoi, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

ADVERTISEMENT

Și s-a arătat interesată de serviciile lui Denis Alibec. Dănuț Lupu a spus cum poate ajunge internaționalul român în Giulești sub comanda lui Marius Șumudică, fostul lui antrenor de la Astra Giurgiu.

Dănuț Lupu: „Dacă Șumi l-ar dori pe Alibec ar reuși să-l aducă. E cineva care vrea să meargă la Genoa, Ianis. Acționează maneta puțin și-l ia pe Alibec, uite te ajut și eu, dar mă ajuți și tu pe mine”.

ADVERTISEMENT

Robert Niță: „Dacă e să ajungă Ianis la Genoa, ajunge oricum. Dacă domnul Hagi renunță la Alibec se bate acolo jos”.

Dănuț Lupu: „Și cu el se bat jos, în contextul în care s-au certat”.

Robert Niță: „Dacă tu ai fi luat roșu în situația aia nu spunea nimic antrenorul?”.

Dănuț Lupu: „Am luat și eu roșu, dar nea Mircea nu a făcut gestul ăla”.

Robert Niță: „Ai fi vrut să-l aplaude când își lasă echipa în 10?”.

Dănuț Lupu: „Alibec e un jucător foarte bun, dar nu știu cât poate să-l ajute pe Gică. Gică a făcut orice pentru Ianis”.

ADVERTISEMENT

Robert Niță: „Dar tu nu faci pentru copilul tău?”.

Dănuț Lupu: „Păi și atunci?”.

Robert Niță a vorbit cu Gică Hagi despre transferul lui Alibec: „Are o altă strategie”

Robert Niță: „Da, dar își pune în pericol investiția de zeci de milioane de euro”.

Dănuț Lupu: „Nu retrogradează, stai liniștit. Se mai enervează copilul de Alibec, mai ia un roșu, mai stă trei etape și se termină campionatul”.

Horia Ivanovici: „Dacă Rapid îl ia pe Alibec până luni se bate la titlu?”.

Robert Niță: „Ar fi un mare plus, dar eu am vorbit cu domnul Hagi. Dânsul are o altă strategie în momentul de față, nu e vorba de partea financiară. Dânsul nu își permite să renunțe la Alibec din punct de vedere sportiv”.

ADVERTISEMENT

Horia Ivanovici: „Îi e frică că retrogradează?”.

Robert Niță: „Da! Alibec e un jucător de valoare. De-a lungul timpului au fost discuții între cluburi și jucători transferați de la Farul la Rapid, dar Alibec e o piesă importantă pentru Farul. Alibec ar fi mult și peste impactul pe care l-a avut Boupendza la Rapid”.

Andrei Vochin: „Dacă Alibec ar veni acum la Rapid cred că ar da între cinci și opt goluri până la sfârșitul campionatului, pentru că Rapid creează. Am văzut meciul de la Cluj cu Universitatea, Rapid și-a creat mai multe ocazii.

Am văzut și meciul de aseară, toată lumea spune că Rapid a avut noroc, dar eu cred că Rapid avea mare ghinion dacă nu câștiga la ce s-a întâmplat pe teren”.

SCENARIUL INCREDIBIL prin care Denis Alibec ar putea ajunge la Rapid: „Sumudica il vrea!”