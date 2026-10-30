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Dănuț Lupu, atac cu talpa la adresa lui Ionuț Chirilă: „Vindea pantofi din portbagaj! Dacă nu era Ionuț Lupescu, nu ajungea la CS Dinamo”

Adrian Baciu
30.10.2026 | 14:24
Danut Lupu atac cu talpa la adresa lui Ionut Chirila Vindea pantofi din portbagaj Daca nu era Ionut Lupescu nu ajungea la CS Dinamo
EXCLUSIV FANATIK
Dănuț Lupu îl atacă dur pe Ionuț Chirilă. Sursa foto: colaj Fanatik
Ionuț Chirilă este atacat dur de Dănuț Lupu, după ultimele sale declarații controversate legate de adevărata echipă Dinamo. Ce spune fostul mare fotbalist despre antrenorul echipei din Liga a 2-a.
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În săptămâna premergătoare meciului Steaua – CS Dinamo din Liga a 2-a, Ionuț Chirilă (60 de ani) a spus că acesta ar fi, de fapt, „adevăratul derby de România”. Nu ar fi prima oară când tehnicianul afirmă că echipa sa este „adevăratul Dinamo”. În direct la FANATIK SUPERLIGA, antrenorul din liga secundă a fost atacat dur de Dănuț Lupu (59 de ani), fost mare jucător în „Ștefan cel Mare”.

De ce nu a ajuns Ionuț Chirilă un antrenor important. Dănuț Lupu: „Asta i-a dăunat de-a lungul timpului”

Steaua București și CS Dinamo se înfruntă vineri, 30 octombrie, pe Ghencea, în meciul de deschidere al etapei a 12-a din Liga 2. Cele două formații ocupă poziții extrem de modeste în ierarhia ligii secunde, fiind pe locurile 16 și 19. Înainte de acest duel, Ionuț Chirilă a oferit un interviu în FANATIK unde a făcut o serie de declarații care au agitat spiritele în lumea fotbalului.

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Tehnicianul Clubului Sportiv Dinamo a afirmat că acest meci ar fi „adevăratul derby al fotbalului românesc! Steaua și Dinamo sunt cluburile reprezentative ale fotbalului românesc. O echipă a câștigat Cupa Campionilor Europeni, cealaltă a ajuns în semifinalele Cupei Campionilor și ale Cupei Cupelor. Sunt două cluburi care au scris istorie”. La FANATIK SUPERLIGA, Chirilă a primit o replică dură din partea unui uriaș dinamovist.

Dănuț Lupu îi recomandă acestuia să se calmeze cu astfel de declarații, care, de-a lungul timpului, i-au dăunat în carieră: „Eu i-aș da un sfat să stea mai așa… să calce frâna în declarații. (n.r. El mereu a fost mai exuberant) Păi, poate asta i-a dăunat de-a lungul timpului și nu a ajuns antrenor unde a vrut el. Poate din cauza gurii lui, nu pentru că știe sau nu să antreneze. Acum o să fiu răutăcios cu el, e prietenul meu, dar în afara faptului că ai scos niște copii prin 1987, 1988, 1989, ce ai mai făcut pe unde ai fost?”.

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Dănuț Lupu îl atacă dur pe Ionuț Chirilă: „Vindea pantofi din portbagaj! Dacă nu era Ionuț Lupescu, nu ajungea la CS Dinamo”

În trecut, Ionuț Chirilă a declarat în nenumărate rânduri că regretatul Mircea Lucescu i-ar fi blocat drumul în cariera de antrenor. Dănuț Lupu nu înțelege de unde aceste acuzații pentru „Il Luce”. Cu această ocazie, fostul mare jucător de la Dinamo îl atacă pe Chirilă, despre care spune că „Vindea pantofi din portbagaj”. „El tot declară că din cauza lui nea Mircea (Lucescu) nu a ajuns el antrenor. Dar ce i-a făcut nea Mircea? Uite, dacă primești o echipă și promovezi și scoți 5 – 6 fotbaliști, pot să-ți fac eu rău? Acum nu vreau să fiu răutăcios cu el, dar în afara faptului că, pe unde a fost, vindea pantofi din portbagaj… Da, am fost răutăcios, Ionuț, scuză-mă”, spune Lupu.

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Dănuț Lupu admite că, în prezent, Chirilă s-a înhămat la o muncă deloc ușoară, cu mulți copii la CS Dinamo, însă mai adaugă că oricine o făcea pentru un salariu de 7.000 de euro pe lună. Referitor la Chirilă, Lupu a mai făcut o dezvăluire. „(n.r. Ar fi ajuns Ionuț Chirilă antrenor la CS Dinamo dacă nu era Ionuț Lupescu?) Nu. Și mai e o persoană implicată, căreia nu vreau să-i dau numele”, punctează Lupu.

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Dănuț Lupu, atac cu talpa la adresa lui Ionuț Chirilă: „Vindea pantofi din portbagaj! Dacă nu era Ionuț Lupescu nu ajungea la CS Dinamo”

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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