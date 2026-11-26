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Aflat în platoul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Dănuț Lupu (59 de ani) și-a manifestat dorința ca U Craiova să câștige partida din deplasare cu Brighton. Însă, el ar vrea ca mai apoi oltenii să piardă jocurile cu Dinamo din campionat și Cupa României.

Ce își dorește Dănuț Lupu de la Brighton – U Craiova

În ciuda faptului că este conștient de faptul că , din etapa a 4-a a grupei de Conference League, este una extrem de dificilă, Dănuț Lupu s-a arătat încrezător că ”alb-albaștrii” se pot întoarce măcar cu un punct.

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”Eu îmi doresc să câștige diseară, să fie bucuroși și următoarele două etape cu Dinamo și în Cupă să le piardă. (n.r. – Putem să venim măcar cu un punct?) La cum au evoluat și în campionat și în meciurile precedente din cupele europene, pot să scoată cel puțin un egal diseară.

Sunt 25% șanse să se întâmple asta. Dinamo poate să câștige ambele meciuri. Dacă Universitatea Craiova câștigă diseară, Dinamo are 70% șanse să-i bată în amândouă meciurile. După o astfel de victorie, cu Brighton, se mai trezesc peste două săptămâni. Dinamo vine după două înfrângeri și dacă mai vin încă două… Emisiunea trecută l-am întrebat pe Andrei (n.r. – Nicolescu) dacă își caută antrenor”, a declarat Lupu, la FANATIK SUPERLIGA.

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Brighton valorează cât tot fotbalul românesc

Deși impresionat de lotul pe care îl are la dispoziție Brighton, Marcel Pușcaș a explicat faptul că englezii ar putea să fie mai degrabă atenți la parcursul din Premier League și să nu forțeze prea tare în Europa. ” și o victorie ar putea fi un diamant, nu? Sunt mobilizați și craiovenii. Nu știu cât de mobilizați sunt cei de la Brighton, care evoluează într-o competiție puțin mai dificilă decât a noastră.

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Au jucători extrem de importanți, sunt o echipă multinațională. Nu știu dacă sunt vreo patru, maximum cinci englezi în lot. Greci, sârbi, din toate spațiile, slovaci, sloveni, nigerieni și așa mai departe.

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Iar Brighton este o echipă care constant în ultimii ani, acum vreo trei ani au fost pe locul 11, anul trecut pe 8, acum sunt pe 2. Înseamnă că au un lot bun. Un lot de 700 de milioane, cât tot fotbalul românesc la un loc”, a spus Pușcaș, la FANATIK SUPERLIGA.