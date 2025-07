Dănuţ Lupu, căsătorit “datorită lui Mircea Lucescu”: “Am vrut să facem avort! M-a ajutat până când am fixat nunta”

Dănuț Lupu și Mircea Lucescu au o legătură specială, stabilită încă de pe vremea când actualul specialist FANATIK era jucător sub comanda lui „Il Luce”. În cadrul emisiunii Dănuț Lupu a dezvăluit cum s-a însurat după ce Mircea Lucescu l-a scos dintr-o încurcătură.

Nunta lui Dănuț Lupu, aranjată chiar de către Mircea Lucescu. Poveste formidabilă

Dănuț Lupu pare să aibă parte de noroc atunci când se află în preajma lui Mircea Lucescu. Dacă la ziua selecționerului României, , cu foarte mulți ani în urmă fostul jucător de la Dinamo și Rapid a avut propria nuntă aranjată de Lucescu senior.

Totul a plecat de la momentul în care Dănuț Lupu, tânăr fiind, a aflat că partenera sa a rămas însărcinată. Fostul fotbalist român a apelat atunci imediat la Mircea Lucescu, care a rezolvat totul într-o mare și frumoasă nuntă.

„Sunt printre puținii fotbaliști care, puțină lume știe, sunt căsătorit cu superba mea soție datorită lui Mircea Lucescu. Am avut la nuntă 3 echipe de fotbal.

Soția mea rămăsese însărcinată. M-am dus la el și am vorbit… am vrut să facem un avort. Eu mai ales, fiind copil. Nea Mircea a zis că mă ajută el, și m-a ajutat… până am făcut nunta.

„Pe 8 octombrie jucăm la Galați cu Oțelul. Fixează nunta în ziua aia, n-auzi ce zic eu!?”

Și pentru chestia asta îi mulțumesc foarte mult. N-am cum să uit. ‘Nea Mircea, am o problemă! Uite, Mihaela…’, la care el: ‘Te ajut eu, stai liniștit!’

După 3 săptămâni m-a chemat la el și a zis: ‘Fii atent, pe data de 8 octombrie jucăm la Galați cu Oțelul. Fixează nunta în ziua aia, n-auzi ce zic eu!?’”, a povestit Dănuț Lupu la emisiunea „Fanatik Dinamo”.