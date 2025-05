Dănuț Lupu, contre dure în direct cu Robert Niță după Dinamo – U Cluj 1-3: „Sunteți penibili!” / „Nu ți-e rușine?”

în penultima etapă a play-off-ului, a fost meciul care a consfințit faptul că giuleștenii ratează Europa în sezonul viitor. Rezultatul vine după ce, în primul meci al rundei, , deși fusese condusă până aproape de final de „câini”. Cele două rezultate au dat naștere unor discuții aprinse în studioul FANATIK SUPERLIGA, cu Robert Niță și Dănuț Lupu în rolul protagoniștilor.

Lupu: „Eu știu că doar Copos face blaturi de tort” / Niță: „Tu dădeai cu frișcă pe ele”

Robert Niță, susținător fervent al Rapidului, și Dănuț Lupu, dinamovist cu trecut rapidist ca fotbalist, s-au încins la discuții și nu s-au dat în lături de la ironii și acuze. Vedeți în rândurile de mai jos dialogul savuros purtat în emisiune, dar și video-ul de la finalul articolului.

Dănuț Lupu: Ia spune, domnu’ Robert, ce spuneai tu? Că ești nervos…

Robert Niță: Păi sunt! Nu… sunt bucuros (ironic)

Horia Ivanovici: Auzi, cică ar fi fost blat Dinamo cu U Cluj.

Niță: Nu, am zis că…

Lupu: Eu știu că doar Copos face blaturi de tort.

Niță: Hai, lasă-mă. Taci din gură, că dădeai cu frișcă pe ele. Taci.

Lupu: Eu nu știu pe nimeni.

Niță: N-ai zis acum două zile? Ce-ai zis în emisiune de frăție?

Lupu: M-am luat după declarația ta, că după ordinea din clasament…

Niță: Hai nu începe! Că nici nu vorbisem…

Lupu: După ordinea din clasament…

Niță: N-o suci!

Lupu: După ordinea din clasament ai zis că Clujul e mult mai sus ca Dinamo.

Robert Niță: „Ai zis că ai coloană” / Dănuț Lupu: „Coloana a fost cu Rapid”

Niță: Lupu, Lupu, ai zis că tu ești ăla cu capul sus, cu coloană, nu săreai gardul în tribună…

Lupu: Și nu sunt?

Niță: Ce-ai zis aici, în emisiune? Că sunt frați?

Lupu: Că U Cluj o să bată pe Dinamo.

Niță: Aha. De ce ai zis frăție? Ai zis, nu?

Lupu: Păi, da. Sunt frați. Eu am zis!

Ivanovici: Și cu coloana lui Dinamo, Dănuț, cum rămâne?

Lupu: Care coloană? Coloana a fost cu Rapidul, n-ați văzut?

Niță: Coloana sonoră a fost cu Rapidul.

Dănuț Lupu: „Nu sunteți în stare să bateți pe nimeni” / Robert Niță: „Noi n-am văzut?”

Ivanovici: Cu Rapidul, au avut coloană, da!

Lupu, către Niță: Ascultă-mă! Ți-am spus că nu sunteți în stare să bateți pe nimeni? De ce dați vina pe Dinamo?

Niță: Dar nu dăm… Iar duci discuția în altă parte. Noi n-am văzut că nu putem să batem?

Lupu: Eu am spus că Dinamo cu Universitatea Cluj sunt două echipe frăție.

Niță: Te așteptai să bată Clujul mai exact?

Lupu: Nu! Da-s frăție!

Niță: Ah, și erau doar frați…

Ivanovici, către Lupu: Te întreb, finalul de meci ți s-a părut frăție?

Lupu: Nu am jucat eu acolo. Nu pot să îmi dau seama.

Niță: Dar la Rapid ai jucat, mă? De zici că l-au lucrat jucătorii pe Șumudică?

Lupu: La Rapid am jucat, da!

Niță: Nu… Ai jucat la Rapid acum, la meciul ăsta? (n.r. – contra lui CFR Cluj)

Lupu: Păi și la Dinamo, n-au putut să alerge ăia, cum n-a putut să alerge nici Rapidul.

Niță: Cine nu putea să alerge?

Lupu: Ăia de la Dinamo.

Niță: Și l-au lucrat pe Florentin Petre? De ce n-ai zis?

Lupu: Nu pot să îl lucreze pe un antrenor secund.

Niță: Eh, hai…

Dănuț Lupu: „Atât a putut Dinamo” / Robert Niță: „Nu ți-e rușine?”

Ivanovici: Mi-a scris Vivi Răchită. ‘Să recunoască Lupu adevărul, că el are coloană! N-au mai fost câini ciobănești, s-au transformat în câini studențești’

Lupu: V-ați salvat și ai prins glas, Vivi?

Niță: Ce faci, mă, vorbești la laptop?

Lupu: Da, mă uitam la laptop să-l văd, dar nu apare.

Ivanovici, către Lupu: Dar zi-mi cum ți s-a părut finalul la Dinamo – U Cluj? Finalul ăla spectaculos, când Dinamo la 1-0 ataca în valuri.

Lupu: Atât a putut Dinamo, o echipă obosită. Au avut atâtea ocazii, n-au dat gol…

Ivanovici: Dar de ce gesticulezi așa de tare?

Niță: Vrei să fii mai convingător? Vrei să fii mai convingător!

Ivanovici: S-a întâmplat un fenomen extraterestru. Sabău, care în fiecare meci se agită de nu mai știe de el, a avut cel mai liniștit meci. Stătea așa liniștit.

Lupu: Păi nu-i venea să creadă…

Ivanovici: Ah, da? Nu-i venea să creadă ce echipă bună are?…

Lupu: Arbitrul lui i-a dat roșu lu…

Niță: Nu ți-e rușine?!

Lupu: De ce să-mi fie rușine? Voi, Rapidul, sunteți penibili, a fost penibil și Dinamo într-o etapă și acum faceți teatru că, vezi Doamne, că…

Niță: Eu nu vorbesc de penibilitatea unora sau altora. Eu spun că tu ai zis aici, ca un fin cunoscător al fenomenului…

Lupu: Eu am știut…

Niță: Ai știut, da. Era să te scapi iar.

Lupu: Nu că am știut. Mi-am dat seama că U Cluj are o echipă mult mai bună ca Dinamo și am fost convins că îi bate.

Dănuț Lupu: „Între frați, ăla mai bun câștigă” / Robert Niță: „Dacă zici tu”

Niță: Ce treabă are frăția cu echipa bună? Eu asta nu înțeleg.

Lupu: Păi, între frați, ăla mai bun câștigă mereu, că nu ai ce să faci…

Niță: Am înțeles!… Ok, dacă zici tu, eu am încredere în ceea ce spui tu. Oi avea dreptate…

Lupu: Eu ți-am spus, Dinamo cu U Cluj sunt frăție datorită faptului că voi nu sunteți în stare să bateți pe nimeni.

Niță: Eu nu am discutat de asta… Mi-am adus aminte acum…

Lupu: Îți aduci aminte când spuneai că ne dați trei, patru? Lui Dinamo? ‘Vă omorâm, ce bătaie vă dăm!’ Mmmm… ați fost…

Niță: Trebuia să LUĂM trei, patru. C-am mai văzut meciul o dată. Dar asta e.

Lupu: Am vrut să fim frați și cu voi, datorită faptului că știam mulți antrenori dinamoviști care au fost la Rapid. Am zis să facem egal, ca să nu devină și mai penibil…

Niță: Ce băiat bun…

Andrei Vochin: „Cei care nu reușesc să câștige caută tot felul de alibiuri”

Vochin: Dacă-i pe frăție, atunci, în tur, n-a mai fost frăție la 2-4? La Cluj, când aveau nevoie. Că Dinamo n-avea, până la urmă, niciun obiectiv de clasament.

Lupu: Erau certați atunci.

Vochin: Am impresia că cei care nu reușesc să câștige caută tot felul de alibiuri și de motive d-astea că alții-s de vină! Ba cu arbitraje, ba cu aranjamente…

Niță: Te rog eu, hai să nu începem cu arbitrajele. Rapidul a fost cea mai dezavantajată echipă de arbitrii anul ăsta. Jur!

Vochin: A fost vreo greșeală aseară?

Nită: Da! Andrei, cum n-a fost?

Vochin: Aseară?

Niță: Nu, eh, aseară… Aseară nici nu trebuia să fie. Aseară și dacă erau, tot nu…

Ivanovici: Ce viclean e Vochin. ‘ A fost vreo greșeală?’ .

Niță: Aseară, el nici nu s-a uitat la meci (ironic). Uită-te, are statistica pe telefon.

Ivanovici: Uită-te la el, inocent. ‘ A fost vreo greșeală aseară?’ . Ah, nu, n-a fost… decât cu FCSB, când l-a omorât Târnovanu p-ăla și nu s-a dat nimic.