Dănuț Lupu, cuvinte de laudă pentru Gică Hagi după ce s-a contrat cu „Regele”: „A demonstrat”. Robert Niță, reacție savuroasă. Video Exclusiv

Dănuț Lupu nu este cel mai mare fan al lui Gică Hagi, nu puține fiind momentele când l-a atacat dur pe „Rege” pentru modul cum se comporta când juca pentru echipa națională. În urmă cu ceva timp, în exclusivitate la Lupu a avut un povestind episoadele tensionate de la lot și certurile avute cu el și cu selecționerul Anghel Iodănescu.

Dănuț Lupu îl laudă pe Gică Hagi: „E un foarte bun pedagog”

Acum, însă, datele problemei s-au schimbat radical. Plecând de la evoluțiile excelente pe care Denis Alibec le-a avut în ultima perioadă, Dănuț Lupu și-a schimbat discursul și l-a lăudat pe și al echipei naționale.

Totul la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, moderată de Ioana Cosma. Tonul l-a dat Bănel Nicoliță, care l-a avut antrenor pe Hagi la Viitorul și a dezvăluit o parte dintre secretele acestuia.

„Hagi are foarte multe discuții individuale cu jucătorii, ore în șir. Și îți explică punct cu punct. Nu te lasă să pleci de acolo dacă nu ai înțeles totul. E incredibil omul ăsta. Pentru mine, a fost un plus când am venit la Viitorul”, a spus Bănel Nicoliță.

Iar replica lui Dănuț Lupu a venit aproape instant: „A arătat că e și un foarte bun pedagog”. Ceea ce a stârnit nedumerirea lui Robert Niță, care nu a putut uita conflictul lui Lupu cu „Regele”: „Incredibil. Dacă te aude Prunea acum, o să spună că faci parte din Generația de Aur. Zici de nea′ Puiu, zici de Gică… Nu știu, ai băut apă nasol… Ai pățit ceva săptămâna asta?”.

Dănuț Lupu a continuat apoi, explicând de ce și-a schimbat atitudinea față de Hagi după ce în urmă cu puțin timp era cel mai mare critic al său: „Ce are una cu alta? Stai puțin… Când un om trebuie lăudat, îl lauzi. Când e de criticat, trebuie să-l critici. Ce are una cu alta? Puțini antrenori, sau poate niciun antrenor, nu au reușit să-l aducă pe Alibec în situația în care l-a adus Gică. Și chiar de două ori…

Șumudică nu l-a adus niciodată. Cu Șumudică, îți spun eu, făcea Alibec numai ce voia el. El îi făcea antrenamentele, cu Budescu… Jos pălăria, au câștigat campionatul… Dar și Oțelul a luat campionatul. Și Urziceni… Astra face parte din echipele astea care au luat campionatul și s-au desființat”, a spus Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

Dănuț Lupu îl compară pe Gică Hagi cu Mircea Lucescu: „Are calitatea asta!”

Dănuț Lupu a continuat apoi cu „analiza” lui Gică Hagi, pe care l-a comparat cu Mircea Lucescu, antrenorul care l-a revitalizat și care l-a făcut să dea cel mai bun randament.

„Nu trebuie să recunoaștem că ce a reușit Gică Hagi cu Alibec e de lăudat? Înseamnă că e un foarte bun pedagog. Cu mine, toată lumea spunea că Lucescu mă făcea să dau sută la sută din potențial. Dar de ce alții nu au reușit cu Alibec? Depinde foarte mult cum te motivează și vorbește un om cu tine.

Ceilalți antrenori veneau la mine și când le spuneam că mă doare piciorul răspundeau «Hai mă, du-te de aici… Nu am nevoie de vedete!». Nea′ Mircea mă lua de gât și-mi zicea: «Te doare? Bine… Uite, ăla mai face două ture… Tu nu poți să ma faci una?». Și mai făceam trei, numai de-a dracului… Dar când mă lua unul «Hai mă, nu mai poți? Dă-i drumul la baie!», ziceam și eu «Du-te, mă…» și mă duceam la baie.

Contează foarte mult cum vorbește un antrenor cu tine. Și Hagi are calitatea asta, a dovedit-o cu majoritatea jucătorilor care s-au întors. A reușit și i-a remotivat de a rejuca fotbal. Că ăia erau pe undeva de nu mai jucau”, a încheiat Dănuț Lupu.

