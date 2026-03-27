Dănuț Lupu dă de pământ cu Ianis Hagi: “Nea Mircea Lucescu a greșit echipa de start! Nu trebuia să-i dea nici banderola de căpitan!”

Elevii lui Mircea Lucescu au avut o prestație extrem de modestă joi seara la Istanbul, contra Turciei, în semifinala barajului pentru calificare la Campionatul Mondial din vară. Ianis Hagi, Dennis Man, Valentin Mihăilă, Radu Drăgușin și colegii lor au dezamăgit. Dănuț Lupu i-a criticat dur pe fotbaliștii lui ”Il Luce”.

Dănuț Lupu nu crede că Ianis Hagi a meritat să fie titular cu Turcia: “Nea Mircea Lucescu a greșit echipa de start!”

Fără să forțeze și să exceleze în acord cu valoarea primului său 11, Turcia a învins joi, la Istanbul, o Românie extrem de palidă. S-a încheiat 1-0, iar elevii lui Vincenzo Montella s-au calificat în finala barajului pentru Campionatul Mondial 2026 din SUA, Canada și Mexic. Cu mici excepții, niciun tricolor nu s-a ridicat la nivelul unui meci de calificare la un turneu final.

Într-o intervenție telefonică la FANATIK SUPERLIGA, Dănuț Lupu i-a luat în vizor pe cei mai importanți jucători trimiși pe teren de Mircea Lucescu. Fostul mare fotbalist al naționalei . În opinia sa, Lucescu nu trebuia să-i dea banderola și nici să-l trimită din primul minut. Lupu ar fi început cu Nicolae Stanciu.

”Noi am jucat vreo 7 în seara asta (n.r. joi, la Istanbul). Cred că nea Mircea a greșit puțin echipa de start. Eu îl cunosc foarte bine, e un tip sentimental, care ține mult cont de persoanele care l-au ajutat în viață. (n.r. Te referi la faptul că i-a dat credit lui Ianis Hagi? Că i-a dat banderola?) Da, la banderolă. Eu aș fi început cu Nicolae Stanciu, nu aș fi început cu Hagi. Nea Mircea trebuie să înțeleagă că una e Ianis, alta e Gică.

Meciul ăsta l-aș fi jucat cum am jucat noi în 1989 cu Danemarca. Adică, am fi crezut mult mai mult. Eu cred că i-am respectat mult prea mult pe turci. Într-adevăr, au jucători care joacă la niște echipe mari. Ca echipă, eu spun că puteam să-i batem liniștit. (n.r. Nu l-ai fi băgat pe Ianis Hagi sau l-ai fi scos?) Eu nu l-aș fi băgat deloc. Poate după minutul 60-70 îl băgam. Poate și la pauză aș fi făcut mai repede schimbările. (n.r. A fost sentimental Mircea Lucescu când i-a dat banderola lui Ianis Hagi?) Și atunci de ce a făcut-o?”, a spus Lupu.

Ce spune Dănuț Lupu despre comparația Gică Hagi – Ianis Hagi

Dănuț Lupu a insistat pe ideea că între marele Gică Hagi și fiul său, Ianis, diferența este una uriașă. A amintit în acest sens faptul că el a evoluat împotriva fiului lui Johan Cruyff, Jordi, și a constat o diferență similară. ”Dar,Cruyff era Cruyff, așa cum Ianis e Ianis, iar Hagi e Hagi. Este o diferență foarte mare între ei. (n.r. Ianis Hagi este un băiat de caracter) Da, dar eu am mai spus-o în emisiune: noi avem nevoie de fotbaliști, nu de băieți buni”.

La fel ca majoritatea analiștilor, Dănuț Lupu : ”În ultimul timp, la echipa națională vine și joacă doar pentru el”. Cât despre linia ofensivă, fostul mare jucător de națională afirmă că: ”Nu am contat fiindcă nu am reușit să facem nici măcar patru pase consecutive. Repet: le-am arătat prea mult respect turcilor”.

De ce este sceptic Dănuț Lupu în privința venirii lui Gică Hagi pe bana naționalei

Cel mai probabil, după Mircea Lucescu, la naționala României va începe ”era Gică Hagi”. Dănuț Lupu nu vede deloc cu ochi buni viitorul tricolorilor sub mandatul ”Regelui”: ”Îi doresc multă baftă și îmi doresc din tot sufletul ca Hagi să ne ducă la un turneu final. Mă gândesc însă că lui Hagi îi place să fie cu o echipă zi de zi. Ei bine, aici îi va avea 2 zile, la 3-4 luni. E mult mai greu să fii antrenor la o națională decât la o echipă de club.

Gică Hagi e un antrenor foarte bun, dar nu este un tip care să aibă răbdare. Mi-e frică că, în aceste 2-3 zile cât va avea la dispoziție cu jucătorii de la națională, nu știu cât de benefic este pentru cariera lui de antrenor. Mi-e greu să cred că Gică va reuși”, punctează Lupu.