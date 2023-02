Dănuț Lupu, declarații incendiare: „Pentru mine, Hagi nu e ‘Rege’!”. De ce s-a certat violent cu Anghel Iordănescu și de ce nu-l suporta Gică Hagi la Națională. Video Exclusiv

Dănuț Lupu a făcut dezvăluiri bombă . Fostul mare playmaker a povestit de ce nu îl recunoaște pe Hagi drept „Rege” și cum s-a certat la echipa națională cu actualul manager tehnic al Farului, dar și cu Anghel Iordănescu.

Dănuț Lupu nu îl recunoaște pe „Regele” Hagi: „Echipa națională o făceau alții. Veneam doar când nu era el convocat”

Dănuț Lupu este considerat unul dintre cei mai talentați fotbaliști din istoria României. Cu toate acestea, fostul conducător de joc n-a bifat decât 14 prezențe sub tricolor, fără să reușească să marcheze însă vreun gol. În momentul în care a fost întrebat dacă , expertul Fanatik SuperLiga a dezvăluit că motivul neconvocărilor sale la echipa naționala era relația rece pe care o avea cu Gică Hagi.

ADVERTISEMENT

„O să îți răspund puțin răutacios. Eu puteam juca cu Hagi, el n-a putut juca cu mine. (n.r. – E adevărat că nu v-ați suferit?) Eu nu am avut niciodată nimic cu el. (n.r. – Dar el cu tine?) Asta nu mai știu, dar cred că a avut.

(n.r. – Ai simțit în teren?) Eu am fost chemat la echipa națională doar când nu venea Hagi cum îți explici? După meciul cu Franța, eu am fost chemat la națională doar când nu era Gică. Când era lovit, accidentat. Cum era el, nu mă mai chema.

ADVERTISEMENT

Echipa națională o făceau alții, nu nea Puiu, convocările. Jucătorii. Sunt mulți jucători care meritau să joace la echipa națională și din cauza rautăților dintre jucători nu au jucat. Care e problema? Craioveanu nu merita să joace la națională? N-a jucat. Eu am 14 convocări… Eu în 1996-1999 am jucat la Rapid și am fost unul dintre cei mai buni din România și eu nu eram convocat la națională. Nu spun că nu erau fotbaliști, dar lotul cred că puteam să îl prind”, a declarat Dănuț Lupu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„A fost Dobrin și restul. Și la mașini spui Mercedes și restul”

Deși este supranumit „Regele fotbalului românesc”, Gheorghe Hagi este văzut cu alți ochi de către Dănuț Lupu. Fostul fotbalist de la Dinamo, Panathinaikos, Brescia sau Rapid crede că nimeni nu se ridică la nivelul lui Gicu Dobrin.

ADVERTISEMENT

„Eu nu m-am comparat niciodată cu Gică și nu am vrut să îi iau locul lui Gică. Nu știu de unde a venit chestia asta. Nu m-am comparat niciodată cu el, nu o să mă compar vreodată cu el, după părerea mea a fost Dorbin și restul. Eu nu am spus că Hagi n-a fost fotbalist. L-am băgat la restul după Dobrin. Și la mașini spui Mercedes și restul. Când spun și restul mă refer la următorii 4-5, nu la milioane de fotbaliști. A fost unul dintre primii 3-4 fotbaliști, dar nu primul.

(n.r. – cum erau duelurile când jucați în Steaua – Dinamo? ) Nu prea am avut dueluri. Eu jucam mai în stânga, el mai în dreapta, nu am prea avut. Poate se trage și că eram iubit de Lăcă, de Iovan. Eu am recunoscut, eu în 1989 am jucat la națională datorită lui Lăcătuș.

ADVERTISEMENT

El i-a spus atunci lui Nicu Ceaușescu să joace Lupu. Poate mi se trage și de la meciul ăla cu Danemarca și poate stadionul a strigat puțin mai mult Lupu decât Hagi. Eu am jucat toate meciurile de pregătire până ne-am dus în Italia și în Italia n-am mai jucat. Am jucat titular toate meciurile”, a adăugat Lupu.

ADVERTISEMENT

Incident la România – Franța 1-3 din 1995

Dănuț Lupu a rememorat și cum s-a sfârșit cariera sa ca „tricolor”. În octombrie 1995, înaintea unui amical România – Franța 1-3, fostul playmaker era anunțat la titular. Când fotbaliștii au ajuns la arena din Ghenca, Iordănescu s-a răzgândit și l-a trecut pe banca de rezerve. De acolo a pornit un întreg conflict Lupu vs. Hagi & Iordănescu.

„La meciul cu Franța din 1995, 1-3 în Ghencea, la Săftica eram titular. La stadion, când am ajuns, rezervă, după ce am văzut terenul. Ați mai pomenit așa ceva? Intru în vestiar și îmi spune (n.r. – Anghel Iordănescu) ‘vezi că nu mai joci’. Mi-am luat geanta și am plecat. La insistențele lui nea Mircea (Lucescu) am rămas. La pauză, ‘dă-i drumul la încălzire’. Nu am vrut. Era 2-0. ‘Ce, să scot eu castanele din foc?’.

Am intrat la pauză, am jucat 45 de minute, deci 1-1. Cică din vina mea s-a pierdut meciul. S-au luat după meci de mine că am avut un incident în vestiar și de atunci nu am mai fost chemat. Un incident cu nea Puiu și cu Hagi. Poate și din cauza faptului că am fost mai tare în gură”, a povestit expertul Fanatik SuperLiga.

VEZI VIDEO MAI JOS

Dănuț Lupu, despre experiențele lui Hagi de la Barcelona și Real Madrid? „A făcut parte din lot, să fim serioși. El a jucat doar la Galatasaray și la Națională”

Gheorghe Hagi este golgheterul all-time al naționalei României, cu 35 de reușite, la egalitate cu Adrian Mutu, și singurul fotbalist român care a jucat atât la Barcelona, cât și la Real Madrid. Insuficient pentru ca „Regele” să fie proclamat rege, crede Dănuț Lupu.

„Nu e chestie de talent aici. Repet, jos pălăria în fața lui Gică ca fotbalist, dar a jucat doar la Galatasaray și la echipa națională. La echipa națională la ce jucători eram pe vremea aia nu era greu să joci doar când ai mingea. Execuții, jos pălăria. Nu îi pot reproșa nimic, dar nici lumea nu poate să îmi impună mie că e Rege.

(n.r. – deci pentru tine nu e rege, rege e Dobrin) Da. Gândește-te că Dobrin a stat 3 săptămâni în Spania. S-au rugat ăia de la Real Madrid și el n-a vrut să stea. Gândește-te că nașul meu, Balaci, nu se accidenta la 28 de ani. (n.r. – și Gică poate să îți spună că a jucat la Real Madrid și Barcelona) Nu. A făcut parte din lot. Hai să fim serioși. El a jucat doar la Galatasaray și la echipa națională

Uitați câte meciuri are la Bresci în 3 ani.. A mai fost o perioadă în care eu m-am certat cu el din cauză că vorbea urât de nea Mircea și dacă nea Mircea nu îl ținea 3 ani la Brescia, Gică era într-o perioadă foarte proastă și putea să dispară. Și totuși nea Mircea l-a ajutat enorm de mult. (n.r. – cum adică a vorbit urât?) Era o perioadă acum vreo 10 ani că ce antrenor e nea Mircea și răutați d-alea de Generație, că era cu nea Puiu, normal”, a conchis Lupu.

Fanatik SuperLiga, emisiunea exclusivităților din fotbalul românesc, poate fi urmărită în fiecare luni, marți și vineri, începând de la ora 10:30. O puteți viziona pe diferite rețele de socializare: site-ul FANATIK.RO, canalul de pagina de și conturile FANATIK de pe Tik-Tok și Twitch.