Dănuț Lupu, despre fuga din cantonamente și învățămintele lui Mircea Lucescu: „Singurul lucru pe care nu l-am păcălit în viață a fost fotbalul”

. Fostul mare jucător din Giulești a vorbit despre problemele legate de disciplină și a dezvăluit cum l-a făcut Mircea Lucescu să îl respecte.

Dănuț Lupu: „Poate singurul lucru pe care nu l-am păcălit în viață e fotbalul”

în emisiunea moderată de Robert Niță: „Poate singurul lucru pe care nu l-am păcălit în viață e fotbalul”. Fostul atacant al Rapidului a fost surprins de răspuns: „E interesant ce spui pentru că se spunea despre tine că plecai din cantonament, că fumai înainte de meci”.

ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu i-a replicat lui Niță prin cuvintele fostului său antrenor de la Rapid: „Dar hai să îți spun ceva. Când intram în teren îmi făceam treaba. Până la urmă asta e important. Vorba lui nea’ Mircea: ‘Aș vrea să mai am vreo 10 jucători ca tine, dar să și joace ca tine’.

Nu toți însă putea să piardă nopțile și a doua zi să fie la înălțime pe teren: „Îți dau exemplul lui Bolohan. Îi spunea: ‘Du-te, mă. Dar mâine dacă nu joci ca ăsta te dau afară!’. Lui Jean Vlădoiu, Hizo îi spunea la fel: ‘Du-te și tu’. A plecat și Jean, în minutul 10 a cerut schimbare: ‘Bă, eu stau în cantonament că nu pot să joc altfel”’.

ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu, amintiri incredibile: „Doctorul mi-a spus că o stau 3 luni și eu după 3 săptămâni am dat gol cu Naționalul”

Dănuț Lupu nu a avut niciodată probleme deși nu a avut o viață liniștită ca sportiv: „Dacă dormeam 2 ore, dormeam cât pentru altul două zile. Am fost un tip care m-am refăcut repede. N-am avut probleme cu chestiile astea.

Fostul mijlocaș ofensiv a dat un exemplu sugestiv: „Chiar la Rapid am avut o ruptură la Cluj și doctorul mi-a spus că o stau trei luni și eu după trei săptămâni m-a băgat cu Naționalul și i-am dat gol lui Răzvan Lucescu din lovitură liberă și am câștigat cu 1-0”.

ADVERTISEMENT

În schimb pregătirea din intersezon a făcut-o mereu ca la carte, tot datorită lui Lucescu: „Să știi că iarna mă antrenam foarte serios. Tot de la nea’ Mircea am învățat că dacă mă chinui 2-3 săptămâni în iarnă nu o să am probleme tot anul dup-aia. Normal că am încercat ce mi-a zis el și am văzut că într-adevăr a avut dreptate”.

ADVERTISEMENT

Mircea Lucescu i-a găsit ac de cojoc lui Dănuț Lupu: „Nu mai dai și tu o tură?”

În schimb, la pregătirea de zi cu zi, Lupu recunoaște că nu era prea serios: „La antrenamente nu prea mă strofocam eu așa mult. În afară de faptul că nea’ Mircea e un antrenor extraordinar de mare, e și un foarte bun pedagog. Mă duceam și îi spuneam: ‘Uite, mă doare piciorul, am glezna umflată, nu pot să fac antrenament’”.

Mircea Lucescu știa însă exact cum să îl motiveze: „Și spunea: ‘Bine, nu e problemă’. Mă lua de gât așa, făceam 2-3 pași și îmi spunea: ‘Uite, îl vezi pe-ăla? Când l-am adus râdeai de el că nu știe să se încalțe cu ghetele. Și face patru ture. Tu nu mai faci una?’.

Îmi puneam ghetele în picioare înapoi și dăi drumul iar. A știut să mă facă într-un fel sau altul să-l respect extraordinar de mult, fiindcă mă respectam pe mine ca fotbalist”, a mai spus actualul antrenor de la FC Dinamo, la „Suflet de Rapidist”, emisiunea care e LIVE în fiecare marți de la 13:30 pe FANATIK.RO.

Lupu a explicat de ce nu îi plăceau cantonamentele: „Președintele de la Korinthos m-a dereglat puțin”

Nu era însă singurul jucător problemati de la Rapid: „Hai să îți spun ceva. L-am avut pe Mircea Rednic. El tot timpul s-a uitat mai mult la alții decât la el. Așa a fost el dintotdeauna. A fost Jean Vlădoiu în perioada aia la Rapid care tot așa comenta”.

Lupu a găsit și explicație pentru fugile sale repetate: „Nu că nu stăteam în cantonament. Stăteam, dar nu stăteam. Intram, dar nu stăteam. Poate și președintele pe care l-am avut la Korinthos m-a dereglat puțin aici și mi-a stricat chestia asta, viața de cantonament.

El mă lua cu el, mergeam mereu împreună la lăutari. În deplasări nu mergeam niciodată cu autocarul, veneam cu el cu mașina. N-aveam treabă eu”.