Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Dănuț Lupu, dezvăluiri cutremurătoare: „Gigi Becali mi-a salvat viața! Mie și familiei mele!”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Dănuț Lupu a dezvăluit cât de mult l-a ajutat Gigi Becali în viață. Patronul FCSB i-a salvat viața fostului mare jucător de la Dinamo și i-a ajutat și familia.
Adrian Baciu
24.09.2026 | 20:52
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EXCLUSIV FANATIK
„Mi-a salvat viața! Mie și familiei mele!”. Mărturia lui Dănuț Lupu despre Gigi Becali. Sursa foto: colaj Fanatik
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În perioada pandemiei de COVID-19 și nu numai, la clinica lui Gigi Becali (68 de ani) au fost tratate și salvate mai multe persoane. Printre pacienți s-a numărat și fostul mare jucător de la Dinamo, Rapid și echipa națională, Dănuț Lupu (59 de ani). Acesta a recunoscut faptul că patronul FCSB i-a salvat atât viața lui, cât și pe cea a membrilor familiei sale.

Cât de mult l-a ajutat Gigi Becali pe Dănuț Lupu: „Mi-a salvat viața! Mie și familiei mele!”

Gigi Becali nu a investit bani mulți doar în biserici și în fotbal, ci și într-o clinică privată. Pe la această unitate medicală au trecut foarte mulți pacienți, care au beneficiat de ajutor de specialitate și, din fericire, s-au vindecat. La un moment dat, pe la acest spital a trecut și Dănuț Lupu, fost mare fotbalist și în prezent analist FANATIK.

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La FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a dat citire unei informații mai puțin cunoscute de opinia publică din România: „În perioada pandemiei, nimeni nu știe cu adevărat cât de mulți oameni a ajutat de fapt Gigi Becali. Foarte multor oameni le-au fost salvate viața la clinica lui Gigi Becali. Unul dintre ei, Dănuț Lupu, în studio. E corect, Dane?”. Lupu a confirmat imediat această informație.

Da, Gigi Becali mi-a salvat viața. Mie și familiei mele. M-am dus la clinică și nu mi-a luat niciun ban. Da (n.r. Ți s-a salvat viața?), mi-a dat tratament”, afirmă fostul fotbalist. Aflat în direct în emisiunea de la FANATIK, Gigi Becali a adăugat: „Știu ceva, că mi-a spus atunci. Și le-am spus: ‘Da, dați-i lui Dănuț Lupu fără niciun fel de problemă’. I-am dat gratuit. Nu i-am cerut bani”.

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Dănuț Lupu, mulțumiri publice pentru Gigi Becali

Dănuț Lupu a ținut să îi mulțumească din nou patronului FCSB: „V-am mulțumit atunci și vă mulțumesc și acum”. Becali a spus că, dacă are posibilitatea să ajute oameni, el este cel care mulțumește. „Dacă am posibilitate să ajut oameni, atunci eu zic mulțumesc. De ce? Pentru că mi-a dat Dumnezeu în calea mea pe cineva pe care să îl ajut. Tot pentru mine fac bucurie”.

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Reamintim că, în perioada de vârf a pandemiei de COVID-19, Dănuț Lupu a fost internat la un moment dat și la secția de terapie intensivă a Spitalului Colentina din București. În noiembrie 2020, acesta a acuzat o stare de rău și a decis să cheme salvarea. Din fericire, a scăpat de acest virus, ajutat ulterior și de medicii de la spitalul lui Gigi Becali.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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