Dănuț Lupu, dezvăluiri despre calvarul COVID-19: ”A fost cel mai greu dribling al meu”

Dănuț Lupu a ieșit câștigător în lupta cu boala cu care s-a infectat o mulțime de lume și care a provocat numeroase decese la nivel mondial. Fostul mare fotbalist recunoaște că a fost unul dintre cele mai dificile momente din viața lui.

Lupu a trecut peste unul dintre cele mai grele momente din viața sa, după ce a fost infectat cu COVID-19.

Fostul mare jucător de la Dinamo și Rapid a trecut prin momente teribile, după ce a fost intubat, la secția ATI de la spitalul Colentina.

”Eu nu am avut norocul ăsta”

“A fost cam cel mai greu dribling al meu. Dacă ți-aș spune că nu le-aș dori nici dușmanilor mei să treacă prin ce am trecut eu, îți dai seama. Când iei această boală, eu am avut nenorocul să tragă și din pneumonie.

Știu foarte multă lume care are această gripă, dar trece ușor pe lângă ei. Eu nu am avut norocul ăsta. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, dar eu am o vorbă: dacă vrea să te ia, te ia oricum. Îi mulțumesc lui nea Mircea Lucescu, el a doilea meu tată, îi mulțumesc lui Copos, lui Badea și familie mele”, a zis Dănuț Lupu în cadrul emisiunii Liga Digi Sport.

În prima parte a lunii noiembrie, fostul fotbalist de 53 de ani a fost internat în spital, după ce a fost depistat pozitiv la coronavirus. Dănuț Lupu a avut probleme grave cu respirația. Pe 21 noiembrie a ieșit din spital. Oraganismul fostului fotbalist era destul de slăbit după ce, la începutul lui 2016, a mai avut alte probleme grave de sănătate. El a avut pneumonie, dar și un edem pulmonar și putea chiar să moară.

”Am mai respirat cu doar 8% din capacitatea plămânilor”

Atunci, Dănuț Lupu zicea că i-a fost foarte greu încât a avut nevoie de două zile pentru a învăța să meargă din nou. “Am avut un edem pulmonar, o infecție foarte puternică la plămâni. La un moment dat, am mai respirat cu doar 8% din capacitatea plămânilor, nimic altceva”, a zis Lupu atunci.

Dănuț Lupu s-a retras din activitatea de fotbalist în urmă cu 19 ani. El a evoluat de-a lungul timpului pentru Dinamo București, Panatinaikos (Grecia), Korinthos (Grecia), OFI Creta (Grecia), Rapid București, Brescia (Italia) și Tzafririm Holon (Israel). A cucerit cinci trofee.

La naționala României, Lupu a bifat 14 prezențe, între 1989 și 1998 și a fost în lotul primei reprezentative la Cupa Mondială din 1990 care s-a ținut în Italia.

