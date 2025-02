Dănuț Lupu, dezvăluiri șocante despre transferul la Panathinaikos: „Vasile Ianul nu m-a lăsat cu Lucescu la Pisa. Din Grecia, a luat 800.000 de dolari bani negri!”

În 1990, Dănuț Lupu a fost subiectul unui transfer de la Dinamo la Panathinaikos. Fostul jucător de la Dinamo și Rapid a mărturisit ceea ce s-a întâmplat atunci și ce sumă importantă s-a plătit pentru mutarea sa în Grecia.

Dănuț Lupu, dezvăluiri șocante despre transferul la Panathinaikos

ce tensiuni au existat înaintea plecării la Panathinaikos. Fostul internațional a mărturisit că formația din Ștefan cel Mare a primit peste 2.000.000 de euro din partea grecilor.

În cadrul poveștii, pentru care a ajuns la Rapid, deși se întorsese după 4 ani în România cu gândul că va semna cu Dinamo. Fostul jucător al “câinilor” și al giuleștenilor a mai explicat și faptul că voia să plece alături de Mircea Lucescu la Pisa, nu în Grecia.

“Vasile Ianul nu m-a lăsat cu Lucescu la Pisa. Din Grecia, a luat 800.000 de dolari la negru!”

“Puțină lume știe… eu în ’94 am venit din Grecia înapoi la Dinamo, dar nea Vasile Ianul m-a dat afară, nu m-a vrut la antrenament. Nu m-a primit. Asta în contextul în care clubul a luat pe mine vreo 2 milioane de dolari și el vreo 800.000 de dolari, pe lângă.

Știu asta că eram de față când i-a luat. Eu am luat prima stânga și a doua la dreapta. Domnul Ianul avea la Dinamo în ’90 vreo 30 de milioane de dolari. Eu nu am vrut să ajung în Grecia.

“Am semnat cu Pisa înainte de Cupa Mondială”

2 milioane de dolari au fost trecuți în contract, restul au fost la negru. Eu când am plecat în ’90 la Cupa Mondială cu echipa națională aveam un precontract cu Pisa semnat.

Poate viața mea ar fi fost alta acolo, alături și de domnul Mircea Lucescu. După Cupa Mondială m-am dus la domnul Ianul acasă cu soția și l-am implorat să mă lase să merg la Pisa.

“Domnul Ianul a zis că nici dacă îi taie cineva mâinile nu semnează”

Nea Mircea era deja acolo. Domnul Ianul a zis că nici dacă îi taie cineva mâinile nu semnează. Contractual erau aceeași bani, tot 2 milioane de dolari. Am stat și am până în septembrie, pentru că am tot sperat că voi pleca în Italia.

Nu s-a întâmplat așa, am văzut că majoritatea plecaseră și m-am dus și eu în Grecia. Nu am vrut niciodată să ajung acolo”, la SUFLET DE RAPIDIST.

