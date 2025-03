Dănuț Lupu, dezvăluiri șocante din vestiarul echipei naționale: „Meciul cu Franța din 1996 nu a fost corect! Îi încurcam!”. Altercație cu Puiu Iordănescu și Gică Hagi

care a reușit cele mai importante performanțe pentru fotbalul nostru. Însă, fostul internațional are câteva regrete din perioada aceea și câteva reproșuri la adresa lui Anghel Iordănescu și a lui Gheorghe Hagi.

Dănuț Lupu, dezvăluiri șocante din vestiarul echipei naționale

Dănuț Lupu susține că evoluțiile sale de la finalul anilor ’90 îl făceau cel mai bun jucător din România și un component important al echipei naționale. Cu toate astea, fostul jucător de la Dinamo sau Rapid nu a avut parte de prea multe jocuri în tricoul galben.

Pe tema acestui subiect, șocant din vestiarul naționalei României. Invitatul lui Robert Niță la SUFLET DE RAPIDIST a aruncat cu săgeți în direcția lui Anghel Iordănescu . Totodată, Lupu a făcut și câteva dezvăluiri cutremurătoare.

“Meciul cu Franța din 1996 nu a fost corect! Îi încurcam!”

“Am avut perioada aceea din ’96-’99 și fără modestie, eram cam cel mai bun din campionatul românesc, dar la echipa națională nu aveam loc. Mă și sictirisem pe undeva și nu mai aveam chef. Nu am zis niciodată că de ce nu m-au chemat.

La meciul cu Franța de acasă, când ne-au bătut 3-1, primul 11 și toată strategia se făcea la Săftica atunci, am plecat titular. Cu 5 minute înainte de start m-am trezit rezervă. E o istorie lungă pe care nu vreau să o spun, dar am să zic părerea mea. Meciul acela nu a fost corect.

Asta e părerea mea și cred că eu îi cam încurcam. Niciodată în istoria fotbalului românesc nu s-a întâmplat ca primul 11 făcut la Săftica să fie schimbat la stadion. Eu altfel nu înțeleg de ce m-au schimbat.

Lupu, altercație cu Puiu Iordănescu și Gică Hagi

După ce am văzut că am fost scos din primul 11, mi-am luat geanta și am plecat, dar m-a întors nea Mircea înapoi. La pauză era 2-0. Am ieșit la încălzire și i-am zis lui Iordănescu că eu nu ies acum să scot castanele din foc. A țipat și m-a băgat apoi.

Cât am fost pe teren, scorul a fost 1-1, dădusem și noi gol, au mai dat și ei unul. La final, eu am fost certat și că eu am fost de vină. Am avut o altercație cu el și cu Gică și mi-a promis că nu o să mă mai cheme la echipa națională.

Nu are importanță cine a zis. Am mai fost la echipa națională doar când nu a fost Hagi. Nu am mai fost convocat. Nu îmi pare rău. Le spun multora că trebuie să se mai nască de 3 ori pentru a face ceea ce am făcut eu în teren, nu în viața particulară”, .