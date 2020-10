Fost fotbalist la Dinamo, Dănuț Lupu a dezvăluit că în 2016 a fost aproape de moarte după ce a avut probleme grave la plămâni. Fostul mijlocaș a povestit experiența din spital.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Lupu a avut probleme mari la plămâni și a fost internat în 2016, perioadă în care a avut mari dificultăți și a fost aproape să nu își mai revină.

Fostul mijlocaș a dezvăluit că plămânii săi mai funcționau doar la 8% din capacitate, iar în condiții normale acest aspect i-ar fi fatal unui om obișnuit.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Dezvăluirile lui Dănuț Lupu: „Poate datorită sportului am scăpat”

În vârstă de 53 de ani, Lupu a fost unul dintre cei mai talentați fotbaliști pe care i-a avut România. Născut la Galați, fostul mijlocaș a început fotbalul la clubul Dunărea, însă la seniori a debutat pentru Dinamo în 1997.

Alături de alb-roșii, Lupu a cunoscut succese importante și a reușit să cucerească eventul în 1990. El a mai jucat și pentru Rapid în perioada în care Mircea Lucescu antrena clubul alb-vișiniu și a pus umărul la titlul și Supercupa cucerite în 1999.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă a jucat trei sezoane pentru Rapid, Lupu este identificat mai degrabă ca dinamovist și nu ezită să își exprime constant opiniile cu privire la situația din Ștefan cel Mare. Foarte acid, acesta a criticat în repetate rânduri conducătorii dinamoviști, excepție făcând cele din perioada în care Ionuț Negoiță i-a oferit un post în cadrul clubului pentru câteva luni, în 2016.

Tot în acel an, fostul fotbalist a trecut prin momente foarte dificile, după ce a fost internat cu grave probleme la plămâni. El a povestit acum toată experiența din spital.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

„Perioada din 2016 a fost cea mai gravă. Să stai în pat câteva săptămâni, nu e ok. În primele 10 zile nu am ştiut nimic. M-am trezit cu o cască pe cap. Am beneficiat de şansa dată de Dumnezeu.

Când m-am dezlegat de aparate, am reînvăţat să merg. Uitasem să merg, am avut nevoie de două zile. A fost şi problema cu fumatul. Acum nu mai fumez. Din februarie 2016, de când m-am externat, nu am mai fumat. Am mai încercat să mă las, dar nu am putut. Nu am reuşit mai mult de şase luni.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A fost un moment în care plămânii mei funcţionau cu 8% din capacitate. Poate datorită sportului mi-a rezitat inima, pentru că, altfel, în acel moment au fost pacienţi care respirau cu 40% din plămâni şi nu au rezitat. Poate Dumnezeu mi-a dat a doua şansă. Vorba fiului meu, mai am câteva vieţi, ca pisica”, a spus Lupu pentru Look Sport.

În prezent, Dănuț Lupu este un aprig contestatar al conducătorilor spanioli de la Dinamo și consideră că Pablo Cortacero va duce clubul către faliment.