Dănuţ Lupu, dialog incendiar cu Gigi Mustaţă în războiul CSA – FCSB: “Voi nu sunteţi Steaua Bucureşti” / “A retrogradat Steaua vreodată? Mulţumesc”

Mihai Dragomir
27.05.2026 | 19:30
Dănuț Lupu l-a enervat în direct pe Gheorghe Mustață în războiul CSA - FCSB. Replica liderului Peluzei Nord. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
FCSB joacă vineri, 29 mai, barajul final pentru Conference League în deplasare cu Dinamo. Profitând de acest context, Dănuț Lupu a decis să îl atace pe Gheorghe Mustață înaintea marelui derby. Cei doi au intrat într-un dialog aprins, continuat ulterior de un monolog al liderului Peluzei Nord. Vezi ce și-au spus în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Dănuţ Lupu și Gigi Mustaţă, dialog aprig în războiul CSA – FCSB

În zilele premergătoare derby-ului Dinamo – FCSB, a cărui miză este calificarea în preliminariile Conference League, ambele tabere sunt pline de emoții. Dănuț Lupu, fostul dinamovist, a găsit modalitatea perfectă să tulbure apele adversarilor. Fostul jucător român l-a înțepat în direct pe Gheorghe Mustață, car nu a ezitat să îi răspundă. „Care 27 de titluri? Voi nu sunteți Steaua București. Fii realist și corect. Steaua nu a retrogradat. Voi cum vă numiți acum? Faci Ce Spune Becali…”, a spus inițial Dănuț Lupu. Gheorghe Mustață i-a dat replica pe loc. „Ascultă-mă puțin, Dănuțe. Îți răspund eu. Prima dată te întreb eu. A retrogradat Steaua vreodată? Mulțumesc frumos, ți-ai dat răspunsul singur. Noi ne numim Fotbal Club Steaua București, FCSB. Lasă-mă cu astea. Știu că tu faci acum o chestie ca să îmi dai mie foc…

Dănuț știe unde e Steaua, știe cine este clubul care a continuat activitatea fostei secții de fotbal. Craiova, da, este înființată în 2013 și știe toată lumea asta. Steaua niciodată nu a retrogradat, nu a jucat niciodată în Liga 4, nu a fost socotită niciodată ca o echipă de Liga 5, unde alții s-au chinuit să ajungă până în Liga 2!”, a spus liderul Peluzei Nord.

Gheorghe Mustață, un nou atac virulent la adresa CSA Steaua

Ministrul Apărării, Radu Miruță, le-a promis steliștilor la începutul acestui an că echipa va reuși să promoveze în prima divizie. Gheorghe Mustață a contestat planurile echipei din Liga 2, precizând ce sume au de investit cei care își doresc să preia conducerea clubului. „S-au înghesuit o grămadă de investitori acum cu proiectul domnului ministru Miruță… Când au ajuns acolo s-au îngrămădit să fugă.

Când te duci să vezi care e situația și cum poți intra în posesia acestui club înființat în 2017, nu știau cum să fugă când au auzit din prima că trebuie să dea 7 milioane de euro fără să facă nimic. Sunt 3,6 milioane ca să te folosești de siglă, și încă atât pentru folosirea numelui și a palmaresului, care nu poate fi înstrăinat. Acolo pleci cu 7 milioane în minus din start, plus că mai ai nevoie de încă vreo 20 ca să faci echipă. Nu știu cine ar investi…”, a mai spus Gheorghe Mustață la FANATIK SUPERLIGA.

Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
