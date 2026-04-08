Dănuț Lupu, discurs dureros: „Odată cu moartea lui Mircea Lucescu, a murit și parte din mine”

Mircea Lucescu s-a stins marți, 7 aprilie, la Spitalul Universitar, după mai multe zile de luptă. Tot fotbalul românesc este în doliu, iar Dănuț Lupu (59 de ani), unul dintre favoriții lui, pe care l-a antrenat la Dinamo, Brescia și Rapid, și-a găsit cu greu cuvintele după trecerea în neființă a marelui antrenor.

Dispariția lui Mircea Lucescu a lăsat un gol imens în inimile foștilor săi elevi, dar și a tuturor iubitorilor fotbalului. Dănuț Lupu a fost unul dintre cei mai apropiați jucători de „Il Luce”, după ce au lucrat timp de mai mulți ani împreună, la diferite echipe, atât în România, cât și în Italia.

Sfâșiat de durere, fostul mare mijlocaș a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că „În mine a murit ceva odată cu el. Nu pot să-mi exprim durerea în cuvinte, cu toate că și eu mă așteptam. Într-un fel, poate e mai bine pentru el. S-ar fi chinuit enorm de mult dacă ar fi trecut și peste acest hop. Îmi vine în minte acel interviu când a spus că el trăiește ca să aibă succes. Nu a avut succes și a murit…”, a declarat, cu ochii în lacrimi, Dănuț Lupu.

Într-un interviu după meciul cu Austria din preliminariile Campionatului Mondial, Mircea Lucescu a dezvăluit că succesul în fotbal este singurul lucru care îl mai ține în viață: „Dacă nu am succes, mă îmbolnăvesc și mor!”, spunea atunci „Il Luce”. La doar câteva luni distanță, uriașul antrenor o echipă formată în mare parte de el, în perioada în care a fost selecționer în „Țara Semilunii”.

Întâmplarea a făcut ca partida să se dispute chiar pe stadionul pentru care Mircea Lucescu a renunțat la o parte bună din contractul de la Beșiktaș, donând banii pentru construcția arenei: „Ce soartă să ai… să te duci unde ai donat bani să se construiască stadionul lui Beșiktaș, să te duci să joci cu Turcia, echipă formată de tine. Să fii pe bancă la ultimul tău meci: Turcia – România. Omul ăsta a trăit pentru fotbal și a vrut să moară pentru fotbal”, a fost concluzia trasă de Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.