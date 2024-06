Dănuț Lupu, discurs extrem de dur despre Nicolae Stanciu, după eșecul României cu Belgia, 0-2: „Cel mai slab meci de la națională”

Naționala României a pierdut cu 0-2 împotriva Belgiei în a doua rundă de la Campionatul European din Germania. Băieții lui Edi Iordănescu au avut în față un adversar mult mai puternic decât Ucraina, iar calitatea din zona ofensivă a ”Diavolilor Roșii” i-a surprins pe ”tricolori”.

Naționala României, surclasată de Belgia

România a început meciul cum nu se putea mai prost. Belgia a deschis scorul în minutul 2 prin Tielemans. , care au avut numeroase șanse de a mări diferența, însă Florin Niță a avut câteva intervenții salvatoare. În partea secundă, Dennis Man și Mihăilă au avut situații bune de a înscrie, însă au ratat uluitor, iar belgienii au făcut 2-0 prin Kevin De Bruyne.

ADVERTISEMENT

Dănuț Lupu: ”De alergat poate toată lumea să alerge”

Dănuț Lupu, fostul internațional, a vorbit la FANATIK EURO despre meciul România – Belgia și a declarat că a rămas dezamăgit de jocul echipei naționale, în special de cel din prima repriză. Acesta este de părere că Belgia a surclasat România, iar căpitanul ”tricolorilor”, Nicolae Stanciu, nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

„În prima repriză au dat senzația că nu pot mai mult. Am fost inexistenți în prima repriză. Dacă în meciurile cu Ucraina am câștigat 90% din duelurile unu contra unu, aseară nu am câștigat niciun duel.

ADVERTISEMENT

Stanciu a fost într-o zi nefastă. Eu cred că a fost cel mai slab joc al lui de când e la echipa națională. A greșit 7 pase consecutive. Eu cred că i-a dăunat și declarația pe care a făcut-o după jocul cu Ucraina. Cred că foarte multă lume i-a reproșat lucrul ăsta și cred că l-a afectat psihic.

Nu am văzut nici dorința aia cu care ne-am obișnuit de la Stanciu. Părea că nu l-a interesat foarte mult. De alergat poate toată lumea să alerge. Să greșești 7 pase una după alta… Mi s-a părut că nu a fost la fel de conectat ca la meciul cu Ucraina. A fost cel mai slab joc al lui. Îmi doresc din tot sufletul ca miercuri să mă contrazică,” a explicat Dănuț Lupu în exclusivitate la FANATIK EURO.

ADVERTISEMENT

Stanciu, mulți km alergați, puține realizări

Evoluția ștearsă a lui Nicușor Stanciu vine după un meci în care a făcut diferența. Căpitanul naționalei a înscris un gol de generic în prima rundă împotriva Ucrainei. În acea partidă, el a fost cel mai important om al naționalei în linia mediană.

. Căpitanul României era mai mereu ținut de câte doi adversari, care nu îi ofereau spațiu de manevră. Mijlocașul ofensiv a avut cifre bune din punct de vedere al efortului pe care l-a depus, însă de multe ori părea că alerga în gol. Horia Ivanovici a abordat acest subiect.

ADVERTISEMENT

„Cei care au alergat cel mai mult au fost cam cei mai slabi. Nicolae Stanciu – 11,4 km. Unul dintre meciurile modeste ale sale. Răzvan Marin 10,5 km… așa și așa. Bancu, care a fost catastrofal aseară, 9,53 km. Culmea. Ăștia care au prins topul la alergat au fost cei care au avut o zi mai proastă în fața unor adversari de mare valoare.”

Pentru România urmează meciul decisiv cu Slovacia. ”Tricolorii” au nevoie de un egal pentru a-și asigura calificarea în optimile de finală ale Campionatului European din Germania. Și slovacii se califică în fazele superioare cu o remiză, însă de pe locul 3.

Danut Lupu, DISCURS DUR despre Nicolae Stanciu: ”Cu Belgia, CEL MAI SLAB MECI DE LA NATIONALA!”