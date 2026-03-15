Dănuţ Lupu, discurs virulent după Rapid – Dinamo 3-2: „Două echipe slabe! Rapid nu are nicio şansă în Europa dacă ia titlul”

Rapid – Dinamo, din prima etapă a play-off-ului din SuperLiga, s-a terminat, pentru a treia oară consecutiv, în favoarea giuleștenilor, scor 3-2. Dănuț Lupu a ținut un discurs dur după ce derby-ul dintre fostele sale formații a ajuns la final. În ciuda spectacolului din teren, analistul FANATIK a tras o concluzie tristă.

Dănuţ Lupu, discurs virulent după Rapid – Dinamo 3-2

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Dănuț Lupu s-a arătat dezamăgit de . Fostul internațional e de părere că cele două formații sunt slabe, în ciuda celor 5 goluri marcate, și de aici se denotă nivelul campionatului intern din prezent.

„Au jucat fratele și sora mea ieri, știi? Sunt două echipe la care eu am jucat și la care țin. Nu mă deranjează că a câștigat Rapidul. Fără să vreau să supăr pe nimeni, sunt două echipe foarte slabe! Vorbesc foarte serios! Păi asta e realitatea. Eu cred că dacă ne uităm puțin așa și comparăm fotbalul, sunt două echipe foarte slabe.

Nu poți să spui că avem pretenția ca o echipă din astea două să meargă în cupele europene să adune puncte. Mihai să dea Dumnezeu să rămână acolo Rapid, să aibă puterea să rămână acolo. Ți-am spus, nu mă deranjează dacă ia Rapidul campionatul. Dar vorbind strict de fotbal, eu cred că sunt două echipe slabe”, a declarat Dănuț Lupu.

Lupu, concluzie amară despre Rapid

În continuare, Dănuț Lupu a ținut să scoată în relief că Rapid nu este o formație, în cazul în care va câștiga titlul, care să adune puncte în cupele europene. , iar echipele aflate în play-off vor întâmpina probleme serioase în competițiile continentale.

„Pentru fotbalul european, pentru a aduna puncte, pentru a face ceva… Pentru fotbalul românesc, Rapidul e o echipă bună, e pe primul loc, meritul lor, bravo lor. Dar eu cred că dacă vorbim doar strict de fotbal, sunt două echipe slabe. Cine râde la urmă, râde mai bine!”, a fost răspunsul aprig al lui Dănuț Lupu.

Câștigi două etape și ești pe primul loc! E diferența foarte mică. Eu vorbesc strict de fotbal. Vorbim acum de o echipă, cea care va fi campioană, care are zero șanse să facă puncte! Cu cine să facă performanță? Să luăm jucătorii, cu cine să mergem în Europa? Eu nu am zis că e vreo echipă care joacă și merită. Nici Craiova nu joacă. Să dea Dumnezeu să poată să rămână Rapidul acolo, pe primul loc”, a conchis Dănuț Lupu.