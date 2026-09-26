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“Slabi!” Dănuț Lupu îi ia apărarea lui Hagi și pune tunurile pe jucătorii României

Dănuț Lupu a văzut Suedia - România 2-1 și a reacționat. Cum i-a luat apărarea lui Gică Hagi și de ce i-a învinuit pe fotbaliștii naționalei.
Mihai Dragomir
26.09.2026 | 13:36
Slabi Danut Lupu ii ia apararea lui Hagi si pune tunurile pe jucatorii Romaniei
EXCLUSIV FANATIK
Dănuț Lupu, fără milă după Suedia - România 2-1. Ce a spus despre jucătorii lui Gică Hagi. Foto: Colaj FANATIK.
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Val de reacții după Suedia – România 2-1. Dănuț Lupu a văzut primul meci al „tricolorilor” în noua campanie din Nations League și și-a spus părerea despre echipa lui Gică Hagi. Fostul mare jucător român a lansat și un pronostic sumbru.

Dănuț Lupu, dezamăgit după Suedia – România 2-1

Debut eșuat pentru „tricolori” după Suedia – România 2-1 în prima etapă din Nations League. Dănuț Lupu, implicat în direct la FANATIK SUPERLIGA în dezbaterea încinsă după jocul slab al lui Ianis Hagi, a vorbit despre prestația reprezentativei noastre. El a semnalat faptul că titularii de la națională suferă vizibil din cauza faptului că nu au același statut și la echipele de club, neavând astfel suficiente minute.

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„Am început cu teamă. Am avut vreo 20 de minute în care am crezut că… Pauza n-a fost benefică. Da, într-adevăr, până la urma urmei, eu am spus, Gică și-a dorit să ajungă la echipa națională. Îi urăm baftă! Dar în același timp, eu îi spun că îi va fi foarte greu, fiindcă la o echipă de club ai jucătorii zi de zi. Poți să ai pretenții de la ei, atâta timp cât la echipa națională vin jucătorii într-o săptămână. Ce poți să faci? E problema pe care o știm toți. Sunt foarte mulți care nu joacă la echipele de club!”, a spus inițial Dănuț Lupu.

Premoniția sumbră a lui Dănuț Lupu legată de echipa națională

Dănuț Lupu și-a continuat discursul, luându-i apărarea lui Gică Hagi. Însă fostul mare fotbalist român consideră că România, dacă va continua în nota actuală, va rata o nouă calificare la un turneu final. „El încearcă. După cum am văzut toți în toate interviurile pe care le dă, el spune că jucătorii pot, că trebuie să aibă încredere în ei, dar trebuie să și poată jucătorii.

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Slab. Meci slab. Atâta timp cât și jucătorii, repet, nu joacă la echipele de club și tu îi pui titulari să joace la echipa națională, îi va fi foarte greu și lui Gică! Nu văd mari speranțe să ne calificăm iarăși la un turneu final!”, a mai spus Dănuț Lupu la FANATIK SUPERLIGA.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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