Dănuț Lupu explică dezastrul de la Rapid: „S-a rupt vestiarul! Unii l-au vrut plecat pe Șumi!”. Ce spune despre retragerea lui Săpunaru și reacția galeriei

Dănuț Lupu a explicat, în exclusivitate pentru FANATIK, cauzele pentru dezastrul echipei lui Marius Șumudică din . Fostul mijlocaș al alb-vișiniilor a lansat, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, un scenariu incredibil. Conform acestuia, mai mulți jucători l-au vrut concediat pe Șumudică!

Lupu și-a argumentat opinia prin faptul că a remarcat din nou o gravă lipsă de atitudine din partea unora dintre elevii lui Șumudică. El a subliniat că un astfel de comportament nu are sens, deoarece fotbaliștii respectivi nu pot avea garantat că se vor înțelege mai bine cu viitorul antrenor.

„Mie îmi pare rău pentru Săpunaru! Îmi pare rău, fiindcă la urma urmei e un jucător emblematic! În același timp, dacă vă aduceți aminte, i-am spus de acum un an de zile să se retragă. Prinzi unul pe viteză, cum s-a întâmplat și aseară. A încercat să facă fault acolo, dar nu mai poți, nu mai ai vigoare. Nu mai poți să alergi.

Una peste alta, merita seara pe care i-au oferit-o rapidiștii. A fost umbrită de acest rușinos rezultat. Eu nu îmi aduc aminte să piardă Rapidul cu patru goluri acasă. Și maniera în care au pierdut. Eu, cu scuzele de rigoare iarăși, dacă vă aduceți aminte, acum două săptămâni am spus că sunt unii care îl vor pe Șumi mai repede plecat de acolo. Altfel, nu poți!

Să spunem că Șumi a făcut un lucru extraordinar. A dus echipa în primele șase. De-a lungul timpului, cum spunea și Robert (n.r.- Niță), nu au avut un joc extraordinar. Eu i-am reproșat lui Șumi: ’Ați câștigat, dar nu jucați nimic totuși!’. Ușor, ușor asta s-a văzut până la sfârșit. Nu au reușit să aibă un joc extraordinar.

Eu cred că undeva s-a rupt și vestiarul la ei. Am impresia că unii jucători nu au vrut să joace cu Șumudică acolo. Unii l-au vrut plecat pe Șumi! I-am văzut și cu Dinamo, și aseară. Unii dintre ei nu își dau interesul. Nu vor. Zici că aleargă ca să se termine meciul mai repede. Am fost un jucător despre care se spunea că am fost un jucător problemă. Dar niciodată eu nu am încercat să lucrez un antrenor sau să nu joc pentru ca antrenorul acela să fie dat afară!

Pentru ce faci lucrul ăsta? Pentru că, până la urmă, poate fi altul care nici ăla să nu fie pe gustul tău. Și atunci ce faci? Nu joci deloc ca să schimbi toți antrenorii pe care nu îi vrei tu la club? Am spus și acum două săptămâni, acum am confirmarea. Atâta vreme cât ei ca jucători au o șansă să joace în Europa, dacă ar fi câștigat aceste două meciuri. Și să nu îți dai deloc interesul?

Părerea mea este că nu au vrut să joace! Nu îi înțeleg de ce, fiindcă trebuie să aibă un lider care să spună: ‚Nu mai jucăm, pentru că nu îl mai vrem pe Șumudică!’. Trebuie să fie cineva, că nu sunt toți acolo de capul lor. Și cred că s-a format un grup de cinci, șase jucători. Nu au mai vrut! Nu a putut nici Săpunaru să se mai impună în fața lor. Și mie îmi pare rău pentru Rapid, sincer. E a doua echipă a mea de suflet (n.r.- după Dinamo). Cu toate că mai fac eu glume și îl mai înțep așa pe Robert”, a declarat Dănuț Lupu, într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Mesajul lui Dănuț Lupu pentru fanii Rapidului

Ulterior, Lupu și-a exprimat respectul pentru , în ciuda rezultatului umilitor înregistrat cu CFR Cluj. Totuși, el s-a poziționat împotriva mersului fotbaliștilor în galerie pentru a cânta, așa cum a procedat inclusiv Săpunaru.

„Toată stima și respectul pentru galeria Rapidului. Și pe mine la un moment dat m-au chemat, dar nu m-am dus în tribună. Eu nu sunt de acord ca jucătorii să se ducă în galerie ca să cânte. Eu dacă mă duc la un film și îmi place filmul, intru în film ca să dau noroc cu actorul? Ești fotbalist, ai o meserie. Oamenii te aplaudă când joci, te înjură când nu joci. Și atunci de ce să intru în tribună? Atunci hai să chem și eu vreo patru, cinci din galerie să joace și ei.

Nu e normal?! Te aclamă, dar tu faci niște eforturi! Joci, că d-aia te aplaudă. Asta ce înseamnă? Mă duc în tribună să cânt cu ei? Nu cred că e normal. Eu nu am fost niciodată de acord cu chestia asta. Nici la Dinamo, nici la Rapid eu nu m-am urcat nici pe gard și nu m-am dus nici cu ei să cânt”, a adăugat fostul mijlocaș.