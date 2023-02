Dănuț Lupu face lumină în scandalul bătăii de la Dinamo: „Nu-i permit unui copil să mă ia la mișto!”. Video Exclusiv

Dănuț Lupu a intervenit telefonic în cadrul . Team-managerul lui CS Dinamo s-a apărat după acuzațiile grave pe care i le-a adus Adrian Dorobanțu.

Dănuț Lupu, dezvăluiri despre conflictul cu Adrian Dorobanțu, fotbalist dat afară de la CS Dinamo: „Dacă îl călcam, îi rupeam piciorul”

Concret, Lupu team manager la CS Dinamo, echipă din Liga 3, a fost acuzat de Dorobanțu că l-ar fi agresat verbal și fizic, dar și că l-ar fi trimis să se antreneze separat, pentru că nu nu a dorit să semneze rezilierea contractului.

Fostul mare internațional a aflat de faptul că i s-ar putea întocmi dosar penal pentru lovire, dar acest lucru i se pare imposibil, deoarece nu a existat nicio agresiune fizică, ci doar una verbală.

„(n.r. – L-ai bruscat pe acel băiat, l-ai atins?) Nu, nu l-am atins. Hai să îți povestesc eu cum s-a întâmplat. Odată cu schimbarea antrenorului, noi avem un obiectiv să promovăm, a adus alți jucători, e normal, a zis de cine nu are nevoie.

În momentul în care mi s-a adus la cunoștință că nu mai are nevoie antrenorul de el s-a dus la FRF, s-a dus la AFAN, în contextul în care era cu salariul la zi. Și mi-a făcut reclamație. AFAN mi-a cerut să îi aduc la cunoștință programul pe care îl are cu o săptămână înainte. Ok. Am pus băieții să îi facă programul, l-am rugat pe un angajat al clubului să vorbească cu el și să semneze acel program. Nu a vrut să semneze.

(n.r. – La ce oră erau antrenamentele?) Dimineață la 8-8:30 și după-masa la 18-18:30. Nu a vrut să semneze programul. Atunci, da, într-adevăr am avut o discuție mai aprinsă cu el, i-am spus că nu poate să își bată joc de mine. A cerut un program. I-am spus semnează-l. N-a vrut. Atunci ne-am certat puțin.

(n.r. – Nu l-ai atins, nu l-ai bruscat?) Nu, nu. Când m-am întors l-am atins puțin acolo unde își arată el piciorul că l-am lovit. Cu piciorul l-am atins pe piciorul lui. Eu am 130 de kg, dacă îl călcam îi rupeam piciorul. Eu nu am avut probleme cu acest copil că l-am dat afară sau că n-a vrut să semneze rezilierea. Eu am avut probleme cu acest copil pentru că nu permit unui copil să mă ia la mișto.

(n.r. – Regreți că n-ai fost mai diplomat?)Regret în contextul în care nu era datoria mea să mă duc eu, dar dacă tu te duci și îmi faci plângeri la AFAN, ai salariul la zi, nu ai avut întârzieri, tu faci ceea ce faci? Putea să semneze și nu se întâmpla nimic”, a declarat Dănuț Lupu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

„Unde ai mai văzut fotbalist să se antreneze cu telefonul în buzunar?”

„Din momentul ăla vine la antrenament și se filmează singur. Unde ai mai văzut fotbalist să se antreneze cu telefonul în buzunar? Ieri dimineață a venit la antrenament, s-a dus Iftodi să îi deschidă terenul sintetic ca să alerge cu el pe sintetic și a scos telefonul din buzunar, uitați domne, mă antrenez singur, n-am antrenor, n-am nimic. Acum nu face premeditat tot ce face?

Mi-a făcut plângere penală, civilă, de toate. Așa mi s-a adus și mie la cunoștință, aștept să mă cheme. Pedepsit de ce? Ce am făcut? Nu l-am bătut. Verbal? Da. Dar la stadion se înjură toată lumea, care e problema?

Dacă se ducea la IML râdeau aia de el. Ce-ai pățit mă băiatule ești bolnav? Pleacă de aici. Azi s-a prezentat la antrenament. Domnul Iftodi a spus ce are de făcut. Trebuia să facă 4 bucăți de 1000 în 4 minute, el a făcut o tură în 4 minute, a zis că nu poate mai mult.

(n.r. – De ce nu îl filmați și voi?) Mă apuc să filmez ce? Dacă ești vreun fotbalist îți găsești echipă și te duci să joci. Dar dacă pe el îl interesează doar să ia salariul de la Dinamo. Și la mine în 7 luni a jucat doar un sfert de oră”, a adăugat team-managerul lui CS Dinamo.

Dănuț Lupu crede că acest scandalul cu Dorobanțu este premeditat de foști colegi care îi vor răul și care vânează

„E o campanie făcută de niște colegi de ai mei. O să dezvoltăm și subiectul ăsta la momentul potrivit. (n.r. – foști dinamoviști?) Da”, a conchis Lupu.