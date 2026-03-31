Dănuț Lupu, furibund la adresa lui Ionuț Lupescu: „De ce n-a mai mers la Istanbul cu Generația de Aur? De ce n-ai candidat la FRF?”

ADVERTISEMENT

Contre dure între foștii dinamoviști Dănuț Lupu (59 de ani) și Ionuț Lupescu (57 de ani). Expertul FANATIK SUPERLIGA l-a taxat pe „Kaiser” pentru atacul furibund lansat împotriva președintelui FRF, Răzvan Burleanu.

Dănuț Lupu i-a dat o replică dură lui Ionuț Lupescu

Ionuț Lupescu a sărit la gâtul lui Răzvan Burleanu după ce România a ratat o nouă prezență la un Campionat Mondial. „Tricolorii” au fost eliminați încă din semifinala barajului de calificare, după eșecul din Turcia, scor 0-1. Acuzat de corupție de Răzvan Burleanu, „Kaiserul” i-a transmis președintelui FRF că este un În apărarea lui Burleanu a sărit Dănuț Lupu, fostul coleg de la Dinamo al lui Lupescu.

ADVERTISEMENT

„Pentru ăștia care tot dau în nea Mircea și în Burleanu. Nu sunt avocatul lui nea Mircea și nici al lui Burleanu, dar de ce nu s-au dus să candideze? (n.r. – Te referi la Lupescu) Nu, la toată lumea care îl atacă pe Burleanu. (n.r. – Păi Lupescu l-a atacat) Așa. De ce nu a candidat a doua oară?

Du-te tu candidează, dovedește că ai un program mai bun decât al lui Burleanu, minte tu cum minte Burleanu și fii tu președinte FRF”, a tunat Dănuț Lupescu. „Ce să mai facă Burleanu? Ți l-a adus pe Lucescu. Ți-l va aduce pe Hagi. L-a luat pe Ilie Dumitrescu”, a intervenit Marius Mitran. „Problema e că nu îi ia pe ei. Sau ce problemă au?”, a mai spus Lupu.

ADVERTISEMENT

Răzvan Burleanu, ales pentru a 4-a oară președinte FRF

Instalat în funcție în primăvara lui 2014, Răzvan Burleanu continuă în fruntea FRF. după ce l-a învins pe singurul contracandidat, Ilie Drăgan. „Eu nu vreau să mă cert cu Ionuț, nu m-am certat niciodată cu Ionuț. Dar eu zic să își vadă fiecare de ale lui și să vadă ce a făcut fiecare în parte. Și eu pot să îl atac pe Burleanu, dar ce a făcut Burleanu? FRF e pe plus, nu joacă Burleanu la echipa națională.

ADVERTISEMENT

L-au ales toți conducătorii din fotbalul românesc, președinții și patronii, care dau bani. A jucat Burleanu cu Turcia? Eu cred că problema fotbalului românesc nu e la Burleanu sau la FRF. Problema e la centrele de copii, care cresc copii. Uite, ne-a bătut 0-2 Kazahstan la U19. Am făcut 0-0 cu Irlanda. Nu batem pe nimeni! Burleanu e de vină?”, a adăugat Dănuț Lupu.

ADVERTISEMENT

Ionuț Lupescu n-a fost pe stadion la Turcia – România 1-0

Ionuț Lupescu trebuia să fie și el în loja în care Generația de Aur a stat pe stadionul lui Beșiktaș la meciul Turcia – România 1-0. „Trebuia să dea nas în nas cu Burleanu”, a ironizat Lupu decizia „Kaiserului”. „Era să zic o prostie, dar mai bine zic că nu știu. La TV se dau și reluările, pe stadion nu”, a adăugat Adi Ilie. „Eu știu că s-a răzgândit cu o seară înainte de meci. A dat un mesaj că nu mai poate veni”, a spus și Marius Mitran.