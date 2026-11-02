Dănuț Lupu i-a dat replica lui Ionuț Chirilă: „El, cu creier mare, n-a antrenat pe nicăieri! Cum facem?”

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Dănuț Lupu a lansat un atac dur la adresa lui Ionuț Chirilă, după declarațiile făcute de antrenor la adresa sa. Fostul internațional român a răspuns ironic comentariilor despre inteligența sa și a pus sub semnul întrebării realizările lui Chirilă în cariera de antrenor. În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Lupu a readus în discuție inclusiv relația tehnicianului cu Mircea Lucescu.

Dănuț Lupu, replică devastatoare pentru Ionuț Chirilă: „IQ-ul meu de bibilică face mai mult decât pantofii lui!”

Schimbul de replici dintre Dănuț Lupu și Ionuț Chirilă continuă. Fostul fotbalist al lui Dinamo nu a trecut cu vederea afirmațiile antrenorului și a răspuns cu ironie, comparând propria carieră de jucător cu rezultatele obținute de Chirilă de pe banca tehnică. Lupu a amintit că a evoluat pentru echipa națională a României și a contestat referitoare la perioada în care acesta ar fi contribuit la construcția echipei Dinamo, în 1987.

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„Eu, cu puțină minte, am mai jucat și pe la echipa națională. El, cu creier mare, nu a antrenat nicăieri. Cum facem? Și le spunea oamenilor că în 87, când construia el Dinamo, întreba unde sunt eu. Îi readuc aminte că scria taică-su de mine cum evoluam la Dinamo în 87. Dacă nu știe el, îi readuc aminte eu. IQ-ul meu de bibilică face mai mult decât pantofii lui.

Eu nu l-am jignit cu absolut nimic, am zis doar ce a făcut de-a lungul timpului și nu ar trebui ca el să mă jignească, pentru că știu foarte multe despre el. L-am respectat și îl respect pe tatăl lui, Dumnezeu să-l odihnească, și de aia nici nu-l jignesc pe Ionuț”, a declarat Dănuț Lupu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Dănuț Lupu îi contestă rezultatele lui Chirilă: „La Chiajna și Clinceni ce a făcut? Nimic!”

și a pus sub semnul întrebării realizările lui Ionuț Chirilă la echipele pe care le-a pregătit. Lupu consideră că antrenorul se raportează prea mult la activitatea sa din fotbalul juvenil, fără să poată indica performanțe similare la nivelul echipelor de seniori. În acest context, a invocat experiențele tehnicianului de la Concordia Chiajna și Academica Clinceni.

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„Problema e că nu e el de vină, ci a celor care-l pun pe unde-l pun. A fost la Chiajna și ce a făcut? Nimic. A fost la Clinceni și ce a făcut? Nimic. El, ca antrenor, nici n-ar trebui să deschidă gura. Ce rezultate are Ionuț Chirilă ca antrenor? Vreau să iasă mâine public și să zică ce rezultate are ca antrenor. A scos niște copii din 87-88 și numai din aia trăiește. La Clinceni și Chiajna de ce nu ai scos nimic? Rezultate când ai?”, a continuat Dănuț Lupu.

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Un alt punct sensibil al declarațiilor lui Dănuț Lupu a fost relația dintre Ionuț Chirilă și Mircea Lucescu. Lupu i-a reproșat antrenorului că, după ce l-ar fi criticat în trecut pe Mircea Lucescu, acum își revendică merite pentru activitatea desfășurată alături de acesta. Fostul fotbalist susține că Lucescu a avut un rol decisiv în începuturile carierei de antrenor a lui Chirilă.

„Spune că în 87 a construit cu Lucescu Dinamo. Câți ani avea Chirilă în 87? Vreau să-l întreb, că în ultima vreme a vorbit urât de nea Mircea, iar acum se laudă cu el sau cum face? Ce om să fii? Un om te-a pus antrenor la o grupă de copii în 87, când nu aveai nimic, apoi te-a pus la Rapid la tineret, unde jucai doar cu jucătorii aduși de nea Mircea și ai luat un campionat, dar nu datorită ție. Ăstea sunt realități. Ce caracter ai tu dacă l-ai făcut harcea-parcea pe un om, iar acum te lauzi cu el? Ăsta e caracterul lui”, a mai spus Dănuț Lupu, la FANATIK SUPERLIGA.