Dănuț Lupu îi dezvăluie lui Ionuț Chirilă cum a înființat el CS Dinamo în 2021: „Le-am dat unora de lucru”

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Dănuț Lupu a făcut dezvăluiri spectaculoase la FANATIK SUPERLIGA despre începuturile proiectului fotbalistic de la CS Dinamo. Fostul mare internațional a povestit cum a pus bazele noilor echipe ale clubului în 2021, dar și ce regretă acum din perioada respectivă. Lupu nu a ratat ocazia să-i transmită un mesaj ironic lui Ionuț Chirilă și a lansat o serie de critici privind sumele cheltuite în prezent la formația din Liga 2, care nu are drept de promovare în SuperLiga.

Dănuț Lupu, mesaj ironic pentru Ionuț Chirilă! Cum a pus bazele proiectului CS Dinamo în 2021

Dănuț Lupu a revenit asupra perioadei în care a activat la CS Dinamo și a explicat cum a luat naștere proiectul fotbalistic al clubului. În direct la FANATIK SUPERLIGA, fostul internațional a susținut că inițiativa reînființării echipelor de juniori mari și a formației de seniori i-a aparținut, după ce a constatat că structura existentă se oprea la categoria Under 14.

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Înainte să ofere detalii despre proiect, Lupu a ținut să-i adreseze o întrebare lui Ionuț Chirilă, legată de identitatea adevăratei Dinamo. Fostul fotbalist a făcut referire la , sugerând că perspectiva asupra celor două structuri s-ar putea schimba în funcție de echipa la care activează un antrenor. Lupu a explicat că, odată ajuns la club în 2021, a considerat necesară dezvoltarea unei structuri complete, care să le permită tinerilor fotbaliști să continue activitatea și după împlinirea vârstei de 14 ani. Astfel, cu acordul ministrului de la acea vreme, au fost înființate echipele U15, U16, U17, U18, U19 și formația de Liga 4.

„Vreau o singură întrebare să-i puneți lui Ionuț Chirilă când vă întâlniți cu el. Dacă era antrenor la FC Dinamo, nu la CS Dinamo, care era adevărata Dinamo? Când am înființat CS Dinamo, ca să fiu un pic răutăcios, le-am dat de muncă unora.

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În 2021 m-am angajat la CS Dinamo, care avea doar copii U14 ani. Dacă n-am avut ce face, mi-a venit ideea să reînființăm fotbalul la CS Dinamo, pentru că secția de fotbal dispăruse, nu știu ce făcuseră cu Academiile. Dacă nu aveau echipă, la ce mai făcuseră academiile de copii? Erau copii doar până la 14 ani, după unde se mai duceau? Nu știu ce au gândit ei la momentul respectiv.

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Cu acordul domnului ministru, am înființat Dinamo U15, U16, U17, U18, U19 și echipa de Liga 4. Mulți au zis că nu vom reuși, dar am făcut și echipa de Liga 4. Actualul președinte se plângea că nu aveam bani de fotbal, erau și salarii mici la Academie, dar mă bucur că am făcut echipa”, a declarat Dănuț Lupu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

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Dănuț Lupu regretă decizia luată la CS Dinamo și critică salariile din Liga 2: „Pe ce cheltui banii?”

Fostul internațional nu s-a limitat la povestea înființării echipelor de fotbal. Dănuț Lupu a recunoscut că, privind retrospectiv, consideră că a făcut o greșeală față de FC Dinamo atunci când a contribuit la dezvoltarea proiectului CS Dinamo.

Acesta a explicat că, în momentul respectiv, își imagina un scenariu asemănător celui din fotbalul craiovean, în care o structură sportivă ar fi urmat să o înlocuiască pe cealaltă. Ulterior, spune Lupu, a realizat că echipa clubului departamental nu poate promova în primul eșalon. În acest context, fostul fotbalist a criticat investițiile făcute la CS Dinamo și a pus sub semnul întrebării utilitatea unor cheltuieli importante pentru o formație care nu poate ajunge în SuperLiga.

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„Nu înțeleg de ce nu au mai făcut acel meci CS Dinamo cu toți jucătorii care au jucat la Dinamo de-a lungul timpului. Așa s-a înființat secția de fotbal. Un antrenor, pe vremea aia, avea 50 de milioane, acum are 7.000 de euro. Sunt bani la stat și îi aud pe ăștia că nu sunt bani. Păi cum nu sunt, dacă ?

Recunosc că am făcut o greșeală atunci față de FC Dinamo. În momentul în care am înființat CS Dinamo, în capul meu a fost ca să desființez FCU și să rămână CSU. Nu știam că n-avem drept de promovare, nu știam toate astea. Dacă aș fi știut, aș fi făcut o echipă, dar care să nu urce mai sus de Liga 3. Dacă nu poți promova, pe ce să cheltui banii? Un milion anul trecut, un milion anul ăsta. Pe ce, dacă nu ai voie să faci nimic?”, a mai spus Dănuț Lupu, la FANATIK SUPERLIGA.