Dănuț Lupu, încă un atac la spaniolii de la Dinamo: ”Nu sunt oameni serioși”

Fostul fotbalist Dănuț Lupu a lansat încă un atac la investitorii spanioli care au preluat clubul Dinamo București.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Situația financiară este în continuare sub semnul întrebării, deoarece Pablo Cortacero și aliații săi nu au reușit deocamdată să pălătească salariile restante ale jucătorilor, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Fanii ”câinilor” din PCH au luat și eu atitudine și au emis un comunicat prin care explică de ce noii patroni nu par a fi de încredere.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Spaniolii de la Dinamo, atacați dur de Dănuț Lupu

”Nu știu cât de mult se pricep la fotbal spaniolii sau cât de mult au lucrat în fotbal. Ar fi trebuit să știe că e foarte greu să faci o echipă când aduci 14-15 jucători. În contextul în care au spus că nu vor să ia campionatul din primul an, trebuia să aducă 5-6 jucători și să aibă și români că joacă în România”, și-a început Dănul Lupu atacul la conducătorii spanioli de la Dinamo.

”M-a deranjat și Contra care a acceptat acest lucru. Știind problema jucătorilor români pentru că a fost antrenor la națională, trebuia să se bazeze și pe jucători români, dar fiecare culege ce face”, a declarat fostul internațional la Pro X.

ADVERTISEMENT

”Am spus de la început că nu mi se par serioși. Eu îmi doresc ca Dinamo să redevină echipa care a fost cu ani în urmă, dar când preiei o echipă că stai, că poate faci rost de bani, nu pot să spun că sunt oameni serioși. Am citit că vor aduce o garanție de 19 milioane de euro, dar vor investi doar 10. De 9 probabil că au ei nevoie să-și facă reparații acasă.

De anul trecut aduc și investesc 10 milioane la Dinamo… Ei au preluat această echipă de două luni și ceva și nu au adus un euro. Ei au luat banii din drepturile de televiziune pentru a plăti salariile din urmă. Negoiță a dat echipa ca să scape de ea, nu îl interesează când o să ia banii de la ei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mi-e frică să cred că sunt atât de inconștienți și ei, și Contra. A spus că și-a luat garanția că oamenii sunt serioși. Ce garanție și-a luat el?! Când te duci antrenor la o echipă, el a mai fost la Dinamo și știe ce probleme au fost. Vii înapoi și spui: ‘Ce buget îmi dai? Ce buget ai pe salarii? Hai să vedem ce facem’.

Are garanții doar spuse din gură? Să vedem cum o să își ia banii. De retrogradat n-o să retrogradeze. Dar ce facem? Ne gândim în fiecare an să nu retrogradăm? Nu reușește nimeni să facă ceva bun, ceva util pentru Dinamo”, a tunat Lupu.

ADVERTISEMENT